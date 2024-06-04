Bir yazar masası

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Bu etkinlik, Edebiyat ve Gastronomi buluşmasıydı.

Okumayı ve keşfetmeyi sevenlerin buluşma noktası, Minoa Pera’daki Lokanta’da yapıldı.

Ünlü Macar şef Ágnes Tóth, yazarın çocukluğunda yaşadığı bölgeden esinle, Macar gastronomisinin çok yönlü yüzünü yansıtan bir menü hazırladı.





Agota Kristóf’un kitapları, Macar Edebiyatı’nın gönüllü elçisi Eylül Görmüş tarafından anlatıldı.

Kitaplarında savaşın dehşeti ve bunun insanlar, özellikle çocuklar üzerindeki etkisini anlatan yazarın, dilimizde yayımlanan eserleriyse: Okumaz Yazmaz, Önemi Yok, Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan ve Dün...

Kristof İsviçre’de 27 Temmuz 2011 tarihinde vefat etti.

Yalan Radarı

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Yalan Radarı Oğuz Benlioğlu’nun Kronik Kitap’tan çıkan ikinci kitabı. İlk kitabında konuşma sanatı Retorik’e odaklanan Benlioğlu bu kitabında yalanların nasıl tespit edileceğine işliyor. Aynı zamanda karşınızdakinin duygu ve düşüncelerini okuyabilmeye dair faydalı bilgiler sunuyor.

Ufak ayrıntılardan, şimdiye kadar dikkat etmediğiniz büyük işaretlere kadar insanların gerçeklerden nerede saptığını yakalamaya yarayacak bir sistem sunan Yalan Radarı: İşte, Evde ve Aşkta 5 Adımda Yalanı Yakala resmi makamlarda çalışanlardan ev hanımlarına, öğrencilerden romantik olanlar da dahil her türlü ilişki içerisinde olan kişilere hitap ediyor.

Afşin Kum’a ait beş şarkı

Dünyada pek çok örneğini gördüğümüz yazar müzisyenler kervanına ülkemizden de bir isim katıldı: “Sıcak Kafa” ve “Kübra” adlı romanlarıyla geniş okur kitlesine ulaşan, romanlarından uyarlanan dizileriyle, izlenme rekorları kıran Afşin Kum! Kaplumbaz adını verdikleri grubuyla çıkardığı ilk albüm “Zamanlama Manidar” dijital platformlarda yerini aldı. Albümde sözleri ve müzikleri Afşin Kum’a ait beş şarkı bulunuyor. Progresif rock ve Anadolu rock tarzlarından izler taşıyan albüm, dinleyicilere benzersiz bir müzikal deneyim sunuyor. Grubun diğer iki üyesini de unutmayalım, Adil Sadak ve Soner Doğanca...

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Dikkatimi Çekenler...

Balıkların Efendisi’nden yeni bir kitap

‘Balıkların Efendisi’ lakabıyla tanınan usta isim Süreyya Üzmez ile sohbet etmek keyiflidir çünkü sahip olduğu Trilye Restoran’ın hikâyesinde bir sahicilik vardır. Her adımda kendini yenilemeyi şiar edinmiş Üzmez’in lezzet avcılarına hazırladığı yeni bir kitabı var. Trilye müdavimlerinin en özel anılarının kaleme alındığı “Trilye’nin Oltasına Takılanlar II’nin” imza günü, bu cumartesi günü saat 14.00’te Trilye Restoran’da gerçekleşecek. Ülkemizde ve dünya çapında çok değerli hizmetler vermiş olan 101 başarı öyküsünden oluşan kitabı, okumaya ne dersiniz?

Mutluluk farkı

Mutsuzluk. Dijital bir virüs gibi yayılıyor. Çiftler birlikte yatamıyor. Ayrı odalar, ayrı yastıklar. Ve ayrı hazlar. Aileler daha çok dağılmaya başladı... Bu kitapta, kalbimizde başlayan cinsellik yazılmış.

Sevgiyle yaşanan cinselliği savunan kitapların yayımlanması önemli. Hayalin gerçekliğindeki aşkta, hep kendimizle buluşuruz, değil mi? “Aşkla Temas”, Hayati Sır’ın hayykitap’tan çıkan yeni kitabı.

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“Metafor” kavramına farklı bir bakış

“Metafor” isimli kitap, VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. David Punter, metafor kavramını akıcı bir üslupla, gazetelerden ve bir film karesinden tutun da, şair, edebiyatçı, filozof ve sosyologların eserlerinden yaptığı alıntılara, siyasetten psikanaliz, pazarlama ve reklamcılığa kadar verdiği birbirinden ilginç örneklerle toplumun her kesiminin rahatlıkla kavrayabileceği ve içselleştirebileceği şekilde anlatıyor. “Metafor”; dil, edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında önemli bir başvuru kaynağı olmayı hak ediyor.

Kim Ne Okuyor?

◊ Uğur Bilgin, Kemal Tahir’in “Esir Şehrin Mahpusu” adlı eserini okuyor.

◊ Çağrı Sinci, Melih Cevdet Anday’ın “Aylaklar” eserini okuyor.

◊ Hakan İşcen, Polat Özlüoğlu’nun “Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar” adlı öykü kitabını okuyor.

◊ Cumhur Canbazoğlu, Ahmet San’ın “San-Hiçbir Şey İmkansız Değildir” adlı eserini okuyor.