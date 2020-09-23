Balkanlar’da edebiyat ve yayıncılık buluşması

Tüm dünyada fuarların, festivallerin ertelenip iptal edildiği, fiziki buluşmaların yerini sanal buluşmalara bıraktığı bugünlerde Makedonya’nın Üsküp kentinde Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle “Pro-za Balkan” ismiyle önemli bir festival yapıldı.
Balkan dünyasından Muharrem Bazdulj, Kalina Maleska, Maja Solar gibi önemli yazarları ve Milen Milev, Jasmina Radojicic gibi önde gelen yayıncıları buluşturan festivalin Türkiye’den konuğu ise yayıncı Nazlı Berivan Ak oldu.
Üç gün süren festival okumalar, paneller ve yayıncıların pandemi döneminde edebiyatta yeni arayışları tartıştıkları sunumlarla tamamlandı, geriye ise güçlü cümleler kaldı.
Dilerim bu buluşma Balkan dilleri ve Türkçe arasında karşılıklı daha çok etkileşimi ve edebiyat alışverişini getirir.
KİM NE OKUYOR?
◊ Gazeteci Mansur Forutan, Batuhan Kıran’dan “Cadde Çocuğu” kitabını okuyor.
◊ Turizmci Zeynep Nili Bozatlı, Malcolm Gladwell’den “Outliers”ı okuyor.
◊ Yazar Ömür Kurt, Tülin Kozikoğlu’nun kaleme aldığı ve Hüseyin Sönmezay’ın resimlediği “Dönme Dolap”ı okuyor.
◊ Karikatürist Ercan Akyol, İvan Gonçarov’ın “Oblomov”unu okuyor.
◊ Yazar Burcu Aktaş, Sinan Sülün’den “Fazlalıklar”ı okuyor.
Atillâ Dorsay’dan “Dünyaya Açılan Sinemamız”
Atilla Dorsay’ın koronavirüs günlerinde yazdığı yeni kitabı, “Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak Türk Sineması 2010-2020” yayımlanmak üzere.
Dorsay’ın geçtiğimiz ağustos ayında birden ortaya çıkan kalp hastalığı ve ameliyatı hiç hesapta yoktu.
Ama o da aşılmış gözüküyor. Böylece tüm engellere rağmen kitaplar çıktı, çıkıyor. Bu kitapta yenileriyle karışmış kimi eski Yeşilçam anıları da yok değil.
Ayrıca Altın Ayı veya Altın Palmiye’ye uzanan başarılar, bizi starlı dedikodular, polemikler, atışmalar, anekdotlar...
Hepsi bu toplamın içinde bizleri bekliyor. Ayrıca da bu kitap on yılın kayıplarını, ödüllerini ve polemiklerini özetliyor.
Kapak resmiyse Altın Palmiyeli “Kış Uykusu” filminden.
Şairin imgeleri resim olunca
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 22 Eylül’de iki önemli sergi açıyor: Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının ikinci katında sanatçı Deniz Gül’ün mekana özgü yerleştirmesi “Meydan” ile üçüncü katında Şair Lale Müldür’ün son resimlerini kapsayan “Milat” sergisi izleyici ile buluşacak. Sergiler, 31 Ekim’e kadar görülebilir.
Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında açılan Milat sergisi, şair Lale Müldür’ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimlerini bir araya getiriyor.
Monokl Yayınları’nda neler oluyor
Volkan Çelebi (Genel yayın yönetmeni)
Monokl Yayınları, yeni yayın döneminde 29 yaşında Man Booker’u kazanan Marieke Rijneveld’in kitaplarını yayımlayacak.
Knausgaard ve Kobo Abe’nin yeni kitaplarına dünyada büyük ilgi gören Tove Ditlevsen’in “Üçleme”si de eklenecek. Philip Roth, Lobo Antunes, Jon Fosse, Max Porter ve Milosz’un yeni kitapları da Monokl’un mutfağında kısık ateşte pişiyor. Felsefe tarafında da Zizek, Ranciere gibi filozofların kitapları çıkacak. Kurgu dışında ise hem öyküler hem de Türkiye’den yol ve yolculuk anlatıları Monokl’un yeni yıldaki sürprizleri olacak.
Balkanlar’da edebiyat ve yayıncılık buluşması
Tüm dünyada fuarların, festivallerin ertelenip iptal edildiği, fiziki buluşmaların yerini sanal buluşmalara bıraktığı bugünlerde Makedonya’nın Üsküp kentinde Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle “Pro-za Balkan” ismiyle önemli bir festival yapıldı.
Balkan dünyasından Muharrem Bazdulj, Kalina Maleska, Maja Solar gibi önemli yazarları ve Milen Milev, Jasmina Radojicic gibi önde gelen yayıncıları buluşturan festivalin Türkiye’den konuğu ise yayıncı Nazlı Berivan Ak oldu.
Üç gün süren festival okumalar, paneller ve yayıncıların pandemi döneminde edebiyatta yeni arayışları tartıştıkları sunumlarla tamamlandı, geriye ise güçlü cümleler kaldı.
Dilerim bu buluşma Balkan dilleri ve Türkçe arasında karşılıklı daha çok etkileşimi ve edebiyat alışverişini getirir.
KİM NE OKUYOR?
◊ Gazeteci Mansur Forutan, Batuhan Kıran’dan “Cadde Çocuğu” kitabını okuyor.
◊ Turizmci Zeynep Nili Bozatlı, Malcolm Gladwell’den “Outliers”ı okuyor.
◊ Yazar Ömür Kurt, Tülin Kozikoğlu’nun kaleme aldığı ve Hüseyin Sönmezay’ın resimlediği “Dönme Dolap”ı okuyor.
◊ Karikatürist Ercan Akyol, İvan Gonçarov’ın “Oblomov”unu okuyor.
◊ Yazar Burcu Aktaş, Sinan Sülün’den “Fazlalıklar”ı okuyor.
Atillâ Dorsay’dan “Dünyaya Açılan Sinemamız”
Atilla Dorsay’ın koronavirüs günlerinde yazdığı yeni kitabı, “Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak Türk Sineması 2010-2020” yayımlanmak üzere.
Dorsay’ın geçtiğimiz ağustos ayında birden ortaya çıkan kalp hastalığı ve ameliyatı hiç hesapta yoktu.
Ama o da aşılmış gözüküyor. Böylece tüm engellere rağmen kitaplar çıktı, çıkıyor. Bu kitapta yenileriyle karışmış kimi eski Yeşilçam anıları da yok değil.
Ayrıca Altın Ayı veya Altın Palmiye’ye uzanan başarılar, bizi starlı dedikodular, polemikler, atışmalar, anekdotlar...
Hepsi bu toplamın içinde bizleri bekliyor. Ayrıca da bu kitap on yılın kayıplarını, ödüllerini ve polemiklerini özetliyor.
Kapak resmiyse Altın Palmiyeli “Kış Uykusu” filminden.
Şairin imgeleri resim olunca
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 22 Eylül’de iki önemli sergi açıyor: Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının ikinci katında sanatçı Deniz Gül’ün mekana özgü yerleştirmesi “Meydan” ile üçüncü katında Şair Lale Müldür’ün son resimlerini kapsayan “Milat” sergisi izleyici ile buluşacak. Sergiler, 31 Ekim’e kadar görülebilir.
Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında açılan Milat sergisi, şair Lale Müldür’ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimlerini bir araya getiriyor.
Monokl Yayınları’nda neler oluyor
Volkan Çelebi (Genel yayın yönetmeni)
Monokl Yayınları, yeni yayın döneminde 29 yaşında Man Booker’u kazanan Marieke Rijneveld’in kitaplarını yayımlayacak.
Knausgaard ve Kobo Abe’nin yeni kitaplarına dünyada büyük ilgi gören Tove Ditlevsen’in “Üçleme”si de eklenecek. Philip Roth, Lobo Antunes, Jon Fosse, Max Porter ve Milosz’un yeni kitapları da Monokl’un mutfağında kısık ateşte pişiyor. Felsefe tarafında da Zizek, Ranciere gibi filozofların kitapları çıkacak. Kurgu dışında ise hem öyküler hem de Türkiye’den yol ve yolculuk anlatıları Monokl’un yeni yıldaki sürprizleri olacak.