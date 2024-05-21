Alanya’da keyifli bir söyleşi

Haberin Devamı

Bu etkinlikte, öğrencilerle keyifli ve interaktif bir söyleşi yaptık. Mollaosmanoğlu daha çok Şili, Peru, Bolivya, Vietnam’daki gezilerini, ben de daha çok Almanya, İtalya, İran gezilerimi anlattım. Bu arada Mehmet Mollaosmanoğlu’nun haziran ayında yeni kitabı yayımlanıyor.





Gerilim türündeki romanlarıyla tanınan yazar, okurlarının merakla beklediği yeni kitabını tamamladı. Yazarın yeni, gizem dozu yüksek romanı “Veganlar”, dünyanın hayvan kaynaklı büyük bir salgınla kaosa sürüklenmesinin ardından kurulan yeni ‘çevreci’ sistemi odağına alıyor. Bu kitabı, sayfa6 Yayınları yayımlıyor.

Remzi’de baharla gelen kitaplar

Baharın ılık günleri içindeyiz. Bu mevsimde genellikle yayınevlerinde bir heyecan yaşanır. Bu heyecanın projektörünü önce Remzi Kitabevi’ne çevirdik. Kent kültürü ve yakın tarih konusunda kitaplarıyla ilgi gören Turan Akıncı, Milli Meclis başlıklı kitabında bir ulusun var olma mücadelesini belgeliyor. Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, 42 ay boyunca İstiklal Savaşı sürerken yaşanan zorluklar, tartışmalar ele alınıyor.

Haberin Devamı

Öymenlerden ortak bir çalışma

Ulusal var olma savaşı sürerken bir yandan da eğitim mücadelesine emek verenler de ilginç. Bunlardan Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen’in aynı dönemde verdikleri eğitim uğraşı “Öymen kardeşlerin Savaşımı” başlığıyla oğulları Altan Öymen ve Onur Öymen tarafından derlendi.

Bir ressam nasıl doğdu?

Yine bu eğitim mücadelesi içinde resim yapma yeteneğini bağnaz engellemelere rağmen sürdürmeyi başaran ve geliştiren bir köy çocuğunun anıları da yayınevinin mayıs programında. “Güneşte Geçmiş”, ünlü ressam Mehmet Güler’in yaşam öyküsü...

Faydalı Matematik ve Fizik Formülleri

Denklemler milyonlarca modern matematik sihirbazının büyülü sözleridir. Hiç süratle birine ihtiyacınız oldu mu? Çemberler, üçgenler, uzay gemileri, mekanik, trigonometri, istatistikler, alanlar, sıvılar, gazlar, havai fişekler, kalkülüs, yüzölçümleri, boyutlar, sabitler, devreler, olasılıklar, dişliler ve daha fazlası... Matematik müzisyeni Matthew Watkins ve sihirbaz illüstratör Matt Tweed, yaklaşık üç bin yıllık düşünceyi tek bir şaşırtıcı küçük kitapta derlediler: Matthew Watkins Çeviri: Diyar Saraçoğlu A7 Kitap, Mayıs 2024

Haberin Devamı

Özpetek’in dördüncü kitabı “Saklı Yürek”

Dünyaca ünlü yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek’in dördüncü kitabı “Saklı Yürek” Can Yayınları’nda haziran ayında yayımlanıyor.

Hayal gücünü, bir kez daha romanının sayfalarına aktaran Özpetek “Saklı Yürek”te farklı zaman ve mekânlarda yaşayan, her engeli aşarak birbirleriyle konuşmaktan vazgeçmeyen iki kadını ve onları buluşturan büyük sırrı ustalıkla anlatıyor. Romanın merkezinde anılarla dolu görkemli bir ev, uzun süredir kilitli kalan bir kapı, değerli bir tablo koleksiyonu var...

Ayasofya’da Bir Çığlık

“Bir Osmanlı Yazı”, “Marlene’in Yetimi”, “Terk Edilmiş Manalar Cenneti”, “Kudüs’ün Güvercinleri”, “Paylaşılamayan Cinayet”, “Bir Kadın Bir Cinayet” ve “Tiraje” isimli kitapların yazarı Melih Esen Cengiz’in yeni romanı “Ayasofya’da Bir Çığlık”, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

“Ayasofya’da Bir Çığlık”, üç semavi dinin elem ve korkuda birleşmeye zorlandığı; üzüntüleri, hayal kırıklıklarını ve sevinçleri birlikte yasadığı sırlarla dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Cengiz, “Ayasofya’da Bir Çığlık, cennet ve cehennemin kapılarının aynı anda İstanbul’da açıldığı bir dramlar manzumesi” diyor.

Haberin Devamı

Kim ne okuyor?

◊ Özge Özberk, Matt Haig’in “Zamanı Durdurmanın Yolları” adlı eserini okuyor.

◊ Berkay Ateş, Murathan Mungan’ın “995 km” adlı eserini okuyor.

◊ Numan Çakır, Amin Maalouf’un “Arapların Gözünden Haçlı Seferleri” adlı eserini okuyor.

◊ Ecem Kodak, Gabrielle Zevin’in “Yarın ve Yarın ve Yarın” adlı eserini okuyor.