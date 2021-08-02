Yeliz: Gençlik kafasıyla bozuk para gibi harcadım yıllarımı

Bodrum’da halkın seferberliği
Bütün Türkiye gibi Bodrum ahalisi “tekciğer” oldu felakette.
Korsan taksiler bile bölgeden insan tahliye etti.
Bırakın özel tekneleri, tur teknelerini, jet-ski’ler karşı kıyıdaki toplanma noktasına insan taşıdı.
Bu çabaların simge ismiyse itfaiyecilere içecek su taşırken dumanların arasında hayatını kaybeden Şahin Akdemir.
Yüzü islenmiş görüntüsü ve son kaydındaki sesi hiç çıkmayacak hafızalarımızdan.
Süreyya Yalçın’ın yangın manzaralı pozu
Yangınlardan haberi yok muydu, arkasındaki dumanı fark etmedi mi, onu bilmiyorum.
BİR MASADA, BİR KABİNDE...BİR DJ (ÇEŞME)
Hem yurtiçi ve yurtdışında çalan başarılı bir DJ hem de prodüktör. DJ Cafi (Cafer Palamut) Çeşme’de sezonun en popüler mekânlarından Angelo Grande’yi işletiyor. Boks ve spor meraklısı; vücuduna, kılığına özenli. Tipi de yerinde olunca adı “Çeşme’nin en yakışıklı DJ’i”ne çıktı. Mekânında erkekten çok kadın olması o yüzden herhalde.
BU DA TURGUTREİS’İN SUNSET’İBİR SALAŞ (BODRUM)
Turgutreis’teki küçük, şirin işletmelerden biri Sunset. İsim benzerliği... 25 yıl sonra ilk kez Bodrum Cennet Koyu’nda yazlık açan İstanbullu lüks Sunset’le hiçbir benzerliği yok. İçkinizi kendiniz götürüyorsunuz, servisinizi yapıyorlar, üstüne menüden ne sipariş verirseniz onu ödüyorsunuz. Kalamarlarına bayıldım.
GÜNDÜZ AKDENİZ MUTFAKLI PLAJ, GECE OCAKBAŞIBİR TABAK (BODRUM)
Kaburgaya sarılı zırh kebabı... Gündoğan’da bu yaz açılan Danış Restaurant Beach’in menüsünde yok, özel olarak sipariş verildiği zaman yapılıyor. Kuzu but ve kaburga, kıyma haline gelene kadar zırhtan geçiriliyor. Dana kaburga kemiğinin ince olanları seçiliyor. Kebabın eti kaburganın etrafına yapıştırılıyor. Kömür ateşinde pişiyor. Kaburganın lezzeti kuzu etiyle birleşiyor. Kaburga, yapısı gereği ısıyı eşit dağıtmadığı için kebabı düşük ateşte pişirmek gerekiyormuş. Her tarafını eşit olmasının ayrı bir ustalık gerektirdiğini söylüyorlar. Fiyatı da ona göre tabii: 240 lira. Ama 4 kişiyi haydi haydi kesiyor. Yolunuz düşerse ekşili dil söğüşü ve şişte künefeyi de mutlaka tadın. Bütün bu lezzetler akşam 19.00’dan sonra mekân ocakbaşına dönüşünce... Gündüz Akdeniz mutfağı beach menüsü servis ediyorlar. Ahşap iskeleden kum deniz. Ilık su sevenler için. Giriş ücretsiz ama 350 lira harcama yapmak şart. Servis hem gece hem gündüz standardın üstünde. Koya bakan manzara güzel, müzik varla yok arası, dinlendirici. Ne çaldığını hiçbirimiz hatırlamıyoruz bile.
En yakın arkadaşları Nur Yerlitaş ve Oya Aydoğan’ı kaybeden Diva, katıldığı “Beyaz Magazin” programında “Kimsem kalmadı” diyerek ağladı.
Konu, Zeki Müren’in vefatından konuşurken açıldı.
Bülent Ersoy, Sanat Güneşi’ni öldükten sonra morgda görmüş. Sahnede hayatını kaybettiği için yüzünde hâlâ sahne makyajı varmış. Makyajını temizleyip yanaklarından öptüğünü söyledi: “Artık öpecek kimsem kalmadı.”
Ersoy’un yalnızlığını ilk dillendirişi değil bu. Daha önce de yapmıştı “Hiç arkadaşım yok” açıklamaları...
“Arkamdan dua okutacak kimse yok” demişliği bile var.
Elbette bütün ölümler, sarsıcı, yalnızlaştırıcı. Ama Bülent Ersoy (annesi dahil) yaşadığı kayıpların yarattığı boşlukta bir şeyi gözden kaçırıyor, kendisine haksızlık ediyor bence.
Her şeyden evvel çevresinde hâlâ onu çok seven sanatçı ve camia dostları var. Onlara haksızlık ediyor.
Plajda, kafede, sosyal medyada herkes bunu konuşuyor. Gazeteler, televizyonlar...
Biz konuşmasak bile Avusturya Başbakanı Kurz gibilerin beyanlarıyla gelip tekrar gündemimize giriyor.
Nilgün Belgün gibi bir sanatçının “Sınırları kapatın” çağrısı geniş karşılık buluyor.
Sosyal medyada “Ülkemde mülteci istemiyorum” başlıkları açılıyor.
Caddebostan, Yeşilköy sahilinden “yabancı istilası” fotoğrafları paylaşılıyor.
Paralel olarak toplumda sığınmacı karşıtlığı da yükseliyor.
Üstelik Suriyelilere ilk başta gösterilen muameleyle şimdi Afganlar karşısında yaşananlar biraz daha farklı sanki.
Suriyeliler çoluk çocuk sınırı ilk geçmeye başladıklarında rejimin bombalarından kaçan mazlumlar olarak algılanıyorlardı.
Posta’dan Oya Çınar’la yaptığı söyleşide “Sizce hanginiz daha büyük starsınız? Tarkan mı, siz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
“Şimdi bak; benim şarkılarımın modası hiç geçmiyor. Şarkıları tüm dünyada bilinen, en çok dinlenen bir ben varım. (...) Özetle bütün dünyada şarkıları bilinen bir tek ben oldum. Her yerde, her ülkede varım.”
Selda Bağcan’ın mütevazı kişiliğini hepimiz biliyoruz.
Tanıyorum da söylüyorum bunu...
Ama durup durup gerçek hayattaki sindirmiş kişiliğini yansıtmayan, böyle kolayca cımbızlanabilecek laflar ediyor.
Çok sevip toz konduramadığımız için şaşırıyoruz haliyle.
Bundan bir süre önce de BBC Türkçe’ye verdiği röportajında “Sesim çok enteresan. Bulunmayan, hemen fark edilen, duyar duymaz insanların ‘İşte bu Selda Bağcan’dır’ diyebildiği bir ses, çok farklı. Kendi sesimi dinlediğim zaman da tüylerim diken diken oluyor” demişti.
Sonra da “
Ankaralısınız. Hangi dönem daha şamatalıydı: ODTÜ’de mühendislik mi Boğaziçi’nde doktora dönemi mi?
- İkisinde de yedişer sene geçirip kendimi keşfettim, o yüzden ikisinin de yeri eşit bende.
◊ Siyah-beyaz fotoğraf mı, renkli mi?
- Siyah beyaz fotoğrafı daha çok seviyorum ama işimden dolayı çoğunlukla renkli kullanıyorum. Ben de kendi stilimi geliştirdim, çekerken ve seçerken siyah-beyaz bakıyorum, fotoşoplarken renklendiriyorum.
◊ Mimar Sinan’da sanat yönetimi hocalığı yaptınız. Hangi öğrenci daha makbul: Derste soru soran mı, ödevini vaktinde sunan mı?
- Derste soru soran öğrenciyi tercih ederim, zaten çok ödev veren bir hoca değildim.
◊ Filtreler, fotoşoplar... Günümüzde fotoğrafın yüzde 51’i: Sanat mı, teknoloji mi?
Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak’ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren “Zeki Müren’in Öpücüğü”nün hazırlıkları bitti, çekimleri ekimde başlayacak. ‘Sanat Güneşi’ni Haluk Bilginer canlandıracak.
Sırf bu bile film için heyecanlanmaya kâfi.
Kaldı ki Ezel Akay benim en sevdiğim yönetmen.
Senarist Levent Kazak, senaryoyu iki kere çöpe attıktan sonra üçüncüde doğru anlatımı yakaladığını söylüyor.
Göreceğiz, şimdiden başarılar dileriz.
Yalnız ben bu filmi durup durup “Zeki Müren karşıtlığı”yla gündeme gelen Özdemir Erdoğan’la izlemek isterdim.
Bodrum’un gözlerden uzak mevkisi Ortakent. 12 dönüm arazi içinde üç katlı bir villa. Önü havuz...
Burası Şeniz ve Murat Bengüer’in evi aslında. Murat ressam. Şeniz’iyse gece hayatı insanları yakından tanır. Taksim Club 19, Maslak 2019, Seventh House gibi efsane kulüplerin işletmecisi.
Bu sene yanlarına sanatçı Ahmet Ağaoğlu’nu alıp evlerini etkinlik alanına çevirdiler.
Zeytinliklerin ortasında; en yakın bina, karşı tepedeki malikâneler. Ne onların sesi size ne de sizin patırtınız onlara ulaşabilir.
Villanın ilk katı ve önündeki havuz parti mekânı. Partiler sırasında isteyen gece havuza girebilecek.
Yan tarafta 1.500 kişilik bir konser alanı var. Bu tür alanlar özel organizasyonlar için kiralanabiliyor. Mesela yurtdışı bağlantılı bir parti grubu üç günlük, Burning Man’vari özel bir parti yapacak.
Burası aynı zamanda sanat etkinliği alanı. Murat Bengüer’in atölyesi burada. Galerici Çağla Çabaoğlu açık hava heykel sergileri yapacak. Sanatçıların heykelleri sergilenecek koca avluda.
Ben tek başıma seyahat etmeyi severim. Tek tabanca. Çin’den Hindistan’a birçok coğrafyayı böyle dolaştım.
“Sıkılmıyor musun?” diye soran oluyor.
Tam aksine, tek başına olunca gittiğiniz coğrafyaya daha açık oluyorsunuz, insanlarla daha fazla iletişim kuruyorsunuz.
Bazen şöyle olduğu doğrudur: O kadar tuhaf bir şeyle karşılaşıyorsunuz ki, bunu kendi kültürünüzden, kendi bakış açınızdan biriyle paylaşmak istiyorsunuz.
O zaman da sosyal medya var. Çek-koy, bütün memleket okusun...
Bir tek kafamın çok uyuştuğu bir tanıdığım ya da sevgilim olursa ona tahammül edebiliyorum seyahatte.
Üçüncü bir kişi beni yavaşlatan ayak bağına dönüşüyor. Onun çıkması, bunun girmesi, birinin susaması, öbürünün tuvaleti derken yavaşlayıp zaman kaybediyoruz.
Hakikaten “yazık” denecek kadar var. Etrafı bir görseniz, ateş yakmışlar, şezlongları kırıp parçalamışlar, her taraf çöp, şişe, poşet...
Emin olun durum üç aşağı beş yukarı bütün Ege ve Akdeniz sahillerinde benzer.
Belediyelerin yetişmesi imkânsız. Bodrum’da suyu bile çeşitli bölgelere ikişer saat tanzim ediyorlar. Mesela Gümüşlük bu halde.
Türkbükü’nde sadece su değil, elektrik de gidiyor. Bu sıcakta klimalar, buzdolapları çalışmıyor.
Bunca yıldır Bodrum’a gider gelirim, hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm:
Havaalanından sonra trafik, ta Güvercinlik’ten başladı. Hani yol üstünde denizi ilk gördüğümüz yer.
50 dakikalık yolu 2.5 saatte aldık. O da tepeden, arkadan, gizli yollardan dolaşarak.
◊ Müziğinizde hangisi daha önemli nirengi taşı: İlk yüklemeleri yaptığınız MySpace mi, ilk ciddi konserlerinizi verdiğiniz Juice grubu mu?
- Juice grubu. Çünkü ilk gerçek sahne deneyimlerimi kan, ter, gözyaşı olarak orada yaşadım. Şimdiki sahne performansımı o günlere borçluyum.
◊ Bilkent Grafik’te hem öğrenci hem müzisyen olmanın nesi zordu: Uykusuzluk mu, sosyalleşme zorluğu mu?
- Okurken düzenli sahneye de çıktığım için sosyalleşmekte sorun yoktu da uyku işi pek uğramazdı bize. (Gülüyor)
Tam da ayrıldığı sevgilisi Kaan Yıldırım’ın adının Çağla Şıkel’le anılmaya başladığı 24 saat içinde Hadise’nin de yeni sevgilisi ortaya çıktı:
Mehmet Dinçerler.
Gençlik fotoğrafları falan kaç gündür sosyal medyanın dilinde.
Zaten popüler bir genç iş insanıydı.
Şimdi semi-celebrity.
Fotoğrafları gibi her şeyi didik didik edilecek.
Hadise’nin 12 milyon takipçisi yeter...
Alaçatı’da sahne alan Gülşen’in giydiği transparan pantolon, 2021 yazı denince artık akla gelecek ikon parçalardan.
Pantolondan ziyade kalın telli bir külotlu çorap gibi.
Ben “Çok iyi taşımış“ diyenlerin tarafındayım.
Fakat sosyal medyada çok tartışılması bir yana, bir ilke de neden oldu bu seçim.
Gülşen’in bir rakibi Hande Yener çıktı “ama”sız, “fakat”sız destek oldu meslektaşına:
“Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil.”
Gerçi onun üstünde de gayet tasarruflu bir kıyafet vardı.
Oğuzhan Koç’la ilişkisinin Demet Özdemir nedeniyle bittiği söylenen Yağmur Tanrısevsin, şöyle konuşarak hem hiçbir şey söylemedi hem çok şey dedi:
“Bazı ilişkiler bittikten sonra daha önce aldatıldığını öğrenenlere tanık oluyoruz. Aşka emek harcarım. Vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam bende herhangi bir yara oluşmaz.”
Ne demiyor bu paragrafta?
“Benim başıma geldi” demiyor.
“Şu şu şu oldu, aldatıldım” demiyor.
“Sonradan öğrendim” demiyor.
Peki ne diyor?
“Ben elimden geleni yaptım, vicdanım temiz” diyor.
◊ Asker kızı olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, hayata bakış farklılıkları mı?
- Hayata bakış konusunda babamla bir görüş ayrılığımız olmadı. Üç oğlandan sonra gelen kız çocuğu olduğum için malum, disiplin de bana hiç sökmedi.
◊ Müzisyen Şanar Yurdatapan abiniz. Evde kim avantajlı: Büyük kardeş mi, küçük mü?
- Ben küçükken Şanar Abim üniversitede okuyordu. Sadece tatillerde birlikte olabiliyorduk. Eve gelmesini dört gözle beklerdim.
◊ Sahnede hangisi daha keyifli: Oyunculuk mu, başbalerinlik mi?
- İkisi de âşkla yaptığım işler. Tercih etmem imkânsız.
◊ Hangi ödül sizin için daha anlamlı: Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aldığınız en iyi kadın oyuncu ödülü mü, Antalya Film Festivali’nde aldınız mı?
Bilgisayar mühendisi olan dayanamamış, en sonunda sormuş: “Acaba bir kapatıp yeniden mi açsak...”
Aleyna Tilki’ninki de o hesap.
Artık asistan kaprisiyle uğraşamayacağını açıklayıp onun yerine dadı aradığını duyurdu sosyal medyadan.
Bilgisayar mühendisi haklı.
Bazen her şeye en baştan tekrar başlamak iyi fikir olabilir.
Aradığı dadı İngilizce ve Rusça bilmeliymiş.
Sadece İstanbullu olup bu yaz Bodrum’da yazlık açanların sayısı 20’ye yakın: Lucca, Must, Topaz, Galliard, Mânâ, 25 sene sonra ilk kez Papermoon, 27 sene sonra Sunset...
Çeşme bariz geri kaldı, böyle bir hareketlilik yok. ‘Sezonun yenileri-merak edilenleri’ dediğinizde üç-beş yer arasında adı geçenlerden biri Cherie.
Kahvaltıda kahvaltıcı: Taze kruvasanlar. Öğle brasserie: Provensal ızgara enginar. Akşam restoran: Odun ateşinde kaburga. Gece bar: Sakızlı riz au lait. Sabah 10.00’dan 1.00’e kadar kendi içinde bir döngüsü var. Ve kahvaltıda gördüğünüz biriyle ya akşamüzeri ya da gece tekrar karşılaşıyorsunuz.
Pandeminin sosyal hayatımıza kattığı en önemli şeylerden biri de bu bence. Fazla yer değiştirmeden aynı mekânda, aynı insanlarla, aynı personelle birkaç işi birden çözebilmek: Hem ‘happy hour’, hem akşam yemeği hem de bar... Hem kahvaltı mekânı hem gece kulübü şeklinde bütün güne yayılan servisiyle pandemi tipi yeni işletme tarzının bir öncüsü sayılabilir Cherie. Benim işime gelir. Çünkü Çeşme’nin normalde sürekli mekân değiştirmek üzerine kurulu bir düzeni var. Sabah kalk, arabaya bin, koştur koştur meşhur kahvaltıcılardan birine. Dön otele hazırlan, sahil uzak olduğu için yine arabayla sahile. Güneşlendin, yüzdün, ‘happy hour’ için başka ‘beach’e. Dön otele, giyin, balıkçıya... Eğleneceğiniz yer yemekten uzaktaysa, bin tekrar, gece kulübüne... Gün ağarırken o senenin popüler ‘after mekân’ına. Dön otele. Her gün aynı turnike...
Çeşme izlenimlerimin devamı, haftaya...
Çamlık Yolu’ndaki Cherie’de gündüz kahvaltı edilen rahat masalar akşam stantlaşıyor, birkaç küçük neon numarasıyla ortam seksileşiyor. Bu kabuk değiştirmeye paralel olarak DJ performansı yabancıdan Türkçelere dönmeye başlıyor.
KİTLESİ DE REINA KİTLESİ
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Fare benzetmesi çok talihsiz olmuş. İnsanların çocuklarına fare yavrusu der gibi. Sertab’ın çocuğu yok. 56 yaşından sonra da yapacağını zannetmiyorum. Belki de kendisi çocuk yapmadığı için kuramadı bu empatiyi, farkında olmadan çok çocuğu olan aileleri incitti.
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Dünya, sonsuz kaynakları olmayan, orta büyüklükte bir gezegen. 2 bin yıl önce 300, 1600’lerde 600 milyon olan insan nüfusu, şu anda 8 milyara dayanmış durumda. 2100’de 11 milyarı geçecek. Bu kadar boğaza can mı dayanır?
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Gezegendeki kaynakları hızla yok etmemizin tek nedeni nüfus artışı değil. Aşırı tüketim de bir o kadar önemli. Eskiden insanlar tek bir kıyafetle ömrünü geçirirmiş. Sertab’ın sadece kostüm odasını gözünüzün önüne getirsenize...
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Dünyanın bazı bölgeleri için ciddi planlamalar gerekiyor. 30 yılda nüfusu en çok artacak 10 ülke arasında Kongo, Bangladeş, Etiyopya gibi kaynakları kıt, halkı fakir ülkeler yer alıyor. Bu toplumlar göç vererek başka coğrafyalar üzerinde de baskı oluşturacaklar.
Valla güzel polemik.
Bana çok acayip geldi.
Öbür yandan da çocuğunun mürüvvetini görmek gibi torun sevmek de her ebeveynin hakkı.
Öyle de evlenmiyor, böyle de.
Bari torun bakalım kafası...
Düşündüm taşındım, şuna karar verdim:
Baba çocuğu nüfusuna aldıktan sonra sorun yok bence.
Yeliz: Gençlik kafasıyla bozuk para gibi harcadım yıllarımı
“Bu Ne Dünya Kardeşim”, “Yalan”, “Beni Vur”... Sesini duyunca “Ajda’dan, Nilüfer ya da Nükhet’ten ne farkı var?” diye sormadan edemiyor insan kendine. Peki kabahat kimde? Yeliz’in kıymetini bilmeyen yapımcılarda mı, kendisinde mi? O kendini suçluyor: “Kıymetini bilemedim mesleğimin. Hep öyle gidecek zannettim. Ama hiçbir zaman pişman olmadım. Yeniden doğsam yine şarkı söylemek ve Yeliz olmak isterdim.”
12 Aralık, Yay kadını... Hangisinden daha çok çektiniz: Dikkatsizlikten mi, patavatsızlıktan mı?
- Patavatsızlıktan çok çektim ya. En sonda söylenecek şeyi hep en başta söylüyorum. Dokuz köyden de kovuluyorum haliyle. (Gülüyor)
İtalyan Lisesi’nden arkadaşınız Nilüfer’in yardımıyla çok genç yaşta sektöre girdiniz. Hayallerinizdeki gibi miydi, düş kırıklığı mı?
- O zaman biz gerçek çocuklardık. Şimdikiler gibi 15 yaşında küçük kadınlar değil. Çocuktum, aklım bir karış havadaydı. Çok erken evlilikler yaptım. Pek kıymetini bilemedim aslında mesleğimin. Hep öyle gidecek zannettim. Ama hiçbir zaman pişman olmadım. Yeniden doğsam yine şarkı söylemek ve Yeliz olmak isterdim.
Müziği tercih etmenizin hangi bedeli daha ağır oldu: Hosteslik hayalinden vazgeçmek mi, okulu
bırakmak mı?
- Aslında hostes olmak istemiyormuşum. Laf aramızda, okulu da çok sevmiyormuşum. Öyle çıkmış ağzımdan ama uçaktan korkan biri olarak en son hostes olacak kişiyim. Ama iyi bir öğrenciydim, mesleğimi hiçbir şeye değişmezdim. Asla.
1975’te Türkiye Eurovision ikincisi seçildiniz, birinciliği alan Semiha Yankı’nın “Seninle Bir Dakika”sı üç puanla
sonuncu oldu. Sizce siz gitseniz, daha çok mu puan alırdınız, daha az mı?
- Ben de gitseydim sonuç aynı olurdu. Çünkü ilk katılmamızdı. Politik yönleri olduğunu da bilmiyorduk, anlamıyorduk zaten. Gerçi şarkım “Hayalimdeki Adam” çok güzeldi. Belki bir tık üstü mü olurdu acaba? Bilemedim.
Sizce hafızalarda hangisiyle daha çok yer ettiniz: “Bu Ne Dünya Kardeşim” mi, “Yalan” mı?
- “Bu Ne Dünya Kardeşim” de “Yalan” da marş gibi oldu. Birbiriyle yarıştılar o anlamda. Ama sanki bu yıllarda “Yalan” daha çok seviliyor.
Hangisi daha büyük pişmanlık: 1 sene sonra assolist olacakken sahneyi bırakmak mı, yaptığınız kötü evlilikler mi?
- En büyük pişmanlığım yaptığım evlilikler. Zaten onları yapmamış olsaydım mesleğimde bu kadar aralar olmazdı. Daha hak ettiğim yerde olurdum. Gençlik kafasıyla bozuk para gibi harcadım yıllarımı.
“Kim Bilir”i ilk siz çıkardınız ama Kibariye patlattı. Sizce hanginiz daha güzel söylüyor: O mu, siz mi?
- İkimizin de yorumu farklı. O da çok güzel okuyor, ben de çok güzel okuyorum şarkıyı.
Çok paralar, mücevherler, arabalar kaybetmişsiniz. Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz: Zengin mi, fakir mi?
- Ben her zaman kendimi zengin hissettim. Öyle bir ailede yetiştim ki zenginlik maddesel değil. Araba, kat, mücevher, her şey olabilir ama en önemli olan şey görgü, altyapı, kültür, vicdan, insan olabilmek... Onun için ben her daim çok zenginim. Hiç fark etmez, pazardan da giyinebilirsin, marka da giyinebilirsin ama insan olamazsın. Onun için ben çok zenginim.
Eşlerinizden uzun yıllar psikolojik ve fiziksel şiddet gördünüz. Neden kaçıp gitmediniz: Korku mu, çaresizlik mi?
- Şiddet gördüm. Şimdiki aklım olsa görmezdim. Doğduklarına pişman ederdim. Korku çoktu tabii. Çok zor aştım o korkuları ama artık feriştahı gelse beni korkutamaz.
8 AYLIK DOĞUM YAPTIM, KIZ...
ADINI “NAZIM”
KOYACAKTIM, ÖLDÜ
Çocuk düşürdükten sonra bir daha hamile kalmadınız. Üzüntüden mi, uygun kişiyi mi bulamadınız?
- Eksik bilgi. Çocuk düşürdükten sonra tekrar hamile kaldım aslında. 8 aylıkken doğum yaptım. Kız. Adını da Nazım koyacaktım. Öldü. Ondan sonra da bir daha çocuğum olmadı.
Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Biraz dram olurdu ama ben onu romantik komediye çevirirdim.
Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Yaa çok başıma geliyor. Yıllar önce tanışmışız, hatırlamak mümkün olmuyor. O zaman soruyorum, “Kusura bakmayın, neredendi?” diye.
Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- P.T.T.’yi 100 yıl da geçse hiçbir şeye değişmem. Onun keyfi başka hiçbir şeyde yok.
Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram’ı daha çok kullanıyorum. Hem işlerim hem de sokak hayvanları için. Twitter’da ise günlük olaylarla ilgili paylaşımlar yapıyorum.
HAYAT BİLGİSİ
Para saadet getirir
Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Tam tamına 30 yaşında olmak isterdim. Tam tamına.
Peki 30 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?
- Tabii ki 30!
Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Çirkin doğan artık çirkin kalmıyor. Estetikle herkes fabrikasyon vaziyette. Herkes güzelleşiyor da... İç güzelliğini n’apacağız? Onun için madden fakir kalben zengin doğmayı tercih ederim. Güzellik zaten o kalbin yüze de vurması. Çok şükür güzel doğdum, fakir de değildik. Yine aynısını isterdim.
Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Eskiden geceden planlardım. Artık yapmıyorum. Sabah uyanınca şükürle başlayıp o gün ne getirecekse onu yaşıyorum.
Mantık mı, içgüdü mü?
- Ayıptır söylemesi, son 10 yılda içgüdülerim şaha kalktı. İç sesim hep çok kuvvetli. O yüzden içgüdü.
Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Ağlamak güzeldir. İçimden geldiği zaman yanımda kim olursa olsun ağlarım.
Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirir. Hele şu çağda parasız hiçbir şey olmuyor.
İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- Doğma-büyüme İstanbulluyum ben. Ne kadar mahvetmeye çalışsalar da hâlâ o kadar güzel bir şehir ki... Müzisyen olarak dinlediğinizde sesleri de bambaşka. Özellikle de geceleri.
ÖZEL MESELELER
ÖZCAN’LA HER ŞEYİYLE GÜZEL BİR AŞK YAŞADIK
İlk çıktığı dönemde Özcan Deniz’le aşk yaşadınız. Hatırladığınız en güzel şey ne: Akşamları programınızın bitip eve gelmenizi beklemesi mi, yaş farkına aldırmaması mı?
- Her ikisi de. Her şeyiyle güzel bir aşk yaşadık. Saygı ve sevgi doluydu. Aşk gibi aşktı yani.
Peki aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Ne nefret ne de kayıtsızlık. Çünkü benim için aşk kavuşamamaktır.
Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kötü de bitse âşık olmadan mümkün değil, yaşanmaz. Aşk dünyanın en güzel duygusu. Aşk kadını olmak güzel bir şeydir. Herkes olamaz.
Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- İkisi de değil. Eğer o iki göz birleştiyse direkt gözünün içine bakmak.
Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Nurlarda uyusun Kayahan, kesinlikle katılıyorum ona: “Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar.”
Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Karşındakini o an için mutlu etmek gerekiyorsa, beyaz yalan hoş görülebilir. Yalanın beyazı, siyahı olmaz ama bazen söylemek gerekiyor, ben de söylüyorum.
KÜÇÜK KEYİFLER
Güneşin kızıyım, 35-36 derecede yaşamayı seviyorum
Bodrum mu, Çeşme mi?
- Valla Bodrum olur, Çeşme olur... Yılın 12 ayı 30 derece olan her yer olur. Çünkü güneşin kızıyım. 35-36 derecede yaşamayı seviyorum.
Peki yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Dedim ya: En güzel mevsim ilkbahar ve arkasından gelen yaz. Hiçbir şeye değişmem.
Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Haydaaa... Deniz, kum ve güneş tabii. Güneşin kızıyız işte.
Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- 23 sene vejetaryendim. Kırmızı eti ağzıma sürmedim. Ama balıktan vazgeçemem.
Tavla mı, satranç mı?
- Satranç bilmiyorum. Tavladan da nefret ederim. Biri oynadığı zaman pulların o şak şuk seslerine tahammülüm yok.
Kedi mi, köpek mi?
- Asla ayıramam. Kedi, köpek ve bütün canlılar... Onlarsız yaşam sıfır benim için.
Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı,iskender mi?
- Valla yoldan sık sık çıkıyorum zaten. İkisine de hayır diyemem ama kefeye koysan mantı ağır basar.
En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- “En iyi tekne arkadaşın teknesidir” denir ama ben kendi teknem olsun isterdim ya... Güzel bir tekne. Ve denizde yaşayabilirdim.
POPÜLER ŞEYLER
Yıldız Tilbe’yle ev arkadaşı olsak iki deli çok gülerdik
Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Valla kimseyi tanımam, en iyi gurme benim. (Gülüyor)
Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Ne zor soru. Anılara götüren şarkılar çok güzel. Sezen’in de Ajda’nın da inanılmaz şarkıları var. Dinler, dinler o yıllara giderim.
Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- İkisi de çok komik ama Ata Demirer’in sahnesine ve şarkı söylemesine bayılıyorum.
Hangisiyle ev arkadaşı olmak şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- Yıldız’la! Ev arkadaşı olsak çok gülerdik iki deli. (Gülüyor) O benden daha deli ama.
Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Yeşilçam’ın kraliçeleri onlar, nasıl ayırt edeyim? Öyle güzeller gelmedi bir daha.
Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kesinlikle Kıvanç Tatlıtuğ.
Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Serenay. O da “kesinlikle”!
Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Brigitte Bardot. O da benim gibi hayvanları çok seviyor çünkü. Geçinir giderdik komşu komşu.