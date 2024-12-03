Bir sanat şehri Barselona!

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◊ La Sagrada Familia, Barselona şehrinde bulunan modern mimarinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi’nin 1883 yılında yapımını üstlendiği, fakat ünlü mimarın 1926 yılında bir tramvayın altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır. Barselona’ya ne zaman gitsem, bu bazilikayı çevresinde zaman geçiririm.

◊ Türk sanatçı-mimar Orçun Girgin ve İspanyol mimar Guillermo Munoz tarafından kurulan Chantier Art Gallery’i ziyaret etmeyi başardım, Avrupa’nın sanat başkentlerinden Barselona’da, Sarrìa bölgesinde.

Adını Fransızca “chantier” kelimesinden alan (Türkçe’deki “şantiye” anlamına gelen) bu galeride halen devam eden bir sergi var. Galeri, “Duvan Rojo” ile Kolombiyalı sanatçı, şair ve heykeltıraş Duvan López’i ağırlıyor.

“Renklerin Gücü” adlı serginin odak noktası olan “Duvan kırmızısı”, melankoli ve tutkuyu bir arada hissettiren zengin bir görsel derinlik yaratıyor. Çok katmanlı figürler, doğaya göndermeler dikkat çekiyor.

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Sergi, insanın evrensel anlam arayışına ve varoluşsal sorularına derinlemesine bir bakış sunuyor. Sergi 10 Ocak 2025 tarihine kadar devam ediyor.

Bu arada Duvan Lopez’e Orhan Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı” romanından bahsettim, ilgisini çekti. Herkesin kendi sesiyle konuştuğu ölülerin eşyaların dillendiği, ölüm, sanat, aşk, evlilik ve mutluluk üzerine yazılmış bu kitabı hangi sanatçı okumak istemez ki? “Benim Adım Kırmızı” aynı zamanda eski resim sanatının unutulmuş güzelliklerine bir ağıt.

◊ ZB Medya İletişim’in kurucu ortakları Batuhan Zümrüt ve Berk Şenöz geçtiğimiz yıl Sezen Entertainment adında İspanya’da yeni bir şirket kurdular. Amaçları iki kültürün buluştuğu ve kaynaştığı fark yaratan etkinlik projelerine hayat vermek ve her iki ülkede de proje yapmak isteyen kurumlara danışmanlık hizmeti vermek.

Bugüne kadar Barselona’da konser, sergi ve konsept gastronomi etkinlikleri düzenlediler. 2025 yılı içinde ise başta sinema ve edebiyat alanları olmak üzere yeni projeler gerçekleştireceklermiş.

◊ Poble Espanol... 1929 yılında İspanya’nın kasabalarının temel özelliklerinin bir araya getirilmesinin amaçlandığı bir kasaba olarak tasarlandı.

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Çağdaş sanat, mimari, el sanatları ve gastronomi sunan bir müzedir. Yılın belli zamanları konserler ve festivallerde de düzenleniyor. Patrick Süskind’in “Perfume” isimli romanından uyarlanan sinema filminin final sahnesi, müzede yer alan Plaza Mayor Meydanı’nda çekilmiştir. Aynı meydanda 13 yıldır işletmeci Burak Arman’a ait olan Abrelatas adlı restoran da yer alıyor.

Restoran, müzeyi ziyarete gelenlere kısa bir nefes aldırırken, Türk samimiyeti ve misafirperverliğiyle de dikkat çekiyor.

◊ Barselona’da yaşayan yazar Günsel Ülkü’yle de buluştum. Bir hayli zayıflamış, burada yeni bir girişime imza atmış. www.newtrendsforyou.com isimli bir web sitesi kurarak dijital dergi çıkarıyor.

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İngilizce olarak yayınlanan dergi moda, güzellik, seyahat, kültür-sanat konularında haberler paylaşıyor. Kısa sürede, okunan bir site olmuş, dergi 2025 yılında kendi aplikasyonunu çıkararak yeni sistemine geçecekmiş. Bu sitede yer alan “İspanyol sanatçıların küresel sanata katkıları” konulu bir makale de okudum.

◊ Tecrübeli üç gitaristin Xavier Coll, Alí Arango ve Luis Robisco’yu Barselona’nın kalbinde, Paco de Lucía’da konserlerini izledim. Jose Manuel Alvarez’in konuk sanatçı olarak bu ekibe dahil oluyor. Güzel bir terapi oldu.

◊ Llibreria Byron’da Nihan Devecioğlu’nun konserine gittim. Sesi o kadar temiz bir şekilde akıyor ki, size huzur veriyor. Müziğinden etkilendim doğrusu. Ekip olarak başarılılar.

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KİM NE OKUYOR?

∆ Orkun Uçar, Halis Ayyıldız’ın “Bin Yıllık Yolculuk” adlı kitabını okuyor.

∆ Hakan Dedeler, Enis Batur’un “Kuş Dili–Müzik Yazıları” adlı eserini okuyor.

∆ Kerem Akça, Jose Manuel’in “Cervantes ve Türk Akdenizi” adlı eserini okuyor.

∆ Erdinç Şenyaylar, İclal Akşamoğlu’nun hazırlamış olduğu “Steve Jobs” kitabını okuyor.