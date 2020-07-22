Adalete ve vicdana dair epik bir roman

Jodi Picoult’nun romanlarını severim. Zorlu konuları ve empatinin başrolünde olduğu romanlar yazar, her kurguda okuru şaşırtmayı başarır. 30 milyondan fazla okuru olan, sayısız dile çevrilen ödüllü yazar Picoult’nun Yapboz adlı romanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Yazar bir kez daha elini korkak alıştırmıyor, önemli sorular soruyor:
“Gazete sayfalarında, ekranlarda her gün tanık olduğumuz suçlar, bir gün en sevdiklerimize karşı işlense ne yaparız? Kurallara uymak adaleti garanti eder mi?”
Sevgimiz ve cesaret edebildiklerimiz üzerine şoke eden bir roman olan Yapboz, yazarın sadık okurları için güzel bir sürpriz, yeni tanışacaklar için ideal bir başlangıç romanı.
Aris’in Yolculuğu
Doğan Egmont kalpleri ısıtan bir kitap yayınladı geçtiğimiz günlerde: Aris’in Yolculuğu.
Kitabın devamı da bir seri olarak yayımlanacak. Kitabın yazarı Acerakis’in Twitter’da 20 bin civarı takipçisi var ve kendisi down sendromlu çocuklara gönüllü destek veren “Upsendrom” girişiminin kurucusu.
Burak Acerakis olarak değil de sadece Acerakis olarak anılmayı istiyor. Aris Dadu gezegeninde yaşayan ve dünyayı çok merak eden “down sendromlu” bir çocuk. Dünyanın özellikle onun gibi çocuklar için güzel bir yer olmadığına yönelik uyarılara rağmen dünyayı ziyaret etmeyi çok istiyor. Bu ilk kitap Aris’in yolculuğunu anlatıyor.
Aris yolculuk sırasında karşılaştığı engelleri şiddete başvurmadan çözmeye çalışıyor. Önemli bir kitap, yayınevini de yazarı da kutluyorum.
Müzikle “Sobe”
Gülten Taranç’ın dördüncü single çalışması “Sobe” tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yönetmen Gülten Taranç’ın sözünü ve müziğini yazdığı, aranjesi Umut Utku’ya ait “Sobe” daha önce 4. Tanju Okan Beste Yarışması’nda finalist olarak yarıştı. Karantinada şarkıya kendi evinde klip çeken Taranç, “Müzik piyasası sinemadan bile zor, radyodaki müzik direktörlerine ulaşmaya çalışıyorum. Albümden önceki son single çalışmam ‘Aşk Diyeti’ ocak 2021’de dinleyicilerle buluşacak” diyor.
Müzik arası vermek isteyenlere duyurulur!
Pandemide çocuklara dikkat
Araştırmacı psikolog Meltem Küskü Schmidt, pandemi döneminde ekran başından ayrılamayan çocuklar ve de ebeveynler için herkesin yararlanabileceği, ilginç noktalara dikkat çeken bir kitap yazdı: Ekran Çocukları.
Schmidt kitabı için şöyle diyor:
“Bu krize hazırlıksız yakalandık. Okula gidemeyen, parkta oynayamayan çocukları düşünün. Ekran başında saatlerce oyalanmaya başladılar. Bu konuda çözümler getiriyorum.” Doğan Cüceloğlu, bu kitap için “mutlaka okunmalı” diyor.
Kim ne okuyor?
Sanatçı Attila Atasoy, Paulo Coelho’nun “Zahir” adlı romanını okuyor.
Oyuncu Mehmet Esen, Adil Bali’nin “Horoz Reis/Efsane Reis’in Büyükada Yılları” adlı kitabını okuyor.
İşletmeci Cem Baltacıoğlu, Benjamin Graham’ın “Akıllı Yatırımcı” adlı kitabını okuyor.
Gazeteci Emre Ergül, Doğan Satmış’ın “50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları” adlı kitabını okuyor.
Sinema yazarı Tuncer Çetinkaya, Kieron Connoly’nin “Hollywood’un Karanlık Tarihi”ni okuyor.
Pandemi döneminde kim ne yapıyor?
Hayatın mesajlarını düşündüm
Pandemi sürecinde Bodrum’un bir köyünde olmak şans oldu. Sahiller de hâlâ dolmadı, rahatça denize girilebiliyor. Bizim için iyi olan bu durum esnaf için kötü tabii.
Korona da her olgu gibi zıtlıkları barındırıyor. Burada doğanın bir parçası olduğumu hissedebiliyorum ve bu gerçekten fark yaratıyor. Diğer yandan salgın alışkanlıklarımızı değiştirdi. Hayatın bize verdiği mesaja uygun olarak iklim, çevre, doğal hayatla ilgili daha çok okuyup düşünüyorum.
Ev işleri gündelik hayatımın rutin bir parçası oldu. Bir yandan da yeni bir kitap için notlarımı gözden geçiriyorum.
Adalete ve vicdana dair epik bir roman
Jodi Picoult’nun romanlarını severim. Zorlu konuları ve empatinin başrolünde olduğu romanlar yazar, her kurguda okuru şaşırtmayı başarır. 30 milyondan fazla okuru olan, sayısız dile çevrilen ödüllü yazar Picoult’nun Yapboz adlı romanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Yazar bir kez daha elini korkak alıştırmıyor, önemli sorular soruyor:
“Gazete sayfalarında, ekranlarda her gün tanık olduğumuz suçlar, bir gün en sevdiklerimize karşı işlense ne yaparız? Kurallara uymak adaleti garanti eder mi?”
Sevgimiz ve cesaret edebildiklerimiz üzerine şoke eden bir roman olan Yapboz, yazarın sadık okurları için güzel bir sürpriz, yeni tanışacaklar için ideal bir başlangıç romanı.
Aris’in Yolculuğu
Doğan Egmont kalpleri ısıtan bir kitap yayınladı geçtiğimiz günlerde: Aris’in Yolculuğu.
Kitabın devamı da bir seri olarak yayımlanacak. Kitabın yazarı Acerakis’in Twitter’da 20 bin civarı takipçisi var ve kendisi down sendromlu çocuklara gönüllü destek veren “Upsendrom” girişiminin kurucusu.
Burak Acerakis olarak değil de sadece Acerakis olarak anılmayı istiyor. Aris Dadu gezegeninde yaşayan ve dünyayı çok merak eden “down sendromlu” bir çocuk. Dünyanın özellikle onun gibi çocuklar için güzel bir yer olmadığına yönelik uyarılara rağmen dünyayı ziyaret etmeyi çok istiyor. Bu ilk kitap Aris’in yolculuğunu anlatıyor.
Aris yolculuk sırasında karşılaştığı engelleri şiddete başvurmadan çözmeye çalışıyor. Önemli bir kitap, yayınevini de yazarı da kutluyorum.
Müzikle “Sobe”
Gülten Taranç’ın dördüncü single çalışması “Sobe” tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yönetmen Gülten Taranç’ın sözünü ve müziğini yazdığı, aranjesi Umut Utku’ya ait “Sobe” daha önce 4. Tanju Okan Beste Yarışması’nda finalist olarak yarıştı. Karantinada şarkıya kendi evinde klip çeken Taranç, “Müzik piyasası sinemadan bile zor, radyodaki müzik direktörlerine ulaşmaya çalışıyorum. Albümden önceki son single çalışmam ‘Aşk Diyeti’ ocak 2021’de dinleyicilerle buluşacak” diyor.
Müzik arası vermek isteyenlere duyurulur!
Pandemide çocuklara dikkat
Araştırmacı psikolog Meltem Küskü Schmidt, pandemi döneminde ekran başından ayrılamayan çocuklar ve de ebeveynler için herkesin yararlanabileceği, ilginç noktalara dikkat çeken bir kitap yazdı: Ekran Çocukları.
Schmidt kitabı için şöyle diyor:
“Bu krize hazırlıksız yakalandık. Okula gidemeyen, parkta oynayamayan çocukları düşünün. Ekran başında saatlerce oyalanmaya başladılar. Bu konuda çözümler getiriyorum.” Doğan Cüceloğlu, bu kitap için “mutlaka okunmalı” diyor.
Kim ne okuyor?
Sanatçı Attila Atasoy, Paulo Coelho’nun “Zahir” adlı romanını okuyor.
Oyuncu Mehmet Esen, Adil Bali’nin “Horoz Reis/Efsane Reis’in Büyükada Yılları” adlı kitabını okuyor.
İşletmeci Cem Baltacıoğlu, Benjamin Graham’ın “Akıllı Yatırımcı” adlı kitabını okuyor.
Gazeteci Emre Ergül, Doğan Satmış’ın “50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları” adlı kitabını okuyor.
Sinema yazarı Tuncer Çetinkaya, Kieron Connoly’nin “Hollywood’un Karanlık Tarihi”ni okuyor.
Pandemi döneminde kim ne yapıyor?
Hayatın mesajlarını düşündüm
Pandemi sürecinde Bodrum’un bir köyünde olmak şans oldu. Sahiller de hâlâ dolmadı, rahatça denize girilebiliyor. Bizim için iyi olan bu durum esnaf için kötü tabii.
Korona da her olgu gibi zıtlıkları barındırıyor. Burada doğanın bir parçası olduğumu hissedebiliyorum ve bu gerçekten fark yaratıyor. Diğer yandan salgın alışkanlıklarımızı değiştirdi. Hayatın bize verdiği mesaja uygun olarak iklim, çevre, doğal hayatla ilgili daha çok okuyup düşünüyorum.
Ev işleri gündelik hayatımın rutin bir parçası oldu. Bir yandan da yeni bir kitap için notlarımı gözden geçiriyorum.