Aklımda kalan iki film

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Filmin yönetmeni Mehmet Eryılmaz’dı.

Film, kadın meselesine üzerine duyarlı bir şekilde yaklaşıyor.

Annelik, aşk, suç ve kadınlık gibi kavramlar derinlemesine sorgulanmış.

Zümrüt Erkin, Pervin Bağdat bir duygu yaratmayı başarmış. Film sonunda sanki bir terapiden çıkmış gibi oldum.

“Kayıtsız” filmini de sevdim çünkü Füruğ Ferruhzad’ı anlatan parlak bir film izledim. Genç yönetmen Özlem Çıngırlar,

İran edebiyatının önemli bir şairini bir Türk filminde anlatması bende sahici ilginç yol açtı.

Bir film insana bir şey öğretmeli, bazen iyi bir film seyrederken rollerden birine kaptırıveriyorum kendimi. Onunla yaşıyorum. Bu filmde de öyle oldu.

Benji Davies İstanbul’a geliyor





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Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen dünyaca ünlü İngiliz yazar ve çizer Benji Davies, İstanbul’a geliyor. Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık), kitaplarını Türkçeye çevirdiği ünlü yazarı bu kez TÜYAP Kitap Fuarı kapsamında Türk okurlarla buluşturuyor.

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlar, kitaplarını çok sevdikleri yazar-çizer Benji Davies ile bir araya gelecek.

Fuarın ilk günü, 2 Kasım’da, Marmara Salonu’nda saat 14.00’de akademisyen yazar Ilgım Veryeri Alaca moderatörlüğünde Benji Davies ile Resimli Çocuk Kitapları Yazarlığı üzerine bir söyleşi gerçekleşecek. Ardından 15.30-17.30 saatleri arasında yazarın imza etkinliği olacak. Davies ayrıca 3 Kasım Pazar ise Bağdat Caddesi’ndeki D&R’da 14.00’de imza gününe katılacak.



YENİ KİTABI RAFLARDA



Yazarın daha önce Redhouse Kidz tarafından yayımlanmış “Yalnız Balina”, “Dedemin Adası”, “Grotlin”, “Büyükannem ve Minik Kuş”, “İricik”, “Kar Tanesi”, “Balinaların Şarkısı” kitaplarına bu yıl “Kışın Dönen Yavru Balina” adlı kitabı da eklendi. Ödüllü yazarın çok sevilen, sarı yağmurluklu kahramanı Noi, bu kez bir kış macerasıyla kalpleri ısıtıyor. Davies, yeni öyküsü “Kışın Dönen Yavru Balina”da, büyüleyici bir cesaret ve dostluk öyküsü anlatıyor

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Her kitabının ilk baskısını eşi için imzalardı





Adalet Ağaoğlu, doğum günü olan 23 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından özel bir programla anıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Binası’nda yapılan etkinlikte yazarın edebi kişiliği ve Türk Edebiyatı’na katkıları ele alındı.

Dört kitaptan oluşan “Dar Zamanlar Serisi” kitaplarının yeni baskılarını tanıtan Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ilerleyen günlerde yazarın 28 kitaptan oluşan tüm eserlerinin yayınevi bünyesinde baskısının yapılacağını duyurdu.

Yazarın kişisel eşyalarını da üniversiteye bağışlamış olduğunu kaydeden Emine Hatun Gür şöyle konuştu: “Koleksiyonda Adalet Hanım’ın çalışma masası, koltuğu, daktilosu gibi çok sayıda kişisel eşyasını, fotoğraflarını ve özel hayatından parçaları görebilirsiniz.

Örneğin kitap koleksiyonunda eşi adına imzalı ve ithaflı pek çok kitap bulunuyor. Adalet Hanım her kitabının ilk baskısını eşi için imzalamış ve saklamıştır. Bu kitaplardan onlar bizim çocuklarımız diye bahsederdi.”

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Klasik Çağın Kaybolan Harikası





İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Denker’in Efes’teki Artemis Tapınağı’nın dijital rekonstrüksiyonunu ele aldığı “Klasik Çağın Kaybolan Harikası Artemis Tapınağı Tarihçesi, Mimarisi ve Dijital Rekonstrüksiyonu” adlı kitabı yayımlandı. Denker, kitabında dünyanın 7 harikası arasında yer alan Artemis Tapınağı ile ilgili 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğü araştırmalarının sonucunu paylaşıyor. Rekonstrüksiyon, mimarlıkta bir yapının kalıntıları ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması.

Hogwarts’ta yeni yıl





“Noel yaklaşıyordu. Aralık ortalarında bir sabah Hogwarts’takiler uyanınca her yerin bir metre karla örtülmüş olduğunu gördüler.”

Ailece tadını çıkarabileceğiniz sihirli bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 12. bölümü ve Harry Potter’ın Hogwarts’taki ilk Noel gününün sımsıcak hikâyesi işte bu kitapta.

J.K. Rowling’in Harry Potter ve Felsefe Taşı’ndan doğrudan alınan metnine Ziyi Gao’nun ışıl ışıl resimleri eşlik ediyor. Bütün zamanların en sevilen kitaplarından birinde yer alan bu muhteşem an yepyeni hediyelik bir resimli kitaba dönüşüyor.

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Kim ne okuyor?





◊ Pervin Bağdat, Sally Rooney’in “Intermezzo” adlı eserini okuyor.

◊ Zümrüt Erkin, Titus Burckhardt’ın “Muhyiddin İbn Arabi’nin Mistik Astrolojisi” adlı eserini okuyor.

◊ Sadi Çilingir, Gazi Zahireddin Babur Şah’ın “Baburname” adlı eserini okuyor.

◊ Önay Yılmaz, E. Fuller Torrey’in “Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı” adlı eseri okuyor.