Zeki Müren’in tokadı n’olacak?

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“Onun sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu. Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fena. AKG mikrofon vardı o zamanlar, kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. ‘Bana biraz eko verir misiniz’ dedim. Birazcık böyle derinlik istiyorum. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum, sadece eko biliyorum. ‘Tabii’ dediler, verdiler. Bitirdim programı, tam içeri giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. ‘Niye verdiniz ekoyu’ diye. O faşist ruhu ilk orada gördüm...”

Ajda Pekkan o zaman bu yaşananları tatlılıkla karşılamış.

Hazır Zeki Müren konusu açılmışken Süperstar keşke şu “tokat” olayını da açıklığa kavuştursaydı.

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Onur Akay’dan aktarıyorum, rivayet o ki gittikleri bir turnede Zeki Müren kıskançlık nedeniyle Ajda Pekkan’a tokat atmış.

Türk magazin tarihinde böyle çok tevatür dillendirilir.

Mesela bunlardan biri Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan’a müzik yapmayı yasakladığı iddiasıydı. Süperstar geçen yıl kardeşini sahnesine davet ederek bu iddiayı çürütmüştü. Keşke Sanat Güneşi’nden yediği tokat meselesini de bir açıklığa kavuştursaydı.

Icardi’nin nafakası çeneleri yoracak cinsten

Gün geçmiyor ki GS’li Icardi ve boşandığı fettan eşi Wanda Nara cephesinden yeni bir haber gelmesin.

Şimdi de Wanda Yenge’nin Icardi’den 77 milyon Euro’luk servetinin yarısını, yani 33.5 milyon Euro nafaka istediği ortaya çıktı.





Çünkü evlilik sürecinde edinilen zenginlikler eşit bölüşülüyor.

Peki üç sene niye beklemiş?

Icardi’nin serveti iyice biriksin diye mi?

Tabureden at beni in aşağı tut beni

Mersin’de konser veren Bülent Ersoy, programına başlayınca sahnedeki yüksek bir tabureyi var gücüyle devirip sahneden aşağı attı.

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Diva’nın bu hareketi sahnede olmasını istediği koltuk yerine bu tabure konunca yaptığı tahmin ediliyor.

Bülent Ersoy’un bir mekâna girip sırtındaki kürkü yere atmasına, içtiği rakının kadehini çevirip çevirip duvara fırlatmasına falan aşinayız. “Delilik” deyip geçiyoruz.

Ama koca tabureyi seyircinin kafasına devirmek de başka bir şey yani. Sanat-manat, kapris-mapris, delilik-melilik...

Ya birine bir şey olsaydı?

Kıskanmayın, sizin de olur

Fotoşop, filtre “kazaları” artarak devam ediyor. En son Cem Yılmaz, Tarkan’ın azizliğine uğramıştı. Tarkan birlikte çekildikleri fotoğrafa öyle bir filtre yapmış ki; biri 51, diğeri 52 yaşındaki koca adamlar altı kundaklanacak kıvama gelmiş.

Filtrede elinin ayarını bilmeyenlerden biri de Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre. Şimdi 80 yaşında ama 20’lerine bayılıyor. Yoksa bu kadına “Filtreyi abartmış, şopun ayarını kaçırmış” diyenler, ya bakmayı bilmiyor ya da Sevim Emre’yi ölümüne kıskanıyor.

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Güllerin içinden canım...

Evini barkını satıp memleketi Mardin’de120 milyon liraya gül işleme fabrikası kuran Berdan Mardini, yatırımından sonuç alıp yurtdışına açıldı. İç pazarın yanı sıra kilosu 14 bin Euro’dan Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gülyağı ve gül suyu satıyor.

Ünlü türkücünün yaptığı her ilginç işte sosyal medya ona isim bulma yarışına giriyor. Bu kez ilk taşı ben atayım: Gülden Mardini...



