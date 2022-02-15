Bir kadını kolay alt edemezsiniz

Kariyeri boyunca yapımcı, yönetmen ve oyuncu olarak 90 filme imza attı.
“Aramızdaki Düşman” (1964), “Kendi Düşen Ağlamaz” (1969) ve “Zalim” (1973) gibi macera, gerilim ve süper kahraman filmleriyle unutulmazlar arasında özel bir yer edinen Atasoy’un ölümü, sinema dünyasını derinden üzdü.
Hayatımda da yeri ayrıydı.
İrfan Abi ile yıllar önce Gazeteci Erol Dernek Sokak’taki bir kafede tanışmıştım.
Kendisinden defalarca oyunculuğun özel tarihini dinlemiştim.
Hiç unutmam, Altın Koza Film Festivali’nde “yaşam boyu onur ödülü” almıştı.
Adana’da geçirdiğimiz bir festivalde de anılarını dinleme fırsatı bulmuştum.
Maria, işini iyi yapan, yemeğe ruhunu ve lezzetini katan bir gastronom.
Geçenlerde Etiler’deki Maria’nın Bahçesi’ne uğradım ve kendisiyle uzun uzun sohbet etme fırsatı buldum. Yeni kitabının konusu beni heyecanlandırdı.
Bir Rum kızının hayat hikayesini okumak ilginç olacak.
Otobiyografik özellikler taşıyan bu roman, Kandilli’de bir doğumla başlıyor. Kitapta kahramanımızın Mısır çöllerindeki maceraları, aşkları da var.
1973 öncesi İstanbul’un çilingir sofralarının da bu kitapta olması şahane.
Kitapta yer alan Selanik’ten İstanbul’a yapılan tekne yolculuğu da heyecan dolu. Bakalım bu kitabı hangi yayınevi yayımlayacak.
Şunu da söylemeden edemeyeceğim, edebiyat sohbetimize eşlik eden levrek pirzolasıyla, beğendili kalamar dolması beni kalbimden vurdu!
Sanat ve medya dünyası, kapsamlı içeriğiyle dikkat çeken yeni bir dergiye kavuşuyor. Yapımcı, yayıncı, yazar, yönetmen Sami Dündar’ın başında bulunduğu Dark İstanbul Medya A.Ş. bünyesinde hazırlanan Dark İstanbul Dergi, üç ayda bir yayımlanacak ve ilk sayısı haziran ayında raflarda olacak.
İstanbul odaklı dergide polisiye, fantazya, korku ve bilimkurgu edebiyatı hakkında dosya konuları, söyleşiler ve yazıların yanında İstanbul tarihi, sinema, müzik, gastronomi, çizgi roman, öykü gibi başlıklar da bulunacak. Derginin yayın yönetmenliği görevini ise deneyimli kültür-sanat gazetecisi ve yazar Özlem Ertan üstlendi.
Robert Kolej ve tarihi
Robert Kolej tarihine dair çok kapsamlı, genel okur kitlesine hitap eden bir çalışma Önder Kaya kalemiyle okurlarla buluşacak. Kaya, kolejin tarihi yapısından günümüze, farklı görüşlerden eğitim sistemine kadar pek çok detayla bu köklü yapının bir tarihçesini bizlere sunacak.
Biyografi ve tarih severler için
Diplomat Şair-Yahya Kemal’in Elçilik Yılları 1926-1949”,
Tarihçi Murat Bardakçı, yeni kitabında bir ilke imza atıyor. “Atatürk’ün Mutfağı”, Çankaya Köşkü mutfağının bitmek bilmeyen kuruluş, yani tamir, inşaat ve tedarik öyküsüyle açılıyor.
Sürekli bozulan ve defalarca yeniden yaptırılan kuzine yani mutfak sobasından kimi zaman İstanbul’dan kimi zaman Çekoslovakya gibi ülkelerden getirtilen ve yıllar içinde sayısız kez kaybolup yenilenen tabak çanak takımlarına kadar ayrıntılı olarak verilen bu kuruluş öyküsünden sonra sıra aşçılardan bulaşıkçılara, çeşnicilere mutfağın çalışanlarına geliyor.
Yiyecek içecek maddelerinin harcama listeleri ise tedarikçilere gönderilen telgraflardan, satıcıların hazırladığı faturalardan öğreniyoruz.
Bamya, enginar gibi sebze yemekleri de pişirilmiş ama Bardakçı’ya göre temelde “bir bekar evi” olan Çankaya Köşkü’nde sofraya çoğunlukla balık, havyar, tarama gibi yiyecekler gelmiş.
◊ “İstanbul’un Hayaletleri” gizem, macera ve İstanbul’u birleştiren, temposu yüksek bir roman. Kitabı yazma kararını nasıl aldınız, yazım aşaması ne kadar sürdü, buradan başlayalım.
- Üç yılda tamamlandı. Başka bir fikir üzerinde çalışıyordum ve okumalara başlamıştım. Bir gün bana kuruluşundan bugüne İstanbul’un tarihini anlatan bir kitap hediye geldi ve akşam yatmadan önce kitabın kapağını kaldırdım. Kaldırış o kaldırış. İstanbul’a öyle bir daldım ki, çalışıyor olduğum fikri kenara koyup “İstanbul’un Hayaletleri”ni yazdım.
◊ İstanbul göç alan, her gün değişen bir şehir. Bu yoğun insan trafiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Edebiyatınıza nasıl bir etkisi oldu? Şehrin hayaletleri deyince aklınıza ne geliyor?
- Şehrin hayaletleri deyince aklıma etrafımızda olan ama bakmadan geçtiğimiz, toplumun en alttakileri ve gelir düzeyine bakmaksızın tüm kimliğini gizleyen kesimler geliyor. Böyle bakınca İstanbul’un kalbinde onlarca hayalet geziyor. Son dönemde en gözüme çarpanlar yabancı göçmenler. Gençler gruplar halinde geziyor ve turistlerin arasına karışıyorlar. İşporta tezgâhı açan, hatta dükkân açanlara rastlıyorum. Kentin içinde küçük gettolar oluşmuş durumda. İstanbul’a başka kentlerden göçenler konusu ise onlarca yıllık bir olgu. Böyle bir devinimden her türlü sanatsal yapıtın çıkması doğal. Ben de bir yazar olarak üç imparatorluğun başkentinde, binbir milleti ve her kesimden insanı bir arada görmekten büyük heyecan duyuyorum.
İşte yanıtları...
“En başta Colin O’Sullivan gelir. Colin O’Sullivan 1974’te İrlanda’da doğdu.
Fransa’dan ödüllü bir yazar kendisi. Romanı ‘Killarney Blues’, Prix Mystère de la critique sahibi. Bu ödül çok prestijli polisiye kitaplara veriliyor.
Bir diğer romanı, The Starved Lover Sings, Rusçaya çevrildi. Çok başarılı bulundu. Yakın gelecekte sık sık gerçekleşen tsunami felaketinden birinde kızını kaybeden bir öğretmenin macerası.
‘The Dark Manual’ adlı romanı şu anda büyük bir Amerikan yapım şirketi tarafından TV dizisi olarak çekiliyor. ‘Black Mirror’ tarzı bir bilim kurgu hikayesi...
‘My Perfect Cousin’ adlı romanı 2019’da İrlanda’dan bir yayınevi tarafından yayımlandı ve o da çok ses getirdi. 1980’lerde geçen hikaye bize o yıllarda ergen olmanın ne demek olduğunu hatırlatıyor. Son romanı ise ‘Marshmallows’, tiyatro dünyasında Noel zamanı meydana gelen bir cinayeti konu alıyor.
Şu anda üstünde çalıştığım bilim kurgu öykü antolojisi ‘Kıyamet Alametleri’ için bir öykü gönderdi. Öyküsü de romanları kadar muhteşem, onu da belirteyim.”
Otobiyografik kurmaca türünün en önemli yazarı Annie Ernaux, “Yalın Tutku”yla yoğun bir aşk hikayesini kısa ama özlü bir üslupla anlatırken “Babamın Yeri”nde babasıyla ilişkisini irdeliyor.
Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Ödülü’nün bu yılki kazananı “Shuggie Bain” de ocak ayında yayımlanacak.
Dizi ve filme de uyarlanacak olan ve tüm dünyada yankı uyandırması beklenen birçok ödül alan “Shuggie Bain”, 80’lerin Glasgow’unda genç bir kadın ve onun farklı oğlunun hayatından sarsıcı bir kesit sunuyor.
Ceylin’in yolculuğu başladı
Çektikleri kısa filmlerle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Adanalı Atom Film, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan küçük kız çocuğu Ceylin’in elverişsiz koşullara, dayatılmış sisteme ve çarpık düzene rağmen okula gitme mücadelesini konu alan uzun metrajlı filmlerinin hazırlıklarına başladı.
“Ceylin”in yapımcılarından Mehmet Sarıca, Çukurova’da tarlalarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi kız çocuklarını görünür kılmak istediklerine dikkat çekiyor.
Ceylin’in yolculuğuna katkı sunan sinemaseverlere filmde bir sahnede rol alma, jenerikte destek yapımcı unvanı, filmin senaryosu, kamera arkası fotoğraflardan oluşan bir albüm seti ve gala davetiyesi gibi çeşitli ödüller sunulacak.
Sinemaseverler bu desteği fongogo.com/project/ceylin-3 sayfasından yapabilecek.
Turhan Selçuk, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi usta isimlerin anıldığı festivali takip etmek keyifliydi. Ali Nesin, festivalin açılışında babası Aziz Nesin’i eğlenceli bir şekilde anlattı.
Mizah tarihçisi Turgut Çeviker ile araştırmacı Sabri Koz’u da tanıma fırsatı buldum.
Koz kültür dünyamızın en önemli isimlerindendir, eski yemek tarifleri, hikayeler, türküler hakkında önemli derlemeleri vardır.
Kendisinden Nasrettin Hoca’yı dinlemek keyifliydi. Mehmet Esen’in “Meddah” oyununu yeniden izleme fırsatı da buldum. Gülmek ve güldürmek ciddi bir iştir, bir kez daha anladım.
Festivalde ayrıca “Bir İstanbul Beyefendisi: Abdülcanbaz”, Turgut Çeviker’in küratörlüğünde “Çizgi Kahramanlar” ve Cengiz Özek’in “Gelenekselden Çağdaşa Karagöz” sergilerini gezmek de iyi bir deneyimdi.
Festivalin Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde olması önemliydi.
Kendisine ve ekibine tebrikler, alkışlar...
Dünyayı değiştiren beyinler
A, Ş ve K harfleri Ahmet Özhan’dan geliyor. Onun gerçek isminin baş harfleri...
Ahmet Şükrü Katıöz olarak doğup Ahmet Özhan’a dönüşen bir sanatçının hikayesini anlatan kitabın başrolünde aşk var.
Ama hepsi bu kadar değil elbette...
Ahmet Özhan’ın gazeteci Ahmet Tezcan’ın sorularına verdiği cevaplardan oluşan kitap dolu dolu!
Özhan’ın musiki eğitimi aldığı ve birlikte çalıştığı büyük müzisyenler, genç yaşta şöhreti yakalaması, fırtınalı Maksim Gazinosu yılları,
yakışıklı olmasının da etkisiyle Yeşilçam’a geçişi ve sinema filmleriyle seyirci karşısına çıkışı, gençlik çağındaki gönül maceraları, evlilikleri, hiç istemediği biçimde bir magazin figürü olarak konumlandırılışı, bu konumlandırılmaya isyan ederek tasavvuf yolunu seçmesi ve olgunluk çağı... Okurken kendinizi bu büyük sanatçıyla baş başa bir sohbetin içinde bulacaksınız.
Polisiye tutkunlarına müjde
Dark İstanbul Medya Grubu tarafından temmuzda çıkarılan ve büyük ligi gören “Dark Polisiye” birinci kitaptan sonra ikincisi yayına hazırlanıyor.
“‘Dinkin Dings’ modern çocuk edebiyatının en gizli saklı harikalarından biri. Çocukların hayal gücünü besleyen ve korkularıyla yüzleşmesini sağlayan hikayesiyle keyifli okuma zamanları vaat ediyor. Guy Bass’ın üslubundaki muzip dil yaratılan korku konseptinin içinde komedinin de baskın olmasına sebep oluyor. Kitabın harika çizimlerle desteklendiğini de belirtmek gerekiyor. Siyah beyaz estetiği son derece düzeyli kullanılmış. ‘Balık Adamların İntikamı’nın favori çocuk kitabım olmasının sebeplerinden biri de yetişkinlere de hitap edebilmesi ve eğlenceli vakit geçirtmesi diyebiliriz.”
Genç bir ressamla tanışın
Geçen haftaki Antalya gezimde genç bir ressamla daha tanışma fırsatı buldum: Damla Çetinkaya. Resme olan yatkınlığını fark eden resim öğretmeni sayesinde Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünden mezun olmuş. Sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde eğitimini tamamlamış. Umarım en yakın zamanda İstanbul’da kişisel bir sergisi olur. Genç ressam, kendi resimlerini bakın nasıl anlatıyor:
“Eğitimim boyunca insanların kendine ait karakterleri ve değişkenlikleri, kültür motifleri dikkatimi cezbetmiştir. Ben de bir göçmen olarak ailemde birçok kültürü barındırdığımı fark ettim. Bu da değişken kültürleri barındırırken ne kadar iç içe kolektif bir bellek oluşturduğumuzu gösterdi.”
Yeni bir kitap
Atilla Dorsay’ın yeni kitabı “Irkçılığı Gördüm, Tanıyorum” adını taşıyor ve yazarın 1980’lerden günümüze yazdığı, ırkçılığın her türüne karşı çıkan yazıları içeriyor. Kitabı Varlık Yayınları basacak, vaktiyle Dorsay’ın ilk kitaplarını basmış yayınevi. Irkçı milliyetçiliğe karşı tam zamanında gelen bu kitabın önsözünü ise ünlü yazar Oya Baydar yazmış.
Ayrıca dönem içinde halkevlerinin kapatılması, Vatan Cephesi’nin kuruluşu, 6-7 Eylül olayları, kimi tarihsel yapıların yol açmak kaygısıyla yıkılışı da belgeleriyle günışığına çıkarılıyor.
Araştırmacı yazar Turan Akıncı, 27 Mayıs darbesiyle sonuçlanan 10 yıllık Demokrat Parti dönemini ilginç siyasal ve sosyal gelişmeleriyle birlikte kaleme almış, okunmaya değer...
Sabrın, cesaretin, umudun hikâyesi
VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) edebiyat kitaplığı yeni eserlerle genişlemeye devam ediyor. Eğitimci ve yazar William Howard Armstrong, ilk kez 1969 yılında yayımlanan “Sounder” eseriyle okura “merhaba” diyor.
Yayınlanmasından kısa bir süre sonra “Sounder”, Birleşik Devletler’de çocuk edebiyatı için verilen en prestijli ödüllerden John Newbery Madalyası ve Lewis Carroll Edebiyat Ödülü’nü kazanıyor.
1930’lu yıllarda Amerika’da köleciliğin ardından gelen “ortakçılık” isimli bir tarım sisteminde varoluş mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini konu alıyor.
Renkli gözlü, soğuk bakışlı bir yüz. Şaşırdım.
Sonra sayfanın gerçek birinin Instagram sayfası değil bir tür dijital roman projesi olduğunu fark ettim.
Profilde, “Paralel evrenden gelen kızın maceraları” yazıyor.
Olay örgüsü, belgeselle fantastik öğeleri birleştiren türden. Örneğin, Rabia’ya, Türkiye’de idam edilmiş son kadın olan Kadriye Partici’nin hayaleti musallat oluyor.
Her bir bölümü bir Instagram paylaşımından oluşan macera, amatör insanlar tarafından seslendiriliyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”ne de göndermeler var.
Bir Instagram sayfasının roman biçiminde kullanımı, zamanın ruhuna çok uygun.
“Sen Git Aşk Bana Kalsın” ve hemen arkasından yeni yazılar eklenmiş “Aşk Bize Yakıştı”, Nemesis Kitap’la birlikte yeniden yayımlanıyor. Coşkundeniz bakın nasıl anlatıyor:
“17 yıl sonra bu kitapları yeniden basmaya karar verdiğimizde dayandığımız en önemli nokta yazıların zamana ve mekana bağlı olmamasıydı.
İletişim şekil değiştirmiş olsa da duygular aynı. Yine kavuşamayanlar, acı çekenler, hayal kırıklığı yaşayanlar var.
Yine mutluluğu bulanlar, aşk nedeniyle bulutların üzerinde uçanlar, sevenler, sevilenler, dillere düşmüş sevdalar var. İstiyorum ki, okuyucular bir gün kendini anlatmak istediğinde bu kitapları eline alsın, bir yazı seçip okusun karşısındakine.
İstiyorum ki, ne olursa olsun duygularını dinlemekten, anlatmaktan vazgeçmesinler.”
Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, tüm başarılarına inat mütevazı bir karakter.
Düzenlediği festival Türk sinemasına destek veriyor ve izleyiciyi dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturuyor.
Festivalde izleme şansı bulduğum Çağıl Bocut’un yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi “Sardunya” psikolojik gerilim unsurları taşıyan bir hikayeye sahip.
Babalar ve evlatları arasındaki iletişimi ölüm, adalet ve etik kavramları üzerinden ele alan filmin oyuncu kadrosunda İlayda Elif Elhih, Ali Seçkiner Alıcı, Evren Duyal, Zeyno Eracar, Tansu Biçer ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.
Sabırsızlık Zamanı
Festivalde görüşme fırsatı bulduğum, oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği “Sabırsızlık Zamanı” filmi dünyanın büyük film festivallerinden Varşova Film Festivali Ana Yarışma’ya seçilmiş.
Oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, Pelin Batu, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez’in yer aldığı film Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum Work in Progress Platformu’nun “En İyi Film” ve “Başka Sinema Dağıtım Ödülü” olmak üzere iki ödülle ayrılmıştı.
13 Kasım’daki çevrim içi buluşmanın kayıtları sürüyor.
Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin desteklediği konferansa; kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör, çevirmen ve sanatçılar, yayınevi çalışanları, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları, tedarikçi firmalar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katılıyor.
Konferansın açılış konuşmasını, edebiyatımızın çok sevilen şairlerinden
Birhan Keskin, kapanışını da Nobel ödüllü dünyaca ünlü yazar Orhan Pamuk yapacak.
Yayıncılığımızın
gelişmesi, standartlarının yükselmesi için bu tür konferanslar önemli.
Ünlü sinema yönetmeni merhum Halit Refiğ’in eşi Gülper Refiğ’le karşılaşmak bana çok iyi geldi.
Gülper Refiğ, “Halit Refiğ Sineması”nı anlattı, eşinin yarım kalan projeleri olduğunu ve bunları tamamlamak istediğini dile getirdi. Festivalde oyuncu Arzu Yanardağ’a da rastladım.
Bakın neler söyledi: “İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali’nde jüri üyesi olmaktan onur duydum. Malatya’da olmaktan büyük keyif aldım. Daha önceki gelişlerimde çok fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer şehri doya doya gezdim. Tarihi, lezzetli yemekleri, sıcakkanlı insanlarıyla Malatya’nın yeri çok başka. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Festivalden eve dönerken güneşin ve sanatın enerjisini beraberimde taşıyordum.
Notaları bilen ağustos böceği
Müziğin dilinden anlayan, notaları bilen ağustos böceği, bildiklerini acemi çobana öğretmeye hazır. Böylece çoban, koyunlarıyla iletişim kurarken müzikten faydalanabilecek.
İşte Esme Aras da bu merakına yenilmiş ve tek tek yazarların kapısını çalmış. Onlarla bu soruların yanıtlarını almak üzere söyleşiye oturmuş. Sohbetin merkezinde edebiyat var ama mekan olarak da Ankara.
Pastaneleri, lokantaları, sinemaları, parkları ve sokaklarıyla birer anı sığınağı Ankara’yı...
“Yaz’Ankara” kitabında genç edebiyatçılarımızdan ustalara kadar pek çok isimle yapılmış röportajlardaki bazı isimler: Pınar Kür, Erendiz Atasü, Necati Tosuner, Nazlı Eray, Feyza Hepçilingirler, Gülten Dayıoğlu, Cemil Kavukçu, Atilla Şenkon, Ayten Kaya Görgün...
Edebiyatçılarla söyleşi yapınca da ortaya yine bir edebiyat eseri çıkıyor haliyle. Yaşar Kemal’in dediği gibi “Röportajı bir edebiyat dalı saymak ne, röportaj bal gibi edebiyattır.” Esme Aras da bu röportaj ustasına yakışır bir iş yapmış.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nde yeni dönem
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yayıncılar Birliği’nin genel kurulu yapıldı. 2021-2023 dönemi yönetiminin oylandığı kurulda, editör Nazlı Berivan Ak genel sekreter olarak yönetimde göreve başladı.
Ayşe Nur Mıhçı, bakış açısı yine başrolde. Ege’nin kültürünü, Egeli bir aileden dinlemek ve buradan çıkan yemekleri tatmak şahane bir deneyim olacak. Söz konusu yemeklerin büyük bir kısmı yazarın ailesinden gelen tariflerden oluşuyor.
Ayşe Nur Mıhçı, 15 yıl önce geldiği Alaçatı’da mutfağımızın, evimizde pişirdiğimiz yemeklerin eksikliğini hissetmiş.
Oğlu Kerem Mıhçı ile Asma Yaprağı’nı açmışlar. Ege mutfağının hem bildiğiniz, hem de belki hiç duymadığınız tatlarını derleyen Ayşe Nur Hanım’ın kitabını sabırsızlıkla bekliyorum.
Ayrıca bir zamanlar çoğumuzun evinde yer alan otantik yorganları, şimdi de Asma Yaprağı’nın kütüphanesinde görmek şahane.
Kütüphanede yorgan fikri Ayça Sarc’a ait.
“Ulusal Uzun Metraj Yarışma” filmlerinden “İki Şafak Arasında”yı çok sevdim çünkü yönetmen Selman Nacar filmde, babasının iş yerinde yaşanan kazanın ardından Kadir’in yaşadığı 24 saatlik süreci 'vicdanlı' bir şekilde anlatmayı başarmış.
Geçen hafta Tayfun Pirselimoğlu imzalı “Kerr” filminden bahsetmiştim.
Filmi izledikten sonra bir kez daha yanılmadığımı gördüm çünkü edebi tatta yapılan her film sizi kendi kuyunuzdan çıkarmaya yardımcı oluyor. Filmi izlerken, yazarın romanlarını hatırlıyorsunuz. Sıradan insanların dertleri ilginizi çekiyorsa bu filmi izleyin derim. Yoğun, duygulu ve disiplinli bir oyuncu olan Jale Arıkan’ı filmde görmek heyecan vericiydi.
Doğamız olmazsa olmaz
Hüseyin Çağlar İnce, turizmde doğa farkındalığı yaratmak üzere sektörün önde gelen kuruluşlarıyla birlikte ürettiği projelerle sürdürülebilir turizm adına misyon yüklenen bir yazar. Kendisiyle Antalya’da tanıştım.
Bir kadını kolay alt edemezsiniz
Burcu Ertürk, yeni romanı “Defne”yi okurlarının beğenisine sundu. Romanında kadına karşı şiddetin statü ayırt etmediğini anlatan Ertürk, kitabı yazım sürecini Sayım Çınar’a anlattı.
◊ “Defne”yi nasıl konumlandırıyorsunuz? Otobiyografik bir roman mı yoksa bir veda güncesi mi?
- “Defne” aslında kusurlu bir aşkın vedası. Bunu söylerken öyle süslü kelimelerle anlatayım diye değil, samimiyetle belirttim. Her birimizin içindeki kusurlu, kabul edilemez ve kendimize bile itiraf ederken zorlandığımız hislerimizin romanıdır “Defne”. Zaten sabrın nasıl yorulduğunu okurken kendimize soracağız, ‘Ben nerede buna benzer bir şey yaşadım?’ diye. Yazar olarak bilmeden, görmeden, dinlemeden en önemlisi de hissetmeden zaten okuyucuya geçirmek çok zor olurdu sanırım. Her insan gibi ben de “Defne” ile örtüşüyorum. Kadınlar her ne olursa olsun bilmeseler de vazgeçmeyen ruhlardır. Yani bir kadını öyle kolay kolay alt edemezsiniz. Susmasıyla bile meydan okur, yeri gelir. Defne ağacı dökülse de hiç solmayan yapraklarıyla meydan okur kışa. Aynı bizler gibi... İşte o yüzden “Defne” her şeye rağmen sabrın sınandığı bir aşkın veda romanı.
◊ Bu ülkede kadın olmak, bu ülkede kadın yazmak konusunda neler söylersiniz?
- Keşke bu soruya sadece gülerek cevap verebilsem. Sorun şu ki bırakın yazmayı, kadın olarak hele ki tek başına mücadele eden kadın olmak başlı başına zor zaten. Boyun eğmenizi beklerler ama aynı zamanda ayaklarınızın üstünde durmalısınız. Susmanızı beklerler ama bir yandan da konuşmalısınız. Şiddete de maruz kalsanız, yaralanıp ölümle bile burun buruna gelseniz yutkunup yaşamalısınız. Gerçek hayat hikayeleri yazarken içimin nasıl acıdığını kitaplarıma döktüğüm satırlarda bulabilirsiniz. Bu konuda o kadar çok doluyum ki neresinden tutsam diye düşünürken yazmaya karar verdim zaten. Biz kadınlar eğitim ve ekonomik özgürlüğümüzde o kadar çok eksiğiz ki yani tamamlasak da toplum süzgecinde örf adet adı altında o kadar çok sınırlanmışız ki, duyduklarım ve izlediklerim karşısında çığlık atasım gelmiyor değil hani. Mental olarak her şeye göğüs geren kadınların gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddete maruz kalmaları içimi gerçekten acıtıyor. İşte o yüzden kadın olmak ve kadınlar üzerine bu kadar çok yazıyorum. Çünkü yazdıklarım da, yaşanan yanlış ve adaletsiz gidişe karşı dur deme eylemim.
◊ Romanı tamamladıktan sonra neler hissettiniz?
- Daha önceki romanım “Yade”de yaptığımın aynısını. Derin bir nefes ve ardından buruk bir sevinçle karışan gözyaşları eşliğinde romanla vedalaştım. Çok melankolik gelebilir belki ama inanın o an neler hissettiğimi tarif edebilmek için kelimeler zorlanıyor. Düşünsenize, yaşanılan şiddeti doğru ve akıcı biçimde aktarmak zorundasınız. Ayrıca gerçekleri anlatma gibi bir sorumluluğunuz var ve elbette kitabın kahramanına ve derdimi anlatmaya çabaladığım okuyucularıma karşı olan sorumluluğum da cabası. Yanlış en ufak bir anlatım gerçeklerden uzaklaştırır. O yüzden en çok ona dikkat ederek oya işler gibi işlemelisiniz olayları. Üzerimden nasıl bir yük kalktığını anlatamam. Kitabı okuyucularıma emanet ettikten sonra artık tek duymak istediğim onların bana geri dönüşleri.
HİÇBİRİMİZ NORMAL DEĞİLİZ
◊ “Defne”nin hikayesinde normallik kavramını da alt metinde tartışıyorsunuz...
- Normallik? Ben hiç öğrenemedim şu kavramı. Toplum kurallarına göre yaşamaksa, yaşayıp arkadan iş çeviren çok. Kendi kafana göre yaşamak yaşayıp hayatını heba eden de çok. O zaman neye göre, kime göre? Bence hiçbirimiz normal değiliz, sadece öyleymiş gibi davranıyoruz. Hepimizin içinde delilikler, renkler saklı. Zaman zaman istediğimiz kişilerin yanında veya kendi başımızayken yaşıyoruz çeşitliliğimizi.
◊ Bazen yalnızca sessiz kalan, insanların zamanlarını, enerjilerini, emeklerini çalan ve bundan gocunmadan öylece yaşayıp giden karakterler de yer alıyor romanda.
- Alperen! “Defne” romanımı okuyanlar ne demek istediğimi anlar tabii ama bilmeyenler için açmak isterim biraz. Hepimizin hayatında öyle karakterler ya vardır ya da geçip gitmiş, giderken de zararını bırakmıştır. Önceden çok hayıflanırdım. Artık sadece izliyorum.
Ne zaman o tarz bir karakterle karşılaşsam uzaklaşıyorum. Bunu öğrenmem zaman aldı ama başardım. Ruhum hayatla dansına devam ediyor, hem de son sürat. Etrafımda yaşam koşturuyor hem de beni beklemeden. En acısı da aynanın karşısında kendinle hesaplaşmaya başlıyorsun, “neden” diye.
İşte tüm bunları fark edip zamanın da seni beklemediğini öğrenince kendimle sıkı bir hesaplaşma içine girdim ve şimdi o zaman zorbalarına fırsat vermiyorum artık.
Kimsenin yaşadıkları kimseyle aynı olmaz, olamaz ama örtüşür. İşte bu yüzden her bir şahit olduğum ve hikayesini anlatmak isteyenlerin öykülerini dile getiriyorum kitaplarımda. Çünkü onlar gerçek! Ömrüm boyunca da anlatmak istiyorum. Kalemim tükenmez umarım.
KAYIP MASALINI ARAYAN KAHRAMANIN HİKAYESİ
◊ Hikayenizi bitirdikten sonra her şeyi temize çekmek istiyor okur. Amacınıza ulaştığını düşünüyor musunuz?
- Amacımda buydu. Her şeye rağmen temize çekilebileceği duygusunu vermek. Kitaplarım dram olabilir ama hep bir çıkış yolu, ışığı gösteriyor. Yani okurken karakterle kavga ediyor, bazen onunla seviniyor, bazen de ağlıyorsunuz. Ama en önemlisi “ben olsam yapmam” diyorsunuz. Benim için bundan daha büyük bir başarı yok bence. Aslında herkesin söyleyecekleri vardır. Benimki kayıp masalını arayan kahramanın hikayesi, hepsi bu...
SİNEMAYA UYARLANSIN İSTERİM
◊ Siz bu romanı yazarken kendi evliliğinizi de sorguladınız mı?
- Ben sadece bu romanı yazarken değil her yazdığım satırda önce kendimi sorguladım. Daha önce yapmış olduğum evliliğimin bana artı ve eksi birçok katkısı oldu, inkâr edemem. Boşanmış olduğum için eski eşime ve yaşanılanlara saygımdan fazla özele girmeyeceğim ama elbette önce kendini sorguluyor insan.
◊ Kitaptan sonra Alperen karakterini soran okurlarınıza nasıl cevaplar veriyorsunuz?
- İnanın Alperen’e herkes sinir olmuş durumda. Haklı olarak ama oturup düşünürsek Alperen’e o haddi veren de Defne. Kitabımın arka kapağına editörüm “ne hissediyorsan yaz” dediğinde “mahşerde aşk yaşamak denince akla gelen bir hikayedir benim için Defne” diye başlamıştım. Sanırım Alperen de aşkın iblislerinden biri.
◊ Romanınızın beyazperdeye uyarlanmasını ister misiniz?
- Umarım olur. “Yade” de “Defne” de benim çocuklarım gibi. Saçlarının tellerine zarar gelsin istemem ama saçlarını güzelce okşayacak bir yapımcı olursa neden olmasın.