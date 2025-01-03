Yılbaşı ekranından akılda kalanlar

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90’lar geleneği

Yılbaşı ekranının en şatafatlı geçtiği yıllar özel kanalların yayına ve tabii rekabete girmesiyle yaşanmaya başladı. “Şarkılar Bizi Söyler” programını yılbaşı özel formatıyla yeniden ekrana getiren Kanal D, büyük bir prodüksiyonla bu coşkulu yılbaşı geleneğini de sürdürmüş oldu.

Okulu bitse de...

“İnci Taneleri” dizisinin “Ayça”sı, 16 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi’nin sesine “Sen Orda Yoksun”, “Kimseye Etmem Şikâyet” gibi yorumlarıyla aşinaydık zaten. Bu kez rock’ın sivri tonlarında da ne kadar iyi gezinebildiğini kanıtladı Şebnem Ferah’ın zor şarkısı “Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler”le. Şarkıyı ne kadar iyi söylediyse sözüyle o kadar tezat oluşturuyordu. Çünkü yaşlılık çizgilerinin aksine bir su damlası gibi görünüyor. İnsanda üzerine titreme hissi uyandırıyor. Okulu bitse de albüm falan da yapsa bir an önce.

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Ergen rap’e örnek olur mu?

Rap camiası son dönemde artan oranda taciz, tecavüz gibi negatif olaylarla gündeme geliyor. Ama “duayen” rap’çi Ceza, katıldığı yılbaşı özel programında bu algıyı kıracak, çok şık bir harekete imza attı: Kazandığı 500 bin liralık yarışma ödülünü Çocuk Esirgeme’ye bağışladı. Ne diyelim ki... Yeni yılda ergen meslektaşlarına örnek olması umuduyla.

Z kuşağına 90’dan gol!

Burak Kut’un yılbaşı kıyafeti fenaydı: Hakikaten neydi o parlak pantolon ve yine parlaklı gri ceket? Kostümcüden son kalan iki parçayı almış gibi... Yüzü de biraz korkutucu. Vampir gibi hiç yaşlanmıyor. Acaba genetik mi, estetisyen eşinin marifeti mi?

Fakat 51 yaş performansı Z kuşağına 90’lardan atılan bir gol gibiydi. Sesi, bırakın yaşlanmayı, daha da keskinleşip oturmuş. Kalabalık ekibiyle 18’lik bir canlı performans sergiledi.

Ama asıl önemlisi, böyle bir yeteneğin, (Mesela muhteşem ilahi okuduğunu biliyor muydunuz Bebeto’nun? Açıp senfonik hallerini bir dinleyin) bir elin parmağı kadar az şarkıyla anılıyor olması.

Yıllar, onun ve bizim adımıza ne kayıp. Ve ne ümit: Hâlâ bu kadar kanlı-canlıysa yeni yılda bir şeyler yapsa ya.

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Dansözün geçiş önceliği

Dansözün biri üzerinde kıyafeti, kafasında kocaman maskesiyle trafikte kalmış. Bir mekândan çıkmış, bir sonra çıkacağı yere yetişmeye çalışıyor... Ekipler çevirip alkol ve ehliyet kontrolü yapınca geç kaldığını söyleyip öncelik istedi. Galiba dansözlerin geçiş önceliği olduğu tek gece yılbaşı.

Hadise’nin Narin açıklaması

Dün Hadise’nin minik Narin’i anmak için söylediği “Sıfır Tolerans” şarkısını eleştirmiştim. Narin için birlikte söylemeye davet ettiği bu şarkının ismini, olayla bağdaştırmaya çalışsa da... Art niyet olmadığından emindik ama eski sevgili için yazılmış bazı mısralar hiç de yakışık almamıştı. Hadise ne kadar üzgün olduğunu açıkladı: Konserlerinde de Narin’i anan bir konuşmanın ardından hep bu şarkıyı söylediğini anlattı. Bana yine de makul gelmiyor. Acaba ille de kendine ait bir şarkıyı okumak yerine konserler için “Ünzile” ya da “Aç Kardelen Aç” gibi konuya daha uygun bir şarkı mı çalışsa orkestrasıyla?

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Geleceğin konseri

Yılbaşı akşamına aynı zamanda gelecekteki konserlerin nasıl olabileceğine dair bir fragmanla girdik: Sphere Las Vegas’taki üç boyutlu animasyon içeren Anyma konseri... 29 harfle tarif etmesi biraz zor. Fikir edinmek için kısa parçalarına bakabilirsiniz.