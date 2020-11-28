Yeme-içme dünyasında neler oluyor?

Derken gözünü çıkarması: 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde yayınladığı yeni şarkısında dünyanın en cinsiyetçi mesajlarını verdi. Ne kendisinden beklenmeyecek bir şey... Eşi dostu da mı yok? Kimse mi tutmadı?

Çok önemli kadın. 1991’de çıkardığı “Abone”, 90’larda Türk pop patlamasının miladı kabul ediliyor.

Sonrası da geldi, “8.15 Vapuru” falan...

Ama sen tut, tam 29 yıl sonra, “Ayıp Şeyler” diye bir rap şarkısı yap.

Üstüne klip çek, yayın tarihini de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ne denk getir.

Ve dünyanın en cinsiyetçi mesajlarını ver:

“Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...”

Hiç öyle bir kadın değil, belki niyet de iyi ama amacının ne olduğu anlaşılmayan, kafası karışık, saçma sapan bir şarkı. Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş.

Ne kendisinden beklenmeyecek, ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı...