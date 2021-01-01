Yeni bir yıl, yeni bir yaş bize gülecek bir sebep lazım

İlki, Seren Serengil. Kilo vermesi durdurulamıyor. Hayati tehlike varmış. Yeni bir ameliyatın bahsi geçiyor. İkincisi, Mustafa Topaloğlu... Ağır depresyonda gibi: “İçime ağladığım çok oldu. Hiçbir yere davet edilmiyorsun. Devlet de bana bakınca halkın gözünde kenara itilmiş Mustafa Topaloğlu’nu görüyordur.” Neden mi bu kadar kolay empati kurduk?

Geçirdiği ikinci zayıflama ameliyatından sonra kilo vermesi durdurulamıyor.

Kendi deyişiyle, böyle giderse yazı göremeyecek.

Operasyonları yapan doktorlarını “Söylemezsem Olmaz” adlı programına çıkardı.

İlk mide küçültme ameliyatını yapan doktor, “Biz sizi revizyon ameliyatına uygun bulmamıştık. Bu tip ameliyatlardan sonra ikinci ameliyatlar deneniyor. Ama belli şartları var. Hastanın ilk ameliyattan sonra kurallara uyması, birtakım ilaçlar kullanması gerekiyor. Yoksa ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor.”İlk doktorun söylediklerinden biraz Serengil’in zaten zor bir ikinci ameliyata girdiği anlaşılıyor.

İkinci ameliyatı yapan da “Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek.”

İkincinin söylediklerindense “Yaşadıklarınız normal, iki-üç ay daha sabretmeniz gerek” mesajı çıkıyor. En azından bu iyi. Ama bir başka yeni ameliyatın bahsi geçiyor.

İşin tuhafı, hepsini doktorların ağzından onunla aynı anda dinleyip aynı anda öğreniyorsunuz.

İnsanlar empatiyi en kolay sağlık söz konusu, can söz konusu olunca kurabiliyor sanki...