21. Yüzyılın Fırsatları ve Zorlukları

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Bu fırsatların kullanılması isteniyorsa en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu dile getiren Daron Acemoğlu, Türkiye’nin insan kaynağına ciddi yatırım yapması ve teknolojiyi doğru kullanması gerektiğini de söyledi. Bence de dijital teknolojiler, insan verimliliğini artırmak için kullanılmalı.

Daron Bey’in sunumu “yeni başlayanlar için yapay zekâ” sunumu gibiydi. Yapay zekâ ancak bu kadar iyi anlatılabilirdi.

Acemoğlu’nun “Yapay Zekâyı Yeniden Tasarlamak” adlı kitabını okuma listenize alın çünkü bu kitapta “Daha adil bir toplumun inşası için yeni teknolojiler nasıl kullanılabilir” sorusuna bir bakış getiriliyor.

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Gençlere ve girişimcilere tavsiye

“Sıfırdan Zirveye”, Kemal Şahin’in başarı hikâyesini anlatıyor. Azim, çalışma ve kararlılık üzerine kurulu bu eser, okuyuculara hayallerinin peşinden gitmeleri için yol gösteriyor. Gençlere ve girişimcilere rehberlik eden bu kitap, herkes için yeni bir başlangıcın anahtarı olabilir.

Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan “Sıfırdan Zirveye”, Kemal Şahin’in iş ve özel hayatındaki başarılarını ve bu süreçte kazandığı tecrübeleri yalın bir şekilde aktarıyor. Yaşam öyküsü kitaplarını sevenlere duyurulur.

Kısa Kore Tarihi

Kronik Kitap, kısa tarih serisine hız kesmeden devam ediyor. Uzak Doğu’dan daha önce Çin ve Japonya’yı yayımlamışlardı ve şimdi de Kore’yle seriyi taçlandırıyorlar. Kore Yarımadası, Uzak Doğu ülkeleri dışında pek kimsenin bilmediği ve Batının 19. asrın son çeyreğinde haberdar olduğu bir coğrafyaydı. Öyle ki, kuzeyindeki sıradağları ve üç tarafındaki denizler Kore’yi dünyanın geri kalanından izole ediyordu. Fakat bu coğrafya, günümüzde ikiye bölünmüş bir millet olarak dünyaca tanınıyor ve Uzak Doğu denildiğinde akla ilk gelen ülkelerin arasında yer alıyor.

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Dil öğrenmenin stratejileri

Kronik Kitap’ın “Dakikalar İçinde” serisi felsefeden genetiğe, mimarlıktan matematiğe geniş bir yelpazede okurlarına doyurucu bilgiler sağlıyor. Serinin en son çıkan 31. kitabının başlığı ise İngilizce. İngilizce eğitiminde uzman bir isim olan Tekin Atmaca yıllara uzanan deneyimini bu kitaba sığdırmış. Kitabın iddiası ise çok cazip: “Sadece İngilizce değil herhangi bir dil öğrenmenin stratejilerini bu kitapla öğrenebilirsin!” “Dakikalar İçinde İngilizce” dil öğrenmenin önündeki engelleri aşabileceğinizi gösteriyor.

Nazan Bekiroğlu’ndan yeni denemeler

Nazan Bekiroğlu, yıllar sonra yeni kitabıyla okurlarının karşısında. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış denemelerinden oluşan “Mihrican Fırtınası”, Bekiroğlu’nun yazarlıktaki olgunluğunun en son nişanesi.Nazan Bekiroğlu, yıllar sonra yeni kitabıyla okurlarının karşısında. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış denemelerinden oluşan “Mihrican Fırtınası”, Bekiroğlu’nun yazarlıktaki olgunluğunun en son nişanesi.Kitapta Anna Karenina üzerine derin değerlendirmelerin yanında, yazar emekliliğe geçiş sürecini de anlatıyor.Aynı zamanda halı dokuyan kızları da Sobacılar sokağındaki ustanın hikâyesini de bulabilirsiniz.

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Sorgulamalarla dolu bir yolculuk

2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Avusturyalı yazar Peter Handke’nin “Son Destan” adını verdiği romanı “Meyve Hırsızı – Ya da Ülke İçine Dönüşü Olmayan Yolculuk”, Regaip Minareci çevirisiyle okurlarla buluştu!



Ayrıntı Yayınları’nın edebiyatseverlerle buluşturduğu roman felsefi ve lirik bir dille, insanın anlam arayışını, yalnızlık ve aidiyet duygusunu, doğanın huzurunu ve bireysel özgürlüğü sorguluyor.

Kendi Yolumu Çizdim

Remzi Kanbur’un ilham veren yaşam öyküsü “Kendi Yolumu Çizdim” yazar Yasemin Sungur tarafından kaleme alındı. Bu biyografi Kanbur’un çocukluk anılarından gençliğine, iş hayatındaki zorluklardan çıkardığı derslere, gençlerle paylaştığı tecrübelere, yakınlarının kendisine yazdığı mektuplara kadar geniş bir yelpaze sunuyor okura. Nova Kitap’tan çıkan “Kendi Yolumu Çizdim” 159 sayfa. Remzi Kanbur kim mi? Türkiye’nin plastik sektöründe yer alan Makplast’ın kurucu başkanı.

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Kim ne okuyor?

◊ Yüksel Aksu, Gürsel Korat’ın “Kapadokya Dörtlüsü IV-Dönüyor Zaman” adlı eserini okuyor.

◊ Zümre Ertürk, John Gray’in “Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı” adlı kitabını okuyor.

◊ Burak Coşan, Cengiz Erdinç’in “Overdose Türkiye” adlı eserini okuyor.

◊ Yasemin Sungur, Stéphane Malandrin’in “Kitap Yiyici” adlı eserini okuyor.