Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Cemal Süreya’dan Sen Varsın Gecede (Çeviri Şiirleri)
Çünkü şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji. Kitap, gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları Cemal Süreya’nın özenli çevirileriyle bir araya getiriyor. Fransız şiiri, modernleşme, Avrupa, aşk şiirlerinin yanı sıra Apollinaire, Valéry, Rimbaud ve Verlaine gibi şiirsel estetikteki isimler yer alıyor.
Isabella Hammad’dan Parizyen
Çünkü zaman, mekan, insanlar ve o dönemin zorluklarında Ortadoğu’dan yola çıkıp hareketli Paris’e kadar çeşit çeşit dünyalar gezerek kendini aramaya çalışan Filistinli bir gencin hikayesi Parizyen.
Rıdvan Aklan’dan Fransız Kadın Yolcu
Çünkü yazar sahici bir aşkın gücünü vurgularken, iki farklı kuşağa ait karakterleri üzerinden ahlak, sevgi, iyilik, kötülük, erdem gibi kavramları sorguluyor.
Alexandre Dumas Fils’den Kamelyalı Kadın
Çünkü dünyanın her yanında yankı uyandıran duygulu bir roman. “Tüm zamanların en büyük aşk hikayesi” olarak tanımlanan roman, sevmenin ve sevilmenin, şefkatin ve aşkın gerçekliğini gözler önüne seriyor.
Adrian Tinniswood’dan 17. Yüzyılda Akdeniz’de Korsanlık
Çünkü “Korsanlar tarihtir” diyen Tinniswood korsanlık tarihinin günümüz dünyasını şekillendirdiğini belirtirken, bizleri akıllardan çıkmayacak korsanlarla tanıştırmakla kalmıyor, coşkulu zaferlere de ışık tutuyor.
Aşkı anlatan kitaplar
Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Cemal Süreya’dan Sen Varsın Gecede (Çeviri Şiirleri)
Çünkü şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji. Kitap, gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları Cemal Süreya’nın özenli çevirileriyle bir araya getiriyor. Fransız şiiri, modernleşme, Avrupa, aşk şiirlerinin yanı sıra Apollinaire, Valéry, Rimbaud ve Verlaine gibi şiirsel estetikteki isimler yer alıyor.
Isabella Hammad’dan Parizyen
Çünkü zaman, mekan, insanlar ve o dönemin zorluklarında Ortadoğu’dan yola çıkıp hareketli Paris’e kadar çeşit çeşit dünyalar gezerek kendini aramaya çalışan Filistinli bir gencin hikayesi Parizyen.
Rıdvan Aklan’dan Fransız Kadın Yolcu
Çünkü yazar sahici bir aşkın gücünü vurgularken, iki farklı kuşağa ait karakterleri üzerinden ahlak, sevgi, iyilik, kötülük, erdem gibi kavramları sorguluyor.
Alexandre Dumas Fils’den Kamelyalı Kadın
Çünkü dünyanın her yanında yankı uyandıran duygulu bir roman. “Tüm zamanların en büyük aşk hikayesi” olarak tanımlanan roman, sevmenin ve sevilmenin, şefkatin ve aşkın gerçekliğini gözler önüne seriyor.
Adrian Tinniswood’dan 17. Yüzyılda Akdeniz’de Korsanlık
Çünkü “Korsanlar tarihtir” diyen Tinniswood korsanlık tarihinin günümüz dünyasını şekillendirdiğini belirtirken, bizleri akıllardan çıkmayacak korsanlarla tanıştırmakla kalmıyor, coşkulu zaferlere de ışık tutuyor.