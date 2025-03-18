Agim Sulaj’la Fellini’nin Rimini’si

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Geçen hafta İtalya’da Bologna şehrindeydim.

Oradan da trenle Rimini’ye geçtim..

Sinema ve karikatür iki kardeş sanat dalı gibi. İkisi de birbirinden besleniyor.

Arnavut asıllı İtalyan ressam ve karikatürist Agim Sulaj’la İzmir Mizah Festivali’nde tanışmıştık.

Rimini’ye gidip onu Fellini’nin şehrinde görmeyi de başardım.

İtalyan yönetmen Federico Fellini’yle çalıştığını, hatta ona ithaf ettiğini bir serginin olduğunu da biliyordum. Onunla Rimini’de uzun vakit geçirdim. Fellini Müzesi, Cinema Fulgor’u da gördüm. Agim Sulaj’ın Fellini filmlerini hatırlattığı resimleri Rimini’ye ayrı bir hava katıyor.

Trenle Bologna’ya dönerken kendimi iyi hissettim.

Bologna, Emilia-Romagna bölgesinin başkentidir.

Olağanüstü bir yerdir. Ve Avrupa’nın en eski üniversitesinin bulunduğu yerdir.

Fırsatı bulunca gidin bence.

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Unutulmaz bir aşkın öyküsü

Seyfettin Araç’ın gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkarak kaleme aldığı “Zamanı Tanrı Yaşar” adlı roman, düşsel bir aşkın ve kapkara sırların peşinde, birbirine bağlı hayatlar ve yarım kalan aşklar, tesadüflerle örülü karşılaşmalar, epik zamanlar ve hayatın kırılganlığı üzerine düşündürüyor.





Unutulmaz bir aşkın peşinden sürüklendiğimiz bu hikâyede, okuyucuları, Kapadokya’nın şiirsel atmosferinden Almanya’nın karmaşık sokaklarına, Fransız Rivierası’na tadına doyulmaz bir yolculuk bekliyor.

Nisanda Can Yayınları!

◊ “Papirüs’ten Başyazılar”, Cemal Süreya’nın 53 sayı yayımladığı Papirüs dergisindeki yazılarını bir araya getiren özel bir derleme. Süreya’nın şiire, hayata, siyasete ve sanata dair görüşlerini dile getirdiği bu yazılar, şairin dünyaya nasıl bir gözle baktığını da gözler önüne seriyor.

◊ Yunan mimar ve yazar Panos Çelebis’in 1930’lu yıllarda kaleme aldığı “Kabadayı Stavris’in Hikâyeleri” kabadayılardan memurlara, düşkün kadınlardan yoksul halka kadar birçok farklı sosyal çevreden karakter ve insanın öyküsünü anlatıyor.

◊ Yapıtlarıyla ölümsüzleşmiş iki ismin, Albert Camus’yle René Char’ın birbirlerine yazdığı mektuplardan oluşan “Yazışmalar 1946-1959”, iki edebiyatçı arasındaki dostluğun anlatısı.

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Suare edebiyat buluşmaları

Edebiyatı merkezine alarak kültür ve sanat dünyasında disiplinlerarası bir yayın olmayı hedefleyen Suare Dergi, çağdaş edebiyatın önde gelen yazarlarını ile üyelerini buluşturuyor.

Yazarların, eserleriyle birlikte konuk olacağı bu buluşmaların ilki Hakan Akdoğan, ikincisi de Mine Söğüt ile gerçekleşecek. Hakan Akdoğan ile 26 Mart Çarşamba günü İstanbul Sinema Müzesi (Tarihi Atlas Sineması) binasında gerçekleşecek sohbette, yazarın yeni çıkan romanı üzerinden “Dışarı Kilitlenmek, İçeri Kovulmak” kavramları ele alınacak.

Mine Söğüt ile 8 Nisan Salı günü BPR Guest House’da gerçekleşecek buluşmada ise yazarın son kitabı “Başkalarının Tanrısı” üzerine konuşulacak. Suare Buluşmaları, edebiyatseverleri bir araya getirirken, kitapseverleri yazarlarla buluşturmaya devam etmeyi istiyor.

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Kim Ne Okuyor?

◊ Nazan Öncel, Ahmet Büke’nin “Deli İbram Divanı” adlı eserini okuyor.

◊ Hatice Aslan, Frederic Gros’un “Yürümenin Felsefesi” adlı eserini okuyor.

◊ Hakan Bıçakçı, Cemil Kavukçu’nun “Karanlığın Rengi” adlı eserini okuyor.

◊ İnci Ertuğrul, Luc Ferry’nin “Transhümanist Devrim” adlı eserini okuyor.

Kadınların kültürel tarihi

Leman Dorsay’ın yeni bir kitabı yayımlanıyor, kitabın adı “Kadın ve Yaşam”. Bu kitabı Puslu Yayıncılık okuyucuyla buluşturacak.

Bizde ve dünyada kadınlara yapılanları merak ediyor olmalısınız. Kadınlar acaba hak ettikleri yerlerdeler mi yoksa senede bir gün “Kadınlar Günü” kutlamasıyla teselli mi ediliyorlar? Düşündüren, üzen ama umut da veren bir kitap geliyor.

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Turgay Noyan’ın yeni kitabı

Ekranlarda ya da gazetelerde izleyip okuduğunuz haberler acaba nasıl hazırlanıyor? İsimlerine aşina olsak da yakından tanındığında bu kişiler nasıl insanlardır? Üstelik bu eserde okuyacağınız anekdotlar sizlere objektiflerin ardındaki gerçekleri de gösteriyor. “Gazeteci”, Turgay Noyan’ın akıcı anlatımıyla bizleri gülümsetmeyi başarıyor. 122 sayfalık eserde 31 ayrı hikâye ve onlarca ünlü gazeteci yer alıyor.