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Tema olarak iki kitap arasında devamlılık var. Oradaki annelik bu kitapta temize çekiliyor. Diğer bir deyişle “Keşke Leyla” bir spin off. Yani bir önceki kitapta ortaya çıkan bir yan karakterin hikâyesi burada anlatılıyor. Dolayısıyla istediğiniz kitaptan başlayabilirsiniz. Öncelik sırası yok.

Buradaki çocuk, yetişkinlerin kurduğu hayatı, onların düşünüş biçimlerini anlamaya çalışırken acemi bir dünyalı olarak da medeniyetin kimi saçmalıklarını gözler önüne seriyor.

İlk cümle: “Bizim aile adımız Gülensoy. Ama babam hariç hepimiz somurtuk tipleriz.”

Kore edebiyatının yıldızı

April Yayıncılık bu ay uzun zamandır beklenen önemli bir romanı okurlarla buluşturdu: Korece aslından Göksel Türközü çevirisiyle “Veda Etmiyorum.” Kore tarihinin karanlık bir dönemini, Jeju katliamını ustalıkla edebiyatına konu edinen Han Kang, evrensel bir hikâyeyi unutulmaz bir destana dönüştürüyor.

“Veda Etmiyorum” yazarın “Vejetaryen”, “Çocuk Geliyor” ve “Beyaz Kitap” adlı kitaplarının ardından Türkiye’de yayımlanan dördüncü romanı.

“Yunanca Dersleri” ve “Sevgilinin Soğuk Eli” adlı romanları da yakın zamanda yine April Yayıncılık tarafından yayımlanacak.

Prix Medicis ve Prix Femina ödüllerine layık görülen, Booker ödülünü de alan Han Kang için sırada Nobel Edebiyat Ödülü var, benden söylemesi!

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Terapi herkes içindir

Psikolog Özden Bayraktar Annibali’nin ilk kitabı “Umudun Rengi Mavi”, Doğan Novus tarafından yayımladı.

Bugüne dek tuttuğu notları akıcı bir kurguyla okura sunan Annibali, meslek yaşamı boyunca aklında hep “Terapi herkes içindir” cümlesinin olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor: “Duygu durumu, mesleği, toplumsal statüsü ne olursa olsun herkesin terapiye gereksinim duyduğunu daima aklımda tuttum.”

Bu kitap, hem Londra’da yaşayan Özden’in hayali bir günlüğü, hem de yıllar içinde seanslarda danışanlarıyla edindiği çeşitli deneyimleri harmanladığı bir not defteri.

Türkiye’nin Meksikalı gelini

İyi bir işletmenin sahici bir hikâyesi de oluyor.

70’li yıllarda eşi Rıza Tanyeri ile Zonguldak Kozlu’ya yerleşen ve o dönem Türkiye’nin Meksikalı gelini olan Selma Patrica Gonzalez Tanyeri, Ranchero Story, “Ateşli Bir Aşk” kısa belgesel filminin galasında kitap müjdesi de verdi.

Selma Patrica Gonzalez Tanyeri’nin binlerce kilometre uzaklıktaki anavatanından dilini, kültürünü, yaşam tarzını bilmediği topraklara gelişi ve burada kimi zaman güldüren kimi zaman duygulandıran, kimi zaman şaşırtan birbirinden ilginç anılarla dolu yaşam hikâyesi, bu yıl içinde kitap haline gelecekmiş.

Merakla bekliyorum.

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Turgut Özakman ilk roman yarışması

Edebiyatımıza yeni yazarlar kazandırmak amacıyla başlatılan Turgut Özakman İlk Roman Yarışması’nın ilki 2020 yılında düzenlemişti.

Yarışmayı Bilgi Yayınevi düzenliyor.

Yayınevi bu yarışmayı Muzaffer İzgü Çocuk Romanı Yarışması’yla dönüşümlü yapıyor, bu yüzden organizasyon 2 yılda bir gerçekleşiyor.

Katılım şartlarını Bilgi Yayınevi’nin web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Filistinli yönetmen Trabzon’a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri bu yıl

15 şehirde gerçekleşiyor, festival 22-30 Haziran tarihleri arasında Trabzon’da olacak.

Yüzlerce sanatçının ve projenin yer aldığı festivalde dikkatimi çeken etkinliklerden biri de ‘Filistin Direniş Sineması’. Trabzon’daysa ırksal adaleti ve savaşların ortasındaki sosyo-politik yaşamı konu alan filmleriyle festivallerde ödüller kazanan Mohammed Almughanni ağırlanacak.

25 Haziran Salı akşamı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’ndeki bu sinema buluşması kaçmaz.

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Kim Ne Okuyor?

◊ Zuhal Olcay, Fernando Pessoa’nın “Huzursuzluğun Kitabı” adlı eserini okuyor.

◊ Şevval Sam, Gabor Mate’nin “Dağınık Zihinler” adlı kitabını okuyor.

◊ İclal Aydın, Ozan Ünal’ın “Diğer” adlı kitabını okuyor.

◊ Kayhan Açıkgöz, Dino Buzzati’nin “Tatar Çölü” adlı kitabını okuyor.