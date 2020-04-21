Zoom nikâhı kıydılar

Nilsu ile Gerçek, geçen perşembe iki şahit ve bir arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Törene sanal olarak 219 kişi katıldı.
Gerçek Armağan Kanada’da yaşıyor; Nilsu Bilgen’inse Belçika’daki master’ı yeni bitmişti. Korona krizine ikisi de Kanada’dayken yakalandılar.
Temmuzda Tarabya Oteli’nde yapacakları düğünle evleneceklerdi.
Otelden telefon geldi: Temmuz sonuna kadar bütün etkinliklerimiz iptal...
Haliyle Gerçek ile Nilsu’nun düğünü de.
Düğüne gelecek bütün davetlileri canlı yayına davet edip Zoom uygulamasında nikâh kıymaya karar verdiler.
Kaynana Şeyda Hanım, bu Zoom nikâhı meselesini öğrenince Kanada’ya apar topar Gerçek için takım elbise ve gelinlik gönderdi.
Ve geçen hafta perşembe günü iki şahit ve bir arkadaşlarının katıldığı törenle evlendiler.
Törene sanal olarak
219 kişi katıldı. Tıpkı normal nikâh gibi:
Kahkaha, gözyaşı, dua...
Sadece herkes evinde, bilgisayar başında.
Ne diyelim; Allah bir yastıkta kocatsın, biz çıkalım kerevetine.
Altınlar ne olacak?
Benim aklıma ilk altın meselesi geldi tabii.
Takı yoksa elaleme ne evlenmişiz ya da birlikte yaşıyormuşuz. Hele de Kanada gibi memlekette.
Herkes altınını hazır etmiş, yazın yasaklar kalkar da Türkiye’ye gelebilirlerse o zaman takacaklarmış.
Bunu öğrenince bir oh çektim, içim rahatladı.
Hatta millet şöyle bir karar almış: Düğün olsa nasılsa kıyafet masrafı yapacaktık, bari onu da altın olarak verelim gençlere.
Damadın babası da Tarabya Oteli’nde yapacağı düğüne harcanacak parayı yeni evli çifte hediye etmiş. Cukkk, 250 bin de oradan.
Gerçek sen var ya seeen... Az çakal değilsin. Krizi fırsata çevirmek diye buna derim.
“Kerem ile Aslı” filminden 3 önemli çıkarım
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ve Murat Boz’un eski sevgilisi Aslı Enver arasında “alentriklenen” aşk iddiaları, düşük voltajlı korona gündemine yıldırım gibi düştü.
Magazin paratonerleri öyle şarjsız kalmış ki olayı hemen TT’lere taşıdı. Yeni başlayanlar için kısa bir “rezüm” geçelim, bakalım şu an itibarıyla bu tarihi film hakkında ne biliyoruz...
Bre zındıklar:
Hikayenin başlangıç noktası, bundan 1 ay bir ev partisi. Demek Türkiye’de vakalar görülmeye başlanmış, “Vatandaş sokağa çıkma” nidaları göğü sarmışken, bunlar o parti senin, bu parti benim ev ev geziyorlarmış.
Dağları delerim:
Aslı Enver’in ismi bir süre önce Uraz Kaygılarığlu ile anılmış ama şöyle belgeli/bulgulu ispatlanamamıştı.
Bu aşkın duyulmasının hemen ardından Uraz’ın Aslı’yı takipten çıkarması, kendi eliyle mahkemeye delil sunmak gibi oldu. Sakin ol champ, cephe düştü ama savaş kaybedilmiş değil. Çünkü Aslı, Uraz’ı hâlâ takip ediyor. Onu da Kerem düşünsün.
Seni gidi fındıkkıran:
Hikaye duyulur duyulmaz Kerem Tunçeri’nin eski defterleri açıldı. Uçlardaki yaşam tarzı iddialarının, ifşaların bini bir para... Nasıldı o söz? Sporcunun zeki, çevik bir de nesi makbuldü?
Zoom nikâhı kıydılar
Nilsu ile Gerçek, geçen perşembe iki şahit ve bir arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Törene sanal olarak 219 kişi katıldı.
Gerçek Armağan Kanada’da yaşıyor; Nilsu Bilgen’inse Belçika’daki master’ı yeni bitmişti. Korona krizine ikisi de Kanada’dayken yakalandılar.
Temmuzda Tarabya Oteli’nde yapacakları düğünle evleneceklerdi.
Otelden telefon geldi: Temmuz sonuna kadar bütün etkinliklerimiz iptal...
Haliyle Gerçek ile Nilsu’nun düğünü de.
Düğüne gelecek bütün davetlileri canlı yayına davet edip Zoom uygulamasında nikâh kıymaya karar verdiler.
Kaynana Şeyda Hanım, bu Zoom nikâhı meselesini öğrenince Kanada’ya apar topar Gerçek için takım elbise ve gelinlik gönderdi.
Ve geçen hafta perşembe günü iki şahit ve bir arkadaşlarının katıldığı törenle evlendiler.
Törene sanal olarak
219 kişi katıldı. Tıpkı normal nikâh gibi:
Kahkaha, gözyaşı, dua...
Sadece herkes evinde, bilgisayar başında.
Ne diyelim; Allah bir yastıkta kocatsın, biz çıkalım kerevetine.
Altınlar ne olacak?
Benim aklıma ilk altın meselesi geldi tabii.
Takı yoksa elaleme ne evlenmişiz ya da birlikte yaşıyormuşuz. Hele de Kanada gibi memlekette.
Herkes altınını hazır etmiş, yazın yasaklar kalkar da Türkiye’ye gelebilirlerse o zaman takacaklarmış.
Bunu öğrenince bir oh çektim, içim rahatladı.
Hatta millet şöyle bir karar almış: Düğün olsa nasılsa kıyafet masrafı yapacaktık, bari onu da altın olarak verelim gençlere.
Damadın babası da Tarabya Oteli’nde yapacağı düğüne harcanacak parayı yeni evli çifte hediye etmiş. Cukkk, 250 bin de oradan.
Gerçek sen var ya seeen... Az çakal değilsin. Krizi fırsata çevirmek diye buna derim.
“Kerem ile Aslı” filminden 3 önemli çıkarım
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ve Murat Boz’un eski sevgilisi Aslı Enver arasında “alentriklenen” aşk iddiaları, düşük voltajlı korona gündemine yıldırım gibi düştü.
Magazin paratonerleri öyle şarjsız kalmış ki olayı hemen TT’lere taşıdı. Yeni başlayanlar için kısa bir “rezüm” geçelim, bakalım şu an itibarıyla bu tarihi film hakkında ne biliyoruz...
Bre zındıklar:
Hikayenin başlangıç noktası, bundan 1 ay bir ev partisi. Demek Türkiye’de vakalar görülmeye başlanmış, “Vatandaş sokağa çıkma” nidaları göğü sarmışken, bunlar o parti senin, bu parti benim ev ev geziyorlarmış.
Dağları delerim:
Aslı Enver’in ismi bir süre önce Uraz Kaygılarığlu ile anılmış ama şöyle belgeli/bulgulu ispatlanamamıştı.
Bu aşkın duyulmasının hemen ardından Uraz’ın Aslı’yı takipten çıkarması, kendi eliyle mahkemeye delil sunmak gibi oldu. Sakin ol champ, cephe düştü ama savaş kaybedilmiş değil. Çünkü Aslı, Uraz’ı hâlâ takip ediyor. Onu da Kerem düşünsün.
Seni gidi fındıkkıran:
Hikaye duyulur duyulmaz Kerem Tunçeri’nin eski defterleri açıldı. Uçlardaki yaşam tarzı iddialarının, ifşaların bini bir para... Nasıldı o söz? Sporcunun zeki, çevik bir de nesi makbuldü?