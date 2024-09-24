Amerikalı yazar Adam Fawer geliyor

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Kitap, David Caine’in deneysel tedaviler sonucunda kazandığı gelişmiş olasılıkları hesaplama yeteneği sayesinde, tahminlerinin geleceği görmek haline geldiğini anlamasıyla başından geçenleri konu alıyor.

Ülkemizde de bu kitap çok ilgi görmüştü. ‘En iyi roman’ kategorisinin de aralarında olduğu çok sayıda ödül kazandı.

Öte yandan “Çocukluk Şenliktir!” ana temasıyla gerçekleştirilecek 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu sene onur konuğu ülkesi, Azerbaycan olarak belirlendi.

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya edebiyatında büyük yer edinmiş usta kalemleri de ağırlayacak. Fuarın konukları arasında, Türkiye’de milyonlarca okura ulaşan, genç yaştaki okurlar kadar eğitimcilerin ve anne babaların da büyük ilgi gösterdiği Vladimir Tumanov, resimli kitaplarıyla birçok ödül alan illüstratör Benji Davies, Avrupalı edebiyat eleştirmenlerince çağının önemli yazarlarından bir olarak anılan, Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü sahibi yazar Dimitris Sotakis, “1980’lerde doğmuş en iyi yirmi Latin Amerikalı yazar” seçkisinde yer alan, “Ulusal Edebiyat Ödülü” sahibi Kosta Rikalı yazar ve akademisyen Carlos Fonseca da olacak.

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Böcekleri Seven Kadın

Türkçe de yayımlanan “Gökten Düşen Şeyler” romanıyla 2016 yılında Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü’nü kazanan Finlandiyalı yazar Selja Ahava yeni romanı “Böcekleri Seven Kadın” ile yeniden raflarda. Böcekleri Seven Kadın Maria, cadı mahkemelerinin olduğu çağda doğup çocukluğundan beri böceklerle haşır neşir olan ve sanatla ilgilenen bir kadındır. Etrafındaki dünya değişirken Maria da böceklerin evrelerini resmetmeye, onlarla ilgili kayıtlar tutmaya başlar. Kendi kozasını örmenin peşinde 370 yıl yaşayan Maria’nın masalsı hikâyesi, cadı avı döneminde başlayıp günümüz Berlin’ine dek uzanıyor.

Selja Ahava, Avrupa tarihinin karanlık cadı avı günlerinden günümüze uzanan bu büyülü macerayla okurları, önüne konan engellere rağmen kendi yolunun ve tutkularının peşinden giden bir kadının masalsı hikâyesine davet ediyor.

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Stephen King’in yeni kitabı “Holly” çıktı

New York Times tarafından ‘2023’ün en iyi 10 kitabı’ arasında gösterilen “Holly” Altın Kitaplar etiketiyle piyasaya çıktı. Gökçe Yavaş’ın çevirdiği kitapta, yaşayan efsane Stephen King’in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor.

Romanları 400 milyondan fazla satan, neredeyse yazdığı her kitap sinema veya diziye uyarlanan Stephen King, “Holly”deki korku unsurları konusunda okurlarını uyarıyor: ‘Epey ürkütücü birkaç sahne içeriyor.’

Holly, Stephen King’in bu tüyler ürperten yeni başyapıtında, sapkın profesörleri alt etmek için tüm olağanüstü yeteneklerini bir araya getirmek zorundadır.

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Dikkatimi çekti...

Klasik dünya edebiyatına Fransızca iki roman başyapıtı (Kırmızı ve Siyah ve Parma Manastırı) armağan eden Stendhal’in İtalyan özgürlükçü Metilde Viscontini Dembowski’ye beslediği karşılıksız aşkın ürünü bir eser “Aşka Dair”. Belki de aşkın psikolojik ve sosyolojik tahlillerinin düşünce tarihindeki en saf anlatısı... Stendhal’in meşhur “kristalleşme” kavramını içeren “Aşka Dair”, dönemin romantik ruhunu fazlasıyla aşarak, 19. yüzyıl Avrupa toplumunda aşk olgusu ile kadının toplumsal konumunu ve farklı coğrafyalardaki değişimini kendine özgü üslubuyla kaleme alıyor. Aşka Dair-Yazar: Stendhal-Çeviren: Ayberk Erkay

Modernist Şiirin Kuramcıları

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VBKY’nin edebiyat kitaplığı, Rebecca Beasley’nin kaleme aldığı “Modernist Şiirin Kuramcıları” isimli kitabıyla genişlemeye devam ediyor. Beasley’nin, modernist şiir teorisinin önemli isimleri Eliot, Hulme ve Pound’u incelediği bu çalışma, üç büyük şair/düşünürün şiir ve estetik üzerine geliştirdikleri kuramları, özgün ve müşterek noktalarını ele alıyor.

Eliot’ın zaman ve mekân algısını, Hulme’un klasik estetiğe dönüş çağrısını ve Pound’un imgeciliğini, dönemin sosyo-kültürel bağlamına yerleştirerek incelerken okurlara modernist şiirin karmaşık yapısını anlamada rehberlik ediyor.

Kim ne okuyor?

∆ Müzisyen Teoman, Byung-Chul Han’ın “Sürünün İçinde: Dijital Dünyaya Bakışlar” adlı eserini okuyor.

∆ Oyuncu İlker Kaleli, Ayşe Övür’ün “Botter Apartmanı” adlı eserini

okuyor.

∆ Flüt virtüözü Şefika Kutluer, Tolstoy’un “Sanat Nedir?” adlı eserini okuyor.

∆ Müzik yazarı Osman Enfiyecizade, Jean-Christophe Grange’ın “Kızıl Karma” adlı eserini okuyor.

∆ Sanatçı Gülyar Balcı, Jack London’ın “Martin Eden” adlı eserini okuyor.