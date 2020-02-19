Yılmaz Erdoğan’ın şiirini bana anlatabilecek biri var mı

Dördüncü evlilik yıldönümlerinde eşi Belçim Bilgin’e yazdığı şiiri yeni kitabına koymuş. Koymuş ama karı-koca arasında artık nasıl metaforlarsa onlar, anlayan beri gelsin...
En çok suya benzeyen
Ruh tekildi
Ve az. (Bu kolay: “Sensiz yalnızdım, küçüktüm, azıcıktım” falan...)
Kendi kalesinde mahsur
Hiçbir şifa
Benlik iksirinde bulunmaz. (Hadi bu da tamam: “Senden başka bana hiçbir şey iyi gelmezdi” diyor.)
Seninle çoğalan,
Suya,
Fırtınaya benzeyen
Bilhassa ak
El insaf beyazı kadar berrak.
(Siz devam edebiliyor musunuz? Ben burada lastiği patlattım mesela.)
Bir asma yaprağında sakinleyen
Bu kavruk yol telaşına merhem.
(Mevzudan hepten kopmuş haldeyim. Şimdi bir yol telaşı var ama güneşte kalmış, kavruk. Ona da sürülecek bir merhem var. Fakat sakin olmaya çalışıyor. Ama asma yaprağında..?)
Bir küçük adam aşkım
Bir büyük çocuk.
(Burası da kolay: “Benim aşkım olgun bir çocuk, çocuksu bir adam gibi” manasında.)
Sen bir nefessin buldum
Şaire en lazım element
(Beşinci elementi bulmuş vaziyetteyim: Su, tahta, toprak, ateş, nefes...)
Sen aydınlıksın bildim
Rodin’e deniz feneri
(Bu da uyar: “Sen evladımıza yol gösteren bir ışıksın” gibi yani.)
Sen Afrodit
Akıllı akılsız benzetmelerden sıkılmış
Bir tek sana müsait.
(Yine error verdim: Banu Alkan niye girdi hikayeye? Niye canı sıkkınmış? Kimi benzetmiş?)
Evvel zaman
Eski taze bir masal...
(Eski taze bir masal... Yani hem masal olacak, hem eski olacak hem de taze... Cevabım c) Pamuk Prenses. Evet, son tercihim.)
Aksilikler hediye
Kollasın patron,
(Psikolog olsan sorarsın: “Evet, Yılmaz Bey rahatlayın. ‘Kollasın patron’ derken?”
Işığı müjdelesin çocuklar,
Sahiler düş,
Düşler sahi olsun...
Nice masallara
Şükürler,
Dualar,
Filmler,
Şarkılar olsun...
(Bu masalla ilgili bir şey var, o kesin. Onu anlasak hiyerogliflerin çoğunu çözeceğiz... Artık ya birbirlerini dizine yatırıp masal anlatıyorlar, ya kafayı Pamuk’a taktııı... Öyle bir şey bence.)
Kime üzüleceğimi şaşırdım
◊ Babasından tuvalette termosifon hortumuyla dayak yediğini anlatırken, dik durmaya çalışıp ama ağlamasını bastırırken sesi kabaran Burcu Esmersoy’a mı?
◊ 20 yaşındaki kızı Tanyel’i kanserden kaybeden Survivor yarışmacısı Ceyhun Uzun’un “Sonucu bana söylemeyin” diyen Tanyel’in üç haftası kaldığını öğrenince söylemek zorunda kaldığını anlatışına mı?
Yılmaz Erdoğan’ın şiirini bana anlatabilecek biri var mı
Dördüncü evlilik yıldönümlerinde eşi Belçim Bilgin’e yazdığı şiiri yeni kitabına koymuş. Koymuş ama karı-koca arasında artık nasıl metaforlarsa onlar, anlayan beri gelsin...
En çok suya benzeyen
Ruh tekildi
Ve az. (Bu kolay: “Sensiz yalnızdım, küçüktüm, azıcıktım” falan...)
Kendi kalesinde mahsur
Hiçbir şifa
Benlik iksirinde bulunmaz. (Hadi bu da tamam: “Senden başka bana hiçbir şey iyi gelmezdi” diyor.)
Seninle çoğalan,
Suya,
Fırtınaya benzeyen
Bilhassa ak
El insaf beyazı kadar berrak.
(Siz devam edebiliyor musunuz? Ben burada lastiği patlattım mesela.)
Bir asma yaprağında sakinleyen
Bu kavruk yol telaşına merhem.
(Mevzudan hepten kopmuş haldeyim. Şimdi bir yol telaşı var ama güneşte kalmış, kavruk. Ona da sürülecek bir merhem var. Fakat sakin olmaya çalışıyor. Ama asma yaprağında..?)
Bir küçük adam aşkım
Bir büyük çocuk.
(Burası da kolay: “Benim aşkım olgun bir çocuk, çocuksu bir adam gibi” manasında.)
Sen bir nefessin buldum
Şaire en lazım element
(Beşinci elementi bulmuş vaziyetteyim: Su, tahta, toprak, ateş, nefes...)
Sen aydınlıksın bildim
Rodin’e deniz feneri
(Bu da uyar: “Sen evladımıza yol gösteren bir ışıksın” gibi yani.)
Sen Afrodit
Akıllı akılsız benzetmelerden sıkılmış
Bir tek sana müsait.
(Yine error verdim: Banu Alkan niye girdi hikayeye? Niye canı sıkkınmış? Kimi benzetmiş?)
Evvel zaman
Eski taze bir masal...
(Eski taze bir masal... Yani hem masal olacak, hem eski olacak hem de taze... Cevabım c) Pamuk Prenses. Evet, son tercihim.)
Aksilikler hediye
Kollasın patron,
(Psikolog olsan sorarsın: “Evet, Yılmaz Bey rahatlayın. ‘Kollasın patron’ derken?”
Işığı müjdelesin çocuklar,
Sahiler düş,
Düşler sahi olsun...
Nice masallara
Şükürler,
Dualar,
Filmler,
Şarkılar olsun...
(Bu masalla ilgili bir şey var, o kesin. Onu anlasak hiyerogliflerin çoğunu çözeceğiz... Artık ya birbirlerini dizine yatırıp masal anlatıyorlar, ya kafayı Pamuk’a taktııı... Öyle bir şey bence.)
Kime üzüleceğimi şaşırdım
◊ Babasından tuvalette termosifon hortumuyla dayak yediğini anlatırken, dik durmaya çalışıp ama ağlamasını bastırırken sesi kabaran Burcu Esmersoy’a mı?
◊ 20 yaşındaki kızı Tanyel’i kanserden kaybeden Survivor yarışmacısı Ceyhun Uzun’un “Sonucu bana söylemeyin” diyen Tanyel’in üç haftası kaldığını öğrenince söylemek zorunda kaldığını anlatışına mı?