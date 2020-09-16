Alanyalı ressam Seher Mollaosmanoğlu

Seher Mollaosmanoğlu Alanya’da yaşayan ve sanatını icra eden bir ressam.
Çoğu sanatçının merkezde olmaya çalıştığı, yaşadığı kenti terk ettiği bir ortamda Mollaosmanoğlu inatla şehrine ve sanatına sahip çıkıyor. Ressamın özellikle Atatürk resimleri dikkat çekici. Seher Mollaosmanoğlu’nu ziyaret etmek çok keyifli oldu. Renkler ve çizgilerle doğayı ve insanı anlatmaya çalışan büyülü ressamları korumaya almamız gerekiyor... Yolu açık olsun!
Unutulmaz filmleri hatırlayalım
Bugünlerde eski filmleri tekrar izliyorum, sinemamızın özel filmlerinin tekrar tadını çıkarıyorum. İlk üçüm şöyle:
Polizei (1988): Şerif Gören filmi. Berlin’le ilgili epik bir film, tabii ki Kemal Sunal’la. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından hemen önce çekildiği için de güzel bir Berlin ve duvar panoraması sunar izleyenlere. Her defasında Berlin’e olan ilişkim, bu filmle tekrar yenilenir.
Ah Nerede (1975): Başrollerde, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu var. Bir Orhan Aksoy filmidir. Gerçek tutku ve sevmenin komik halleri var bu filmde. Müziğiyle, oyunculuklarıyla bir dönemin en güzel filmlerindendir. Filmin şarkısını da Füsun Önal söylerdi. Ben de bu kadarını hatırlıyorum, “Nerde unuttum kalbimi acaba, ah nerede vah nerede”. Unutmadan filmin yapımcısı da rahmetli Ertem Eğilmez’di.
Vurun Kahpeye (1973): Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye” adlı eseri, filmiyle de göz doldurur. Filmin yapımcısı rahmetli Hürrem Erman yönetmeniyse Halit Refiğ’dir. İstanbul’dan Anadolu’ya giden, milli mücadeleye destek veren bir kadının müthiş trajik, müthiş etkileyici hikayesi. Başrollerini Hale Soygazi ve Tugay Toksöz’ün paylaştığı Türk filmidir. Restorasyonlu olarak YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Kitap’ta neler oluyor?
Gülenay Börekçi (Genel yayın yönetmeni)
Turkuvaz Kitap olarak sonbahara iddialı bir başlangıç yapıyoruz. Her şeyden önce emperyalizmin en kullanışlı suç ortağı Hollywood’un iç yüzünün anlattığı kitabıyla Alev Alatlı var, soluk soluğa okuyacaksınız.
Okurlar, “Nasihatname” serisinin yeni kitabına da hazır olsun. Bosnalı yazar Hasan Nuhanoviç’in Serebrenitsa katliamını anlattığı kitabı “Son Sığınak”, bir kahramanlık hikâyesi.
İtalyan yazar Elena Ferrante’nin kocası olarak tanınan ama en az onun kadar yetkin bir kalemi olan Dominique Starnone’nin yeni romanı da bu ay bizden çıkıyor.
İrlandalı Claire-Louise Bennett’i ilk kez yayınlayacağımız için çok heyecanlıyım. Selahattin Yusuf bir edebiyatçının ‘olma’ sürecini Karadeniz yaylalarında geçen bir büyüme romanı çerçevesinde anlatıyor.
Kim ne okuyor?
· Gazeteci Selim Akçin, Karl Ove Knausgaard’ın “Son” adlı romanını okuyor.
· Turizmci İzzet Köseoğlu, Hector Garcia ve Francesc Miralles’in “Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı” adlı kitabını okuyor.
· Gazeteci yazar Burak Artuner, Erlend Loe’nin “Kadının Fendi” adlı romanını okuyor.
· İletişimci Havva Kızılırmak, İlber Ortaylı’nın “Türkiye’nin Yakın Tarihi” adlı kitabını okuyor.
· Kelebek yazarı Cihan Şensözlü, Fatih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” adlı kitabını okuyor.
Alanyalı ressam Seher Mollaosmanoğlu
Seher Mollaosmanoğlu Alanya’da yaşayan ve sanatını icra eden bir ressam.
Çoğu sanatçının merkezde olmaya çalıştığı, yaşadığı kenti terk ettiği bir ortamda Mollaosmanoğlu inatla şehrine ve sanatına sahip çıkıyor. Ressamın özellikle Atatürk resimleri dikkat çekici. Seher Mollaosmanoğlu’nu ziyaret etmek çok keyifli oldu. Renkler ve çizgilerle doğayı ve insanı anlatmaya çalışan büyülü ressamları korumaya almamız gerekiyor... Yolu açık olsun!
Unutulmaz filmleri hatırlayalım
Bugünlerde eski filmleri tekrar izliyorum, sinemamızın özel filmlerinin tekrar tadını çıkarıyorum. İlk üçüm şöyle:
Polizei (1988): Şerif Gören filmi. Berlin’le ilgili epik bir film, tabii ki Kemal Sunal’la. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından hemen önce çekildiği için de güzel bir Berlin ve duvar panoraması sunar izleyenlere. Her defasında Berlin’e olan ilişkim, bu filmle tekrar yenilenir.
Ah Nerede (1975): Başrollerde, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu var. Bir Orhan Aksoy filmidir. Gerçek tutku ve sevmenin komik halleri var bu filmde. Müziğiyle, oyunculuklarıyla bir dönemin en güzel filmlerindendir. Filmin şarkısını da Füsun Önal söylerdi. Ben de bu kadarını hatırlıyorum, “Nerde unuttum kalbimi acaba, ah nerede vah nerede”. Unutmadan filmin yapımcısı da rahmetli Ertem Eğilmez’di.
Vurun Kahpeye (1973): Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye” adlı eseri, filmiyle de göz doldurur. Filmin yapımcısı rahmetli Hürrem Erman yönetmeniyse Halit Refiğ’dir. İstanbul’dan Anadolu’ya giden, milli mücadeleye destek veren bir kadının müthiş trajik, müthiş etkileyici hikayesi. Başrollerini Hale Soygazi ve Tugay Toksöz’ün paylaştığı Türk filmidir. Restorasyonlu olarak YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Kitap’ta neler oluyor?
Gülenay Börekçi (Genel yayın yönetmeni)
Turkuvaz Kitap olarak sonbahara iddialı bir başlangıç yapıyoruz. Her şeyden önce emperyalizmin en kullanışlı suç ortağı Hollywood’un iç yüzünün anlattığı kitabıyla Alev Alatlı var, soluk soluğa okuyacaksınız.
Okurlar, “Nasihatname” serisinin yeni kitabına da hazır olsun. Bosnalı yazar Hasan Nuhanoviç’in Serebrenitsa katliamını anlattığı kitabı “Son Sığınak”, bir kahramanlık hikâyesi.
İtalyan yazar Elena Ferrante’nin kocası olarak tanınan ama en az onun kadar yetkin bir kalemi olan Dominique Starnone’nin yeni romanı da bu ay bizden çıkıyor.
İrlandalı Claire-Louise Bennett’i ilk kez yayınlayacağımız için çok heyecanlıyım. Selahattin Yusuf bir edebiyatçının ‘olma’ sürecini Karadeniz yaylalarında geçen bir büyüme romanı çerçevesinde anlatıyor.
Kim ne okuyor?
· Gazeteci Selim Akçin, Karl Ove Knausgaard’ın “Son” adlı romanını okuyor.
· Turizmci İzzet Köseoğlu, Hector Garcia ve Francesc Miralles’in “Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı” adlı kitabını okuyor.
· Gazeteci yazar Burak Artuner, Erlend Loe’nin “Kadının Fendi” adlı romanını okuyor.
· İletişimci Havva Kızılırmak, İlber Ortaylı’nın “Türkiye’nin Yakın Tarihi” adlı kitabını okuyor.
· Kelebek yazarı Cihan Şensözlü, Fatih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” adlı kitabını okuyor.