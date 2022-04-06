Ankara’da Eko İklim Zirvesi

Geçen hafta Eko İklim Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’daydım. Artkolik’in zirveye özel hazırladığı Denizhan Özer küratörlüğündeki sergi, Eko İklim’in en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.
“Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” başlıklı sergide ziyaretçiler Özge Günaydın’ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle ürettiği gerçek boyutlu gergedanı Rhinovella’nın önünde fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi. Ankara’da yapılması gereken ritüellerimi de bu arada gerçekleştirdim.
Türkiye’nin köklü festivallerinden Ankara Uluslararası Film Festivali’ni düzenleyen İrfan Demirkol’la buluştum. Sonra da Büyülü Fener Sineması’nda “Bergen” filmini izledim.
Türkiye’nin en özel restoranlarından Trilye’yi ziyaret ettim. Restoranın işletmecisi yazar Süreyya Üzmez, yine işinin başındaydı.
Süreyya Üzmez’in en sevdiğim kitabı “Lezzetin Rotası”nı da gurmelere özellikle tavsiye ederim. Ankara hep özel, hep güzel!
◊ Sanatçı Haldun Dormen, Ayşe Kulin’in “Taksiii” adlı kitabını okuyor.
◊ Oyuncu Numan Çakır, Ksenophon’un “Anabasis-On Binler’in Dönüşü” adlı kitabını okuyor.
◊ Yazar Turgut Çeviker, Ömer Faruk’un “Bir Aşağılama Aracı Olarak Çöp” adlı kitabı okuyor.
◊ Şair Hüseyin Gazi Ekşioğlu, Tolstoy’un “Sanat Nedir?” adlı eserini okuyor.
Uğur Vardan’ın lezzetli öyküleri
Sinema yazarı Uğur Vardan’ın çocukluk anılarından yola çıkarak yazdığı dört öyküden oluşan “Çelişki Bilmez Lezzet’in Geçmiş Zaman Maceraları” adlı kitabı, önümüzdeki günlerde kitapçılarda yerini alacak. Bu kitap, 8-12 yaş grubu ve çocukluğundan vazgeçmeyen okurlar için olsa da bence bütün yetişkin çocuklarda okuyabilir. Kitabı Dilem Serbest resimledi. Kendisi Marmara Güzel Sanatlar’da ve Porto’da tasarım ve grafik okumuş bir illüstratör.
Kitaptaki karakterlerin resimleri Uğur Vardan’ın aile albümünden hareketle çizildi. Annesi, babası, kız kardeşi, ilkokul öğretmeni...
Hepsi öykülerde var. Okurlar yetmişli yıllara dair tatlı ayrıntılar da fark edecek. Ayrıca Uğur Vardan’a lakabı olarak neden “Lezzet” denildiğini de öğreneceğiz.
Yayın dünyasından tatlı anılar
Değerli yayıncı dostum Öner Ciravoğlu’yla zaman zaman edebiyat sohbetleri için buluşuruz. Bu sefer Galata’da bir araya geldik. Kendisinden yine özel bir hikaye dinledim. 1980’li yıllarda başarılı romancı Erhan Bener, elinde bir dosyayla yayıncısını ziyarete gitmiş. Müsveddeyi açıp başlığı okuyunca yayıncının yüzü birden değişmiş. Romanın adı “Yağmur Sıcağı”. Oysa 3-4 ay önce aynı adla Demirtaş Ceyhun’un romanı yayınlanmışlar. Erhan Bener, müsveddeyi alıp gitmiş. Romanın adını değiştirmiş. Roman bir başka yayınevinden basılmış. Ciravoğlu’nun anıları her zaman müthiştir!
Efeler Gastronomi Festivali
Efeler Gastronomi Festivali, Mehmet Fatih Atay başkanlığındaki Efeler Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Aydın’a özgü lezzetlerin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi amacıyla düzenlendi. Tiyatronun duayeni Haldun Dormen ve oyuncu Mustafa Alabora, 1. Efeler Gastronomi Festivali kapsamında “Sağlıklı Uzun Yaşam” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi! Her iki sanatçıyla yemek sofralarında eğlenceli zaman geçirdim.
Dormen ve Alabora’yla aynı masayı paylaşmak eğlenceliydi! Türk tiyatrosuna ömrünü adamış ve halen aktif bu iki sanatçıya selam olsun. Bir de Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkları ile kitap kafeyi gezdim. Matematik Parkı’nın içinde “Sezar Şifreleri”, “Hilbert Küpü” gibi matematik formül ve prensibini temsil ve izah eden çocuk oyun grupları bulunuyor. Aydın’ın Efeler ilçesi ülkemizin özel duraklarından biri, artık yolum daha çok düşecek!
Yeni Çıkanlar
Bir aşk ve sadakat öyküsü
Min Jin Lee’nin birçok dile çevrilen, diziye uyarlanan ve uluslararası çok satan romanı “Paçinko”, Epsilon logosuyla Türkiye’deki edebiyatseverlerle buluştu! Japonya’ya göç eden Koreli bir ailenin hikâyesini görkemli bir destana dönüştüren “Paçinko”, zengin dili ve derin duygulara hitap eden anlatımıyla aşk, fedakârlık, hırs ve sadakat öyküsü. Hareketli sokak pazarlarından Japonya’nın en iyi üniversitelerinin salonlarına ve yeraltı suç dünyasının paçinko odalarına dek iz süren bu kitap, okurunu Japonya’da yaşayan Koreli göçmenlerin hayatına dahil ediyor.
“Leonardo da VIncI Karanlık Büyük Hikayeler”-Paola Cantatore
Leonardo da Vinci, resim, heykel, mimari, bilim, mühendislik, astronomi, edebiyat ve daha birçok alanda çığır açan eserlerin yaratıcısıdır. Çok yönlü yeteneğiyle dünya sanat ve bilim tarihini şekillendiren İtalyan dâhinin sıradan bir hayatı olması beklenemezdi elbette. Leonardo’nun yaratıcılığı, zaafları, talihsizlikleri, hataları ve inişli çıkışlı kariyerine odaklanan esprili ve sıra dışı biyografisi, dâhinin bilinmeyen hayatının kapılarını aralıyor. Çizimler ve eğlenceli yorumlarla anlatılan bu karanlık hikâye, her yaştan okurun Leonardo’yu daha iyi tanıması için benzersiz bir biyografi.
Ankara’da Eko İklim Zirvesi
Geçen hafta Eko İklim Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’daydım. Artkolik’in zirveye özel hazırladığı Denizhan Özer küratörlüğündeki sergi, Eko İklim’in en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.
“Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz” başlıklı sergide ziyaretçiler Özge Günaydın’ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle ürettiği gerçek boyutlu gergedanı Rhinovella’nın önünde fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi. Ankara’da yapılması gereken ritüellerimi de bu arada gerçekleştirdim.
Türkiye’nin köklü festivallerinden Ankara Uluslararası Film Festivali’ni düzenleyen İrfan Demirkol’la buluştum. Sonra da Büyülü Fener Sineması’nda “Bergen” filmini izledim.
Türkiye’nin en özel restoranlarından Trilye’yi ziyaret ettim. Restoranın işletmecisi yazar Süreyya Üzmez, yine işinin başındaydı.
Süreyya Üzmez’in en sevdiğim kitabı “Lezzetin Rotası”nı da gurmelere özellikle tavsiye ederim. Ankara hep özel, hep güzel!
◊ Sanatçı Haldun Dormen, Ayşe Kulin’in “Taksiii” adlı kitabını okuyor.
◊ Oyuncu Numan Çakır, Ksenophon’un “Anabasis-On Binler’in Dönüşü” adlı kitabını okuyor.
◊ Yazar Turgut Çeviker, Ömer Faruk’un “Bir Aşağılama Aracı Olarak Çöp” adlı kitabı okuyor.
◊ Şair Hüseyin Gazi Ekşioğlu, Tolstoy’un “Sanat Nedir?” adlı eserini okuyor.
Uğur Vardan’ın lezzetli öyküleri
Sinema yazarı Uğur Vardan’ın çocukluk anılarından yola çıkarak yazdığı dört öyküden oluşan “Çelişki Bilmez Lezzet’in Geçmiş Zaman Maceraları” adlı kitabı, önümüzdeki günlerde kitapçılarda yerini alacak. Bu kitap, 8-12 yaş grubu ve çocukluğundan vazgeçmeyen okurlar için olsa da bence bütün yetişkin çocuklarda okuyabilir. Kitabı Dilem Serbest resimledi. Kendisi Marmara Güzel Sanatlar’da ve Porto’da tasarım ve grafik okumuş bir illüstratör.
Kitaptaki karakterlerin resimleri Uğur Vardan’ın aile albümünden hareketle çizildi. Annesi, babası, kız kardeşi, ilkokul öğretmeni...
Hepsi öykülerde var. Okurlar yetmişli yıllara dair tatlı ayrıntılar da fark edecek. Ayrıca Uğur Vardan’a lakabı olarak neden “Lezzet” denildiğini de öğreneceğiz.
Yayın dünyasından tatlı anılar
Değerli yayıncı dostum Öner Ciravoğlu’yla zaman zaman edebiyat sohbetleri için buluşuruz. Bu sefer Galata’da bir araya geldik. Kendisinden yine özel bir hikaye dinledim. 1980’li yıllarda başarılı romancı Erhan Bener, elinde bir dosyayla yayıncısını ziyarete gitmiş. Müsveddeyi açıp başlığı okuyunca yayıncının yüzü birden değişmiş. Romanın adı “Yağmur Sıcağı”. Oysa 3-4 ay önce aynı adla Demirtaş Ceyhun’un romanı yayınlanmışlar. Erhan Bener, müsveddeyi alıp gitmiş. Romanın adını değiştirmiş. Roman bir başka yayınevinden basılmış. Ciravoğlu’nun anıları her zaman müthiştir!
Efeler Gastronomi Festivali
Efeler Gastronomi Festivali, Mehmet Fatih Atay başkanlığındaki Efeler Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Aydın’a özgü lezzetlerin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi amacıyla düzenlendi. Tiyatronun duayeni Haldun Dormen ve oyuncu Mustafa Alabora, 1. Efeler Gastronomi Festivali kapsamında “Sağlıklı Uzun Yaşam” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi! Her iki sanatçıyla yemek sofralarında eğlenceli zaman geçirdim.
Dormen ve Alabora’yla aynı masayı paylaşmak eğlenceliydi! Türk tiyatrosuna ömrünü adamış ve halen aktif bu iki sanatçıya selam olsun. Bir de Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkları ile kitap kafeyi gezdim. Matematik Parkı’nın içinde “Sezar Şifreleri”, “Hilbert Küpü” gibi matematik formül ve prensibini temsil ve izah eden çocuk oyun grupları bulunuyor. Aydın’ın Efeler ilçesi ülkemizin özel duraklarından biri, artık yolum daha çok düşecek!
Yeni Çıkanlar
Bir aşk ve sadakat öyküsü
Min Jin Lee’nin birçok dile çevrilen, diziye uyarlanan ve uluslararası çok satan romanı “Paçinko”, Epsilon logosuyla Türkiye’deki edebiyatseverlerle buluştu! Japonya’ya göç eden Koreli bir ailenin hikâyesini görkemli bir destana dönüştüren “Paçinko”, zengin dili ve derin duygulara hitap eden anlatımıyla aşk, fedakârlık, hırs ve sadakat öyküsü. Hareketli sokak pazarlarından Japonya’nın en iyi üniversitelerinin salonlarına ve yeraltı suç dünyasının paçinko odalarına dek iz süren bu kitap, okurunu Japonya’da yaşayan Koreli göçmenlerin hayatına dahil ediyor.
“Leonardo da VIncI Karanlık Büyük Hikayeler”-Paola Cantatore
Leonardo da Vinci, resim, heykel, mimari, bilim, mühendislik, astronomi, edebiyat ve daha birçok alanda çığır açan eserlerin yaratıcısıdır. Çok yönlü yeteneğiyle dünya sanat ve bilim tarihini şekillendiren İtalyan dâhinin sıradan bir hayatı olması beklenemezdi elbette. Leonardo’nun yaratıcılığı, zaafları, talihsizlikleri, hataları ve inişli çıkışlı kariyerine odaklanan esprili ve sıra dışı biyografisi, dâhinin bilinmeyen hayatının kapılarını aralıyor. Çizimler ve eğlenceli yorumlarla anlatılan bu karanlık hikâye, her yaştan okurun Leonardo’yu daha iyi tanıması için benzersiz bir biyografi.