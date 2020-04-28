Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sayım Çınar>Aşkı anlatan kitaplar
"Sayım Çınar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sayım Çınar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sayım Çınar

Sayım Çınar

Aşkı anlatan kitaplar

28 Nisan 2020

Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...

Cemal Süreya’dan Sen Varsın Gecede (Çeviri Şiirleri)
Aşkı anlatan kitaplar
Çünkü şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji. Kitap, gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları Cemal Süreya’nın özenli çevirileriyle bir araya getiriyor. Fransız şiiri, modernleşme, Avrupa, aşk şiirlerinin yanı sıra Apollinaire, Valéry, Rimbaud ve Verlaine gibi şiirsel estetikteki isimler yer alıyor.

Isabella Hammad’dan Parizyen

Aşkı anlatan kitaplar
Çünkü zaman, mekan, insanlar ve o dönemin zorluklarında Ortadoğu’dan yola çıkıp hareketli Paris’e kadar çeşit çeşit dünyalar gezerek kendini aramaya çalışan Filistinli bir gencin hikayesi Parizyen.

Rıdvan Aklan’dan Fransız Kadın Yolcu

Çünkü yazar sahici bir aşkın gücünü vurgularken, iki farklı kuşağa ait karakterleri üzerinden ahlak, sevgi, iyilik, kötülük, erdem gibi kavramları sorguluyor.

Alexandre Dumas Fils’den Kamelyalı Kadın

Çünkü dünyanın her yanında yankı uyandıran duygulu bir roman. “Tüm zamanların en büyük aşk hikayesi” olarak tanımlanan roman, sevmenin ve sevilmenin, şefkatin ve aşkın gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Adrian Tinniswood’dan 17. Yüzyılda Akdeniz’de Korsanlık

Çünkü “Korsanlar tarihtir” diyen Tinniswood korsanlık tarihinin günümüz dünyasını şekillendirdiğini belirtirken, bizleri akıllardan çıkmayacak korsanlarla tanıştırmakla kalmıyor, coşkulu zaferlere de ışık tutuyor.

X
Sayım Çınar Sayım ÇınarTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü27.04.2020
“Dünya Menenjit Günü”Ayşegül DOMANİÇ YELÇE“Dünya Menenjit Günü”  27.04.2020
Plüton gerilemesi başladı Hangi kuşakta doğdunAygül AydınPlüton gerilemesi başladı! Hangi kuşakta doğdun?27.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.