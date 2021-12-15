Yeni klibinde kazaya yer vermişti

Pandemi efendiliği bitti, ezeli şamata yeniden başladı. Hande Yener katıldığı bir programda “Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi, ona siz karar verin” dedi. Halbuki bir üst kuşakta bambaşka bir örnek yaşanıyor. Şimdikilerin bu yaşanmışlıktan öğrenecek çok şeyi var.

Pandemide sanki herkese bir tevekkül gelmişti, “Popun kralı/kraliçesi kim?” atışmalarına ara verilmişti.

Uzunca bir dönem konser falan da yapılamayınca az daha unutayazdık seyircisi/taraftarı olmaya bayıldığımız bu polemikleri.

Müzik sektörünün tekrar canlanmasıyla Hande Yener imdada yetişip tazeledi hafızamızı.

Katıldığı bir programda sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam etti:

“Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi, ona siz karar verin.”

Açıklamanın içine serpiştirilmiş minik “şeytanlıkları” fark edince gülümsemeden edemiyor insan.

Bir kere açıklama Tarkan’ı tahttan indiriyor, yerine “Edis”i geçiriyor.

İki: Edis’e de büyük paye vererek kendini bir yere konumlandırıyor ama...