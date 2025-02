Atina notları

Haberin Devamı

◊ Atina’da bu üç metro durağının bulunduğu meydanlar önemli çünkü şehri buradan çok iyi anlarsınız:

1-Akropolis

2-Syntagma

3-Monastiraki

Buralarda yürürken istediğiniz çoğu şeye rastlıyorsunuz.

◊ Öğle yemeği için Varvakios Balık Pazarı’na gittik, gastromik açıdan önemli bir yer. Deniz ürünlerinin yaşatacağı mutluluk gözlerimin önüne geliyor.

◊ Cardinale Restoran da aklımda kalan yerlerden. Önemli olan malzemenin kalitesidir ki, burada fazlasıyla vardı. Atina’da İtalyan esintilerini sonuna kadar hissettik.

◊ Cumartesi akşamı da Theatre of the No Tiyatrosu’nun oyunlarından birini izledik. Oyunun adı “Sex Honestly.” Açıkçası oyun bir terapi odası gibiydi.

Zaman zaman güldük, zaman zaman düşündük olup bitenleri. Birbirinden tamamen ayrı altı farklı dünyada, altı farklı durumla ve pek çok tehlikeli şeyle hokkabazlık yapan dört oyuncu, 24 farklı karakteri canlandırıyor. Eğlenceliydi.

◊ Bookbar By Kaktos’u görünce önce şaşırdım, sonra da alıştım. Kitap okumanın sosyal hayatla iç içe geçtiği mekânlar sizi hayata bağlıyor. Nefes alıyorsunuz.

◊ Akropolis’i gezdikten sonra Plaka’nın otantik sokaklarına kendinizi bırakın.

Telaş etmeden gezin, antik dünyayı ancak böyle anlayabilirsiniz.

Atina’nın tamamını bilemem ama çoğu konuda benzer olduğumuzu düşünüyorum.

Atina bize çok yakın, o yüzden yeniden gideceğim.

Polisiyenin matematiği

Kuzey suç edebiyatı tüm dünyanın gündeminde, deyim yerindeyse polisiyenin güneşi uzunca bir süredir Kuzey ülkelerinden doğuyor. April Yayıncılık da bu trendi yakaladı, Finlandiya’nın son dönemde çok konuşulan polisiye kitabını okurlarla buluşturdu: “Kargo.” Kapaktaki yazar ismi A. M. Ollikainen, yazar çift Aki ve Milla Ollikainen’in kullandığı takma isim. Kargo bu iki edebi dehanın 15 dile çevrilen, ödüllere doymayan romanı. Konu ilginç, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, bir kargo konteynerinin içinde bir ceset bulunuyor, devamında cinayeti çözme aşamasında siyasi bağlantılar, ırkçılık, zehirli iş dünyası ve sanata uzanan soluk soluğa bir macera başlıyor. Polisiyenin matematiğini iyi kullanan bu kitabı ilgiyle okuyacağım.

Erman Film ikiye ayrıldı

1946’dan beri birçok kıymetli işe imza atmış, Yeşilçam’ın en önemli şirketlerinden Erman Film son yıllarda yaşanan krizler sonrası ikiye ayrıldı.

Erman Film artık ortaklardan Nail Erman’ın. Fuat Erman ise Erman Dijital Film dağıtım şirketini kurduğunun haberini açıkladı

Şirket ayrımında filmler de ayrıldı, gelecek günlerin neler göstereceğini, yeni şirketin nasıl filmler üreteceğini heyecanla bekliyorum. Bazen ayrılıklar, yeni projelerin hızlanması için hayırlı oluyor!

Erman Film’in kurucusu, beyazperdede pek çok hayali karaktere can vermiş Hürrem Erman hakkında daha çok bilgiye sahip olmak isterseniz “Hürrem Erman’ın hiç izlenmemiş filmi: Kendi Hayatı” kitabını okuyabilirsiniz. Rıza Kıraç’ın kaleminden yazılmıştı.

Haftanın Kitabı

Dan Brown’ın yeni kitabı geliyor

Dan Brown’ın yeni romanı The Secret of Secrets, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 17 ülkede eşzamanlı olarak yayımlanacak. Altın Kitaplar tarafından Türkçeleştirilen kitap 9 Eylül 2025’te okurlarla buluşacak. Dan Brown kitap için, “Bugüne kadar yazdığım en karmaşık kurgulanmış ve iddialı roman ve aynı zamanda en eğlenceli olanı. Yazmak unutulmaz bir keşif yolculuğuydu” diyor.

Daha önce “Başlangıç”, “Cehennem”, “Kayıp Sembol”, “Melekler ve Şeytanlar”, “Dijital Kale”, “İhanet Noktası” isimli kitaplarıyla çoksatanlar listelerinde olan Brown’ın “Da Vinci Şifresi” adlı eseri 56 dile çevrildi, 250 milyondan fazla kopyası basıldı. Yazarın “Hayvanlar Senfonisi” isimli bir çocuk kitabı da bulunuyor.

KİM NE OKUYOR?

◊ Türkan Şoray, Arın Dilligil Bayraktaroğlu’nun “Bir Aliye Rona Vardı” adlı eserini okuyor.

◊ Hülya Koçyiğit İvi İlyadis’in “Uzaktaki Yakın Adapazarı” adlı eseri okuyor.

◊ Ahu Sungur, Engin Geçtan’ın “İnsan Olmak” adlı eserini okuyor.

◊ Bircan Silan, Henry David Thoreau’ın “Walden” adlı eserini okuyor.