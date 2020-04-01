Ali Poyrazoğlu’ndan müthiş bir anı kitabı geliyor!

Ali Poyrazoğlu bu aralar içine yolculuk yaptığını söylüyor.
Dahası; güzel haber, anılarını kaleme alıyor.
Kitap, yakında çıkacak. Bir hayatın haritasını çıkarmak kolay iş değil şüphesiz. Poyrazoğlu, günün yarısında geçmişe yolculuk, diğer yarısında geleceğe yolculuk yaptığını söylüyor. “Her günü not tutarak geçiren biriyim, boşluğa ateş etmem” diyor.
Kitapta zengin hayatının bir dökümünü yapıyor aslında... Banka, gazete patronları, veznedarlar ve çay dağıtanlar, şöhretler, figüranlar, zenginler ve fakirler var. Zengin bir insan malzemesiyle hazırlanan anı kitabını şimdiden dört gözle bekliyorum.
İnce ince işlenmiş öyküler
Korona günlerinde dostlarla bol bol telefon sohbeti yapıyorum, aramıza sosyal mesafe koyduğumuz şu günlerde en doğrusu da bu sanırım.
Geçen gün böylesi bir telefon trafiği içinde Nilüfer Açıkalın’la konuştum.
Harika haberleri var:
“Dokuz öykü kitabımdan sonra yazdığım ilk romanım ‘Karanlıkta Çok Güzelim’, yanlış bir kapıyı çalıp film piyasasının içine düşen bir kadının, filmcilerle aldığı yolun hikayesiydi ve Doğan Kitap’tan çıkmıştı.
Ünlü olmadığım soyadımla katıldığım Fakir Bayburt Öykü Yarışması’nda 545 öykü arasında birincilik ödülü alan öykümün de içinde olduğu ‘Hüzün Süpüren’den sonra 2 yıldır üzerinde çalıştığım yeni öykü kitabım yakında çıkacak. Öykü kitabı satmaz cümlesini klişeye çeviren kitaplarımı bunca tanıtımsızlığa rağmen takip eden, arayan okurlarıma teşekkür borçluyum.
Yeni öykülerim de sokağın damarından akan, mizahı bol karanlık öyküler.
Cesaretle, gerçeğin buram buram kokusuyla harmanladığım olaylar, duygular döküldü tezgahıma. Dokudum onları, ince ince.
Olabildiğince içten, okurdan saklanmadan hatta okurla beraber nefes alıp vererek işlendiler.”
Bu güzel haberi tüm okurlarla paylaştığım için mutluyum. Nilüfer’e bol okurlar diliyorum.
Polisiyesever çocuklara özel
Turkuvaz Kitap Yayın Yönetmeni Gülenay Börekçi, genç okurlar için macera dozu yüksek ve tam #evdekal günlerine göre iki seri tavsiye etti.
“Nancy Drew Günlükleri”, 1930’dan bugüne, farklı yazarlar tarafından yeni maceralar eklenerek kaleme alınmış bir polisiye roman serisi. Kitabın ilk yazarı Mildred Augustine Benson, Coralyn Keene takma adını kullanmış. Sonrasında yayınlanan onlarca yeni ND romanının yazarları da hep bu takma ismi kullanmışlar. İlk kitap “Kuzey Yıldızı’nın Laneti”ni okuyunca, Agatha Christie’nin dünyalar tatlısı Miss Marple’ına taş çıkaracak kadar yetenekli bir amatör dedektif olan genç Nancy Drew’u sizin de seveceğinize eminim.
“Vagon Çocukları”nın yazarıysa Gertrude Chandler Warner.
İlk romanı 1924’te Amerika’da yaşanan o büyük yoksulluk döneminde yazmış. Anne ve babalarını kaybedince kimsesiz kalan kardeşlerin hayatta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarını ve ormanda unutulmuş bir vagonu kendilerine ev haline getirmelerini anlatmış.
Kardeşler sonunda ormandan kurtuluyorlar ama her bölümde soluk kesen yeni maceralar yaşamalarına engel olmuyor.
Girneli Tevfik Aytekin’den Sardalya Mevsimi
Girneli Tevfik Aytekin de kendisine en son neler yaptığını sorduğumda bana güzel haberlerini verenlerden. “Sardalya Mevsimi” adını verdiği kitabını okurla buluşturmaya hazırlanıyor:
“Doğu ile Batının kesiştiği yerde yaşamak, kültürel, sosyal ögeleri tıpkı bir nefes gibi damarlarınıza işliyor.
Dünyaya o gözle bakmaya gayret ettim. Aşka, kültüre, tarihe o gözle baktım. O kadar dallı budaklı, salkım saçak, iç içe geçmiş kültürel damarlar gibi katmanlar yaratma isteğim buna sebep.
Artık insanın yeni bir kimliğe ihtiyacı var. Kimseye karşı çıkmadan, her şeyi anlamaya gayret ederek yapmaya çalıştım.
Bir iddiam var. İnsan diğer insanların inandıklarını inkâr etmeden de özgün kalabilir. Bütün zıtlıkları dengeleyecek şeyleri yüceltmemiz gerekiyor.”
Yazarın böylesi bir vizyon ve misyonla kaleme aldığı kitap, Büyükada Yayınları tarafından yayımlanacak.
Hayata bir müzik arası
Zor günler yaşadığımız kesin. Ben de bugünlerde edebiyata, sanata, müziğe sığınıyorum, çoğumuz gibi. Kendime bir playlist hazırladım, aralarından birkaç şarkıyı da sizinle paylaşmak istedim. Soğuk ve tekinsiz günlerde iyi gelmesiyle umuduyla...
◊ A Whiter Shade of Pale / Annie Lennox
◊ Death and All His Friends / Coldplay
◊ Silenced by the Night / Keane
◊ Kingston Town / ub40
◊ Keine Maschine / Tim Bendzko
Kim ne okuyor?
◊ İletişimci Esra Zarakol, Vercihan Ziflioğlu’nun “Beni Unutma Rusyam”ı okuyor.
◊ Başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk, Haldun Taner imzalı “Konçinalar”ı okuyor.
◊ Zeynep Mansur, İlber Ortaylı’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”ı okuyor.
◊ Gazeteci Figen Yanık, Isabel Allende’nin “Kış Ortasında” adlı eserini okuyor.
◊ Televizyoncu Neşe Berber, Yuval Noah Harari’nin “Hayvanlardan Tanrılara Sapiens”ı okuyor.
Ali Poyrazoğlu’ndan müthiş bir anı kitabı geliyor!
Ali Poyrazoğlu bu aralar içine yolculuk yaptığını söylüyor.
Dahası; güzel haber, anılarını kaleme alıyor.
Kitap, yakında çıkacak. Bir hayatın haritasını çıkarmak kolay iş değil şüphesiz. Poyrazoğlu, günün yarısında geçmişe yolculuk, diğer yarısında geleceğe yolculuk yaptığını söylüyor. “Her günü not tutarak geçiren biriyim, boşluğa ateş etmem” diyor.
Kitapta zengin hayatının bir dökümünü yapıyor aslında... Banka, gazete patronları, veznedarlar ve çay dağıtanlar, şöhretler, figüranlar, zenginler ve fakirler var. Zengin bir insan malzemesiyle hazırlanan anı kitabını şimdiden dört gözle bekliyorum.
İnce ince işlenmiş öyküler
Korona günlerinde dostlarla bol bol telefon sohbeti yapıyorum, aramıza sosyal mesafe koyduğumuz şu günlerde en doğrusu da bu sanırım.
Geçen gün böylesi bir telefon trafiği içinde Nilüfer Açıkalın’la konuştum.
Harika haberleri var:
“Dokuz öykü kitabımdan sonra yazdığım ilk romanım ‘Karanlıkta Çok Güzelim’, yanlış bir kapıyı çalıp film piyasasının içine düşen bir kadının, filmcilerle aldığı yolun hikayesiydi ve Doğan Kitap’tan çıkmıştı.
Ünlü olmadığım soyadımla katıldığım Fakir Bayburt Öykü Yarışması’nda 545 öykü arasında birincilik ödülü alan öykümün de içinde olduğu ‘Hüzün Süpüren’den sonra 2 yıldır üzerinde çalıştığım yeni öykü kitabım yakında çıkacak. Öykü kitabı satmaz cümlesini klişeye çeviren kitaplarımı bunca tanıtımsızlığa rağmen takip eden, arayan okurlarıma teşekkür borçluyum.
Yeni öykülerim de sokağın damarından akan, mizahı bol karanlık öyküler.
Cesaretle, gerçeğin buram buram kokusuyla harmanladığım olaylar, duygular döküldü tezgahıma. Dokudum onları, ince ince.
Olabildiğince içten, okurdan saklanmadan hatta okurla beraber nefes alıp vererek işlendiler.”
Bu güzel haberi tüm okurlarla paylaştığım için mutluyum. Nilüfer’e bol okurlar diliyorum.
Polisiyesever çocuklara özel
Turkuvaz Kitap Yayın Yönetmeni Gülenay Börekçi, genç okurlar için macera dozu yüksek ve tam #evdekal günlerine göre iki seri tavsiye etti.
“Nancy Drew Günlükleri”, 1930’dan bugüne, farklı yazarlar tarafından yeni maceralar eklenerek kaleme alınmış bir polisiye roman serisi. Kitabın ilk yazarı Mildred Augustine Benson, Coralyn Keene takma adını kullanmış. Sonrasında yayınlanan onlarca yeni ND romanının yazarları da hep bu takma ismi kullanmışlar. İlk kitap “Kuzey Yıldızı’nın Laneti”ni okuyunca, Agatha Christie’nin dünyalar tatlısı Miss Marple’ına taş çıkaracak kadar yetenekli bir amatör dedektif olan genç Nancy Drew’u sizin de seveceğinize eminim.
“Vagon Çocukları”nın yazarıysa Gertrude Chandler Warner.
İlk romanı 1924’te Amerika’da yaşanan o büyük yoksulluk döneminde yazmış. Anne ve babalarını kaybedince kimsesiz kalan kardeşlerin hayatta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarını ve ormanda unutulmuş bir vagonu kendilerine ev haline getirmelerini anlatmış.
Kardeşler sonunda ormandan kurtuluyorlar ama her bölümde soluk kesen yeni maceralar yaşamalarına engel olmuyor.
Girneli Tevfik Aytekin’den Sardalya Mevsimi
Girneli Tevfik Aytekin de kendisine en son neler yaptığını sorduğumda bana güzel haberlerini verenlerden. “Sardalya Mevsimi” adını verdiği kitabını okurla buluşturmaya hazırlanıyor:
“Doğu ile Batının kesiştiği yerde yaşamak, kültürel, sosyal ögeleri tıpkı bir nefes gibi damarlarınıza işliyor.
Dünyaya o gözle bakmaya gayret ettim. Aşka, kültüre, tarihe o gözle baktım. O kadar dallı budaklı, salkım saçak, iç içe geçmiş kültürel damarlar gibi katmanlar yaratma isteğim buna sebep.
Artık insanın yeni bir kimliğe ihtiyacı var. Kimseye karşı çıkmadan, her şeyi anlamaya gayret ederek yapmaya çalıştım.
Bir iddiam var. İnsan diğer insanların inandıklarını inkâr etmeden de özgün kalabilir. Bütün zıtlıkları dengeleyecek şeyleri yüceltmemiz gerekiyor.”
Yazarın böylesi bir vizyon ve misyonla kaleme aldığı kitap, Büyükada Yayınları tarafından yayımlanacak.
Hayata bir müzik arası
Zor günler yaşadığımız kesin. Ben de bugünlerde edebiyata, sanata, müziğe sığınıyorum, çoğumuz gibi. Kendime bir playlist hazırladım, aralarından birkaç şarkıyı da sizinle paylaşmak istedim. Soğuk ve tekinsiz günlerde iyi gelmesiyle umuduyla...
◊ A Whiter Shade of Pale / Annie Lennox
◊ Death and All His Friends / Coldplay
◊ Silenced by the Night / Keane
◊ Kingston Town / ub40
◊ Keine Maschine / Tim Bendzko
Kim ne okuyor?
◊ İletişimci Esra Zarakol, Vercihan Ziflioğlu’nun “Beni Unutma Rusyam”ı okuyor.
◊ Başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk, Haldun Taner imzalı “Konçinalar”ı okuyor.
◊ Zeynep Mansur, İlber Ortaylı’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”ı okuyor.
◊ Gazeteci Figen Yanık, Isabel Allende’nin “Kış Ortasında” adlı eserini okuyor.
◊ Televizyoncu Neşe Berber, Yuval Noah Harari’nin “Hayvanlardan Tanrılara Sapiens”ı okuyor.