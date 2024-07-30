Botter Apartmanı öksüz kaldı!

Haberin Devamı

Geçen hafta yeniden buluştuk. Yayıncılık sorunlarını konuşurken Ferit Edgü’nün vefat haberi bizi geçmişe götürdü.

Öner Ciravoğlu’na Edgü’nün yazarlığını sordum, işte bana anlattıkları:

“1970’lerin sonundan itibaren Botter Apartmanı, Ada Yayınları ile birlikte anılır olmuştu. Ferit Edgü’yle imza günlerinde, Botter’in kapısında ya da Refik’teki öğle yemeklerinde karşılardık. Öyle pek uzun söyleşimiz olmadı. Ama yayınlarda yardımcısı Tarık Zafer arkadaşımdı. Yayınların koşturma işlerini yürütürdü. Tarık Cep Kitaplar’dan ayrılınca Fethi Naci’nin önerisiyle Ferit Edgü’ye uğramıştı. Hikâye böyle başladı. Çıkan kitapların tanıtım kopyaları gelirdi bana. Muştu gibiydi, özenli baskı ve çok seçkindi hepsi. Sanat kitapları ve hele Salâh Birsel’in denemeleri (bende hepsi imzalı) tadına doyulmaz güzellikte, gönüllere taht kuruyordu.Bu arada ilk yapıtlar serisi de başlamıştı. Ferit Edgü edebiyatçılığıyla olduğu kadar yayıncılığıyla da başarılı olmuştur.”

Haberin Devamı

Tanrıların Vatanı Anadolu

Kitapçılarda uzun süredir bulunmayan, çok merak edilen bir kitap vardı: “Tanrıların Vatanı Anadolu”. Merak edilen diyorum yazarın asıl soyadı da Marek. Yani meraka benziyor rastlantıyla. Ama yazar Ceram imzasıyla çıkarmış kitabı yıllar önce. Yayıncısı Remzi Kitabevi’ne sordum konuyu. Yayın haklarının yenilenme işlemi uzun sürmüş. Nihayet eseri bastık dediler, sevindim. Arkeoloji sevenler için bulunmaz bir kaynak Ceram’ın kitabı. Hitit uygarlığının keşfini anlatıyor. Adeta bir roman gibi. Bu kitabı okuyunca aynı yazarın “Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler” adlı kapsamlı eserinin de merak edileceğini düşünüyorum.

Dikkatimi çekti

Rusya’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Belkin Ödülü’ne adını veren “Cennetmekân İvan Petroviç Belkin’in Hikâyeleri”, Aleksandr Puşkin’in ilk düzyazı çalışmalarındandır. Merhum toprak sahibi Ivan Petroviç’e anlatıldığı söylenen beş öyküden oluşan eser, okura 19. yüzyıl Rusya yaşamından kesitler sunuyor. Bu kitapta, ağustos ayında Can Yayınları’ndan yayımlanacak.

Haberin Devamı

Dünyayı Değiştiren Mektuplar

Antik Çağ’dan günümüze siyasî ve sosyal hayatın değişmesine yol açan, tarihin dev isimlerinin kaleme aldıkları mektuplar, ünlü tarihçi Simon Sebag Montefiore’nin kaleminden tekrar hayat buluyor.

Kanuni Sultan Süleyman, I. Elizabeth ve Büyük Katerina’dan Hitler, Stalin ve Churchill’e, Fanny Burney, Pablo Picasso ve Emily Pankhurst’ten Ada Lovelace ve Rosa Parks’a, Oscar Wilde, Çehov ve Puşkin’den Balzac, Mozart ve Michelangelo’ya, Selahaddin, Büyük Ramses ve Alexander Hamilton’dan Augustus, Lincoln, Donald Trump’a uzanan geniş kadrosu özel bir okuma deneyimi sunuyor.

Kolay anlaşılır ve akıcı üslubuyla “Dünyayı Değiştiren Mektuplar”, geçmişin büyük olaylarının yaşanmasına yol açan toplumsal hadiseleri, tarihsel kırılmaları, duygusal patlamaları ve her bir ismin kendisine has düşünce yapısını gözler önüne seriyor. Alkışlar, bu keyifli kitabı dilimize kazandırdığı için Kronik Kitap’a.

Haberin Devamı

Pessoa okurlarına duyurulur!

Richard Zenith’in 2021 yılında kaleme aldığı biyografik çalışması “Pessoa”, Can Sezer çevirisiyle ve Everest Yayınları aracılığıyla okurlarla buluştu. Portekiz edebiyatının önde gelen isimlerinden Fernando Pessoa, eserleriyle olduğu kadar yaşam öyküsü ve biyografisiyle de okurlarının ilgisini çeken bir yazar.

Amerikalı-Portekizli yazar Richard Zenith, kaleme aldığı biyografi ile Pessoa severleri ve okurları için bu bağlamda eşsiz bir kaynak ortaya koyuyor.

Kim ne okuyor?

◊ Semih Kaplanoğlu, Gavin Hesketh’in “Atomaltı Parçacıkların Şaşırtıcı Dünyası” adlı eserini okuyor.

◊ Nedim Saban, Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar” adlı eserini okuyor.

◊ Müfit Can Saçıntı, Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” adlı eserini okuyor.

◊ Mesut Yar, Charles Bukowski’nin “Kadınlar” adlı eserini okuyor.