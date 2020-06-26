Yazın kazananları beach’ler mi olacak?

Kapalı etkinlik alanlarıyla kıyaslanınca “yeni normal”in kazananı “beach” türü işletmeler. Mimari olarak çoğu açık havaya göre tasarlanmış durumda ve yayılım yapabilecek geniş alanları var.
Etkinlik bileti satan siteleri tarıyorum. Babylon, Jolly Joker gibi anlı şanlı konser alanlarında zaten bir şey yok, olanların da yanında ya “iptal” yazıyor, ya “ertelendi”.
Geçen hafta ilgimi çekmişti, “Mask Beach bunu nasıl yapıyor” diye yazmıştım: Yarın akşam 90’lar pop gecesi, haftaya cuma Yeni Türkü, bir sonraki cuma Mehmet Erdem diye uzayıp gidiyor program ve biletler satışta.
Beylikdüzü Yakuplu Marina’daki mekânın işletmecisi Erdoğan Akyol’la konuştum.
“Tesisin her yerini açarak tamamen açık havaya dönme imkânımız var. 1500 kişi kapasitemizi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 300’e düşürdük. Bilet alınırken kroki üzerinden masa seçilebiliyor. Bunu görünce sahneye çıkan müzisyende de, müşteride de güven oluşuyor” diyor.
Demet Akalın’ın karantinadan sonra ilk konserini Sahne Beach’te vermesi boşuna değil yani.
Kapalı etkinlik alanlarıyla kıyaslanınca “yeni normal”in kazananı “beach” türü işletmeler gibi görünüyor.
Mimari olarak çoğu açık havaya göre tasarlanmış durumda ve yayılım yapabilecek geniş alanları var. Biri İstanbul’dan, diğeri Bodrum’dan iki beach haberiyle noktalayalım:
Kilyos’taki Solar Beach’in yerinde artık Kafes var biliyorsunuz. Yaza merhaba dedi, bu sene içinde Suma Lounge da olacak.
Yarın 15.00-22.00 arasında “Keep Colours Alive” partisi yapıyorlar.
İki yazdır Bodrum Asarlık’taki Caresse Otel’in plajında konaklayan Buddha Beach de geçen cumartesi kapılarını açtı.
Dünyaca ünlü zincirde yılın konsepti, sosyal izolasyon kuralları gereği “gündüzden başlayıp geceye uzanmak...”
Aynur’un sutyenleri hayatımızdan ne zaman çıkacak
Sutyen paylaşımlarıyla gündem olan/gündemi yoran şarkıcı Aynur Aydın bu yaptığına açıklama getirmiş, naçizane iki satır cevabım olacak...
◊ AÇIKLAMA:
Sutyenlerimi çektiğim video, kadının obje olarak görülmesine tepkiydi.
Erkekler kravatını paylaşsa bu kadar tepki çeker mi? Geçen ‘kek yaptım’ yazdım, o da on binlerce beğeni aldı.
Demek ki sutyenle ilgisi yok. İnsanlar benim mizah anlayışımı sevdi.
◊ CEVAP:
Birçok şeyi birbirine karıştırmışsınız.
Birincisi, kravat örneği yanlış olmuş, çünkü iç çamaşırı değil. İkincisi, derdiniz beğeniyse bunun sutyen paylaşmaktan daha kestirme yolları var.
Ve son olarak:
Kendinizi kadın hakları üzerinden mizah yapıyor sanabilirsiniz ama “komik” ile “gülünç” çok farklı şeyler.
Yazın kazananları beach’ler mi olacak?
Kapalı etkinlik alanlarıyla kıyaslanınca “yeni normal”in kazananı “beach” türü işletmeler. Mimari olarak çoğu açık havaya göre tasarlanmış durumda ve yayılım yapabilecek geniş alanları var.
Etkinlik bileti satan siteleri tarıyorum. Babylon, Jolly Joker gibi anlı şanlı konser alanlarında zaten bir şey yok, olanların da yanında ya “iptal” yazıyor, ya “ertelendi”.
Geçen hafta ilgimi çekmişti, “Mask Beach bunu nasıl yapıyor” diye yazmıştım: Yarın akşam 90’lar pop gecesi, haftaya cuma Yeni Türkü, bir sonraki cuma Mehmet Erdem diye uzayıp gidiyor program ve biletler satışta.
Beylikdüzü Yakuplu Marina’daki mekânın işletmecisi Erdoğan Akyol’la konuştum.
“Tesisin her yerini açarak tamamen açık havaya dönme imkânımız var. 1500 kişi kapasitemizi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 300’e düşürdük. Bilet alınırken kroki üzerinden masa seçilebiliyor. Bunu görünce sahneye çıkan müzisyende de, müşteride de güven oluşuyor” diyor.
Demet Akalın’ın karantinadan sonra ilk konserini Sahne Beach’te vermesi boşuna değil yani.
Kapalı etkinlik alanlarıyla kıyaslanınca “yeni normal”in kazananı “beach” türü işletmeler gibi görünüyor.
Mimari olarak çoğu açık havaya göre tasarlanmış durumda ve yayılım yapabilecek geniş alanları var. Biri İstanbul’dan, diğeri Bodrum’dan iki beach haberiyle noktalayalım:
Kilyos’taki Solar Beach’in yerinde artık Kafes var biliyorsunuz. Yaza merhaba dedi, bu sene içinde Suma Lounge da olacak.
Yarın 15.00-22.00 arasında “Keep Colours Alive” partisi yapıyorlar.
İki yazdır Bodrum Asarlık’taki Caresse Otel’in plajında konaklayan Buddha Beach de geçen cumartesi kapılarını açtı.
Dünyaca ünlü zincirde yılın konsepti, sosyal izolasyon kuralları gereği “gündüzden başlayıp geceye uzanmak...”
Aynur’un sutyenleri hayatımızdan ne zaman çıkacak
Sutyen paylaşımlarıyla gündem olan/gündemi yoran şarkıcı Aynur Aydın bu yaptığına açıklama getirmiş, naçizane iki satır cevabım olacak...
◊ AÇIKLAMA:
Sutyenlerimi çektiğim video, kadının obje olarak görülmesine tepkiydi.
Erkekler kravatını paylaşsa bu kadar tepki çeker mi? Geçen ‘kek yaptım’ yazdım, o da on binlerce beğeni aldı.
Demek ki sutyenle ilgisi yok. İnsanlar benim mizah anlayışımı sevdi.
◊ CEVAP:
Birçok şeyi birbirine karıştırmışsınız.
Birincisi, kravat örneği yanlış olmuş, çünkü iç çamaşırı değil. İkincisi, derdiniz beğeniyse bunun sutyen paylaşmaktan daha kestirme yolları var.
Ve son olarak:
Kendinizi kadın hakları üzerinden mizah yapıyor sanabilirsiniz ama “komik” ile “gülünç” çok farklı şeyler.