6. Silahşör nerede?

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Sinema eleştirmeni, gazeteci Atillâ Dorsay yeni bir kitap hazırladı. Dorsay, “Benim Sevgili ‘6 Silahşörler’im” adını verdiği eserinde, 90’lardan itibaren Türk sinemasına damga vuran, aynı zamanda dünya sinemasını da etkileyen günümüzün önemli yönetmenleri Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu’nun filmlerini ele aldı. Ağustos ayı sonunda Remzi Kitabevi tarafından okura sunulacak kitabın kapağı için de özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

ÇEKİME KATILMADI

Atillâ Dorsay, kapak çekimi için Reha Erdem, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu’yla birlikte objektif karşısına geçti. Zeki Demirkubuz’la uzun yıllardır küs olan ve geçen sene meslektaşıyla yaşadığı polemikle uzun süre gündemden düşmeyen Nuri Bilge Ceylan ise çekime katılmadı. Ön kapakta yer almayan Ceylan’ın fotoğrafı, kitabı arka kapağında kullanıldı.

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Bir zamanlar arkadaştılar

Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz bir dönem arkadaştı, ancak yıllar önce araları açıldı. Ceylan’ın “Üç Maymun” filmini Demirkubuz’un senaryosundan “çaldığı”, ikilinin bu yüzden küstüğü iddiası ortaya atıldı. İki yönetmenin daha sonra çektikleri filmlerde, sahneler üzerinden birbirlerine gönderme yaptıkları da öne sürüldü. Geçen yıl sosyal medyada atışan iki yönetmen arasındaki polemik uzun süre gündemden düşmedi.