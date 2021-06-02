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Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Yasınızı nasıl tutacağınızı sosyal medyadan öğreneceksiniz
GeriSavaş ÖZBEY Yasınızı nasıl tutacağınızı sosyal medyadan öğreneceksiniz
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Savaş Özbey

Savaş Özbey

Yazarın tüm yazıları

Yasınızı nasıl tutacağınızı sosyal medyadan öğreneceksiniz

2 Haziran 2021

Pelin Öztekin bir fotoğraf paylaştı. Havuza girmiş. Altına da “Sezonu açtım” yazmış. Vay efendim, babasının ölümü bu kadar yakınken nasıl havuza girermiş? Nasıl sezon açarmış? Sosyal medyanın yarattığı en büyük erozyon bu bence: Toplu pervasızlık, örgütlü hadsizlik.

Yasınızı nasıl tutacağınızı sosyal medyadan öğreneceksiniz

Usta oyuncu Rasim Öztekin’i üç ay önce, 8 Mart’ta kaybettik.
Kızı Pelin Öztekin şu sözlerle dağladı yürekleri sosyal medyada:
“Eskiden en sevdiğim 8, artık uğursuz. Her ayın 8’i çıkmaz sokak gibi. Bıraktığından beri daha dağınık buralar. Ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça. ‘Alışacaksın’ diyorlar ama sormuyorlar hiç baba: Ben alışmak istiyor muyum?”
Sadece baba kaybetmenin acısı değil bu sözler.
Aynı zamanda “muhterem” biri hayatınızdan gittiğinde yarattığı boşluğun ifadesi.
Yani Pelin Öztekin’in acısı çifte:
Hem bizim gibi Rasim Öztekin’i kaybetti hem de babasını.
“Bağırsam duyar mısın, duysan gelir misin? Ah be baba, neden her şey bu kadar zamansız? Çok özlüyorum, çok seviyorum seni” diye tarif etti yaşadıklarını.
Sevdiği insanı kaybeden herkesin yaşayabileceği duygu fırtınaları, doğal iniş çıkışlar bunlar.
Arada kendine geldiği, zaman zaman acısını unuttuğu anlar oluyor demek.
Bir fotoğraf paylaştı.
Havuza girmiş.
Altına da “Sezonu açtım” yazmış.
Vay efendim, babasının ölümü bu kadar yakınken nasıl havuza girermiş? Nasıl sezon açarmış? Ayıp değil miymiş?
Sosyal medyanın yarattığı en büyük erozyon bu bence:
Toplu pervasızlık, örgütlü hadsizlik.
Elimize telefonu aldığımızda insanlara acılarını bile nasıl yaşamaları gerektiği konusunda ahkam kesme hakkı buluyoruz kendimizde.
Eskiden mektup vardı.
Yırtıp yırtıp yeniden yazardık.
Eskiden mail vardı. Okuyup okuyup baştan yazardık.
Şimdi sosyal medya. Kaydır kaydır oku, hızlı hızlı, düşünmeden cevap-yorum yetiştir.
Mümkünse de tribünlere oynasın, çok ‘layk’ alsın.
Ne densizlik, ne kendini bilmezlik, ne nerede duracağını, nerede susacağını bilmezlik.
İnsanlık teknoloji kadar hızlı ilerlemiyor maalesef.

Yasınızı nasıl tutacağınızı sosyal medyadan öğreneceksiniz

Yiğit muhtaç olmuş 50 cent’e

Hangi şov hatırlamıyorum ama sahneye fırlayıp “I have 2 million dolars” deyişi (Benim 2 milyon dolarım var) dün gibi gözümün önünde. Vay be aradan yıllar geçmiş, koskoca Cem Yılmaz, milyonlardan binlere düşmüş dolar alacak-vereceklerinde...

Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu eşi Ahu Yağtu’ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu.
Sebep olarak da dolar kurunun yükselişini gösterdi.
İstiyor ki aylık ödediği 10 bin dolar nafaka, bizim paramızla 40 bin liraya sabitlensin.
Yani “Ayda 85 yerine yarısını ödeyeyim” diyor.
Diyeceksiniz ki haklı: Ben ayda 40 bin liraya değil çocuk, sülaleye bakarım.
Ama bunlar sizinki, benimki gibi çocuklar, sülaleler değil.
Aynı zamanda, aynı coğrafyada yaşadığımıza inanmak zor ama öyle...
Çocuğun okul aidatı bile şu kadar.
Yardımcısı, bakıcısı, özel öğretmeni bile birkaç hanenin yıllık geliri...
Bize uzak ama Cem-Ahu-Kemal üçgenin hayatındaki gerçekler de bunlar.
Cem Yılmaz deyince, hangi şov hatırlamıyorum ama sahneye fırlayıp “I have 2 million dolars” deyişi (Benim 2 milyon dolarım var) dün gibi gözümün önünde.
Vay be aradan yıllar geçmiş, koskoca Cem Yılmaz, milyondan bine düşmüş dolar alacak-vereceklerinde...
Üzüldüm tabii.
Bir yılı aşkın zamandır sahne yok, şov yok, proje yok.
Kim bilir kimin külahını, kime takarak idare ediyor.
Halbuki iki yetişkin, iki medeni, ortak evlat sahibi iki insan.
Neden mahkeme yerine baş başa verip işin oluruna bakmamışlar ki?
Yanımdaki arkadaşımla paylaşayım dedim, sert çıktı: “Sen kendine üzül, önceden kazandıklarına saysın...”
He ya bize ne?
Hem zaten sadece nafakalar artmadı ki... Undan benzine, simitten peynire her şey üçe katlandı üç senede.
Bize kim üzülsün...

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Ekmek polemiği yeni sanatçıların katılımıyla büyüyor

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

1 Haziran 2021
Bir tarafta Seda Sayan... “Sen kimsin” Seda. Kadırga kaplanı. Karşı köşede Demet Akalın... Polemik, kavga ve giderler kraliçesi. Mevzu: Birinin programının bitmesi, öbürünün başlaması... Kabaca böyle. Ama şeytan ayrıntılarda gizli.

Güreşin tarafları o kadar “ağır sıklette” ki...

Bir tarafta Seda Sayan...

“Sen kimsin” Seda.

Kadırga kaplanı.

Karşı köşede Demet Akalın...

Polemik, kavga ve giderler kraliçesi.

Mevzu: Birinin programının bitmesi, öbürünün başlaması...

Kabaca böyle.

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Para insan seçer herkesi sevmez hazır değilsen perişan olursun

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

31 Mayıs 2021
İkilemli soruların konuğu oyuncu ve fenomen Akasya Asıltürkmen. Türkiye’de kadın olmanın zorluğunu cesaretle göğüsleyebilmiş biri. Aile, hayat gibi konularda şaşırtıcı bir dinginlik sahibi: “Unutmadıysan affedememişsindir” diyor. Aşk ve mutluluk konularındaysa buz gibi bir bilgelik sergiliyor: “Affetmeden unutamazsın.” Bazı konularda çok keskin: “Beyaz yalan yoktur”... Bazı konularda dost gibi acı söylüyor: “Kalbini tamir et”.

◊ Kariyerinizde hangisi daha büyük dönüm noktası: “İstanbul Kanatlarımın Altında” mı, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu mu?
- İkisi de değil. Konservatuvarı kazandığım gün. İşte o zaman herhangi biri olmaktan çıktım. Bir daha geri dönmemek üzere sahne için yetiştirildim.
◊ Oyuncusunuz ve şimdi de influencer... Hangisi: Sahne mi, ekran mı?
- E sahne. Kendimi daha iyi hissediyorum çünkü eğitimim, birikimim tamamen o yönde. Onu becerebiliyorum. En iyi bildiğim şey sahneye çıkmak.
◊ Sosyal medyada çok reklam yapmakla eleştiriliyorsunuz: Kişisel fayda mı, toplum faydası mı?
- Olabilir. Herkesi memnun edemezsin. Ama daha çok teşekkür ediyorlar. Ben de işime olumlu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Influencer olarak körü körüne bir şeyi önermeyi doğru bulmuyorum. Bunun sonuçları çok ağır oluyor. Bana güvenip bir ürünü alan herhangi bir tüketici değil, benim takipçim. Onları hayal kırıklığına uğratacağıma güvenmediğim ürünün tanıtımını yapmamayı tercih ederim.
◊ 14 Nisan, Koç. Nesi daha zor: Küçük şeyleri büyütmek mi, acelecilik mi?

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Aylarca köşe bucak kaç sonra kendi evinde çekil

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

30 Mayıs 2021
Yılbaşında birlikte fotoğrafları ortaya çıkınca bir rahatladı aslında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti. Doludizgin aşk yaşıyorlar. Bırakınız olsunlar, bırakınız yaşasınlar. Peki söyledikleri gibi her şeyi konuşmaya varlar mı?

Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’la ilişkisini aylarca saklamasının haklı bir gerekçesi vardı.
Oğuzhan Koç, aslında “arkadaşının aşkı”ydı.
Kim o?
Yağmur Tanrısevsin.
“Gizli Kalsın” adlı gece kulübünün çıkışında “yakalanmalarının” ardından “arkadaşız” diyerek magazin basınını 1 sene oyaladılar.
Ama Yağmur yemedi tabii.
Anlar anlamaz arkadaşına bastı “engel”i...

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Herkese ayrı laf mı bulacak?

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

28 Mayıs 2021
Sıla’nın yeni sevgilisi İlker Kaleli’ye de ayrıldığı eşi Hazer Amani’ye dediği gibi “Canımın canı” diye hitap ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, şarkıcıyı topa tuttu.

Bodrum’da aynı lüks villada görüntülenince ilişkileri ortaya çıkan Sıla ve İlker Kaleli, art arda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını itiraf etti.
Önce İlker Kaleli birlikte fotoğraflarını koyup yazdı:
“Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymetli köşesine. Bilmediğim canımdan can bir yere.”
Sonra Sıla’dan etkileşim geldi:
“Diyecek afili söz çok fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.”
Sıla’nın bir süre önce ayrıldığı eşi Hazer Amani’ye de aynı şekilde “canımın canı” diye hitap ettiği ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı topa tuttu.
E n’apsın yani kadın?

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Gündoğan’da Müjde Ar kazandı

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

26 Mayıs 2021
Müjde Ar’ın gürültü nedeniyle davalık olduğu Günay Restoran’ın Bodrum Gündoğan’daki yazlığı, Yalıkavak’a taşındı. Peki bu taşınma kararında Müjde Ar’ın payı ne?

İmzalar, dilekçeler, demeçler... Bulunabilen her ortamda sürdürdü kampanyasını Müjde Ar.

Bodrum Gündoğan’daki komşularıyla beraber BVS Bosphorus Resort Hotel’de yazlık açan Günay restoranın gürültüsünden şikâyetçiydi. Sonuç alamadıkça gözünü daha da kararttı. İşletmeyle karşılıklı davalık oldu.

Hatta açık bir mektup yazıp belediye başkanına da dava açtı.

Bence Gündoğan’daki bu evin bir önemi de şuradan kaynaklanıyor Müjde Ar için...

Nisanda kanserden kaybettiği oyuncu kardeşi Mehtap Ar da son dönemlerinin orada geçirmişti.
Neyse ki hikâyede mutlu son göründü.

Geçen yaz Müjde Ar’ı rahatsız olduğu konserler bu yaz Günay’ın Yalıkavak’taki yeni yerinde yapılacak.

4 bin metrekare, denize sıfır. Komşuları Şenol Koloğlu Kebap ile Paysage deniz ürünleri restoranı. Sahilinde Costa Beach var.

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Kilolular da âşık oluyor ama sadece aile filmlerinde

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

25 Mayıs 2021
64 kilo verip 140’tan 76’ya düşen Uraz Kaygılaroğlu, “Belirli bir kilonun üzerindeki insanlar âşık olamaz mı” diye soruyor.

Sektörde kilolu insanlara fiziksel ayrımcılık yapıldığı tartışmasını yeniden harladı.

Kilolulara başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor. Bu bana gerçekçi gelmiyor” diyor.

Zeki-Metin’den Perran Kutman’a, Ata Demirer’e kilolu oldukları halde aşk hikâyelerinde oynayan çok örnek var tabii.

Var, var ama çoğunluk aile komedisi.

Perihan Abla” da biraz öyle, “Eyyvah Eyvah” da.

Yani kiloluların âşık olmalarına imkân veriyoruz ama...

Öyle çok tutkulu değil, tatlış tatlış bir hikâyeyse.

Bugün günlerden

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90’larda star olmanın olası bir dezavantajı

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

21 Mayıs 2021
Onlar hiç pandemi gibi koşulları görmemiş bir kuşaktı. Sektörde her şeyin büyüdüğü bir döneme doğdular. Ama bu durum belki de en büyük dezavantajları oldu.

Üçü de aynı yılların, aynı kuşağın pop starları. Ama ortak bir noktaları daha var. Zamanında iyi kazandıkları halde, idaresini beceremeyip bugün eskiye nazaran “zor” durumda olmaları.
En çarpıcı örneği Serdar Ortaç. Bankaların kredi düzenlemeleri sayesinde idare edebildi. Serdar Ortaç demişken... Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan Ozan Orhon da aynı kuşaktan. Bugün daha şaaşalı bir hayat sürmesi çok muhtemeldi.
“Bebeto” (Burak Kut) benzer şeyler yaşadığını açıkladı:
“Servet yapmak değil, serveti korumak önemli. Gelir düzeyin yüksek olunca ona göre bir hayat yaşıyorsun. Para kesilince maddi zorluklar yaşadım. Bankadan kredi çektim, geri ödeyemedim...”
Sanatçı insanın ticari hayatta ille de başarılı olmasını beklemek de haksızlık tabii ama...
Bu durum da ilginç.
Şimdiki gibi pandemi koşullarını görmemiş bir kuşaktı onlar.

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Kainatın değişen güzellik anlayışı

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

19 Mayıs 2021
Ezbere söylenmiş “Dünya barışı istiyorum” gibi klişeler artık güzel seçilmeye yetmiyor. Bunu yemeden-içmeye, sosyal dayanışmaya kadar hayatının her alanında yaşıyor olman lazım. Kainat Güzeli Andrea Meza ile belki de yeni bir tip “güzel” ortaya çıkıyor.

Yeni “Kainat Güzelimizi” görmüşsünüzdür.
Meksikalı Andrea Meza.
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen, bu sene ABD’de yapılan yarışmada aldı bu unvanı.
En başta bu “Kainat Güzeli” lafı problemli bence.
Başka gezegen katılmadığı için birinciler sürekli Dünya’dan çıkıyor.
Belki “Dünya Güzeli” dense daha doğru olacak ama...
Ona bile itiraz edenler var.

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Pandemi günlüğü... Sakın ola ki bu yazıya güvenip memurlarla falan tartışmayın

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

18 Mayıs 2021
Tam kapanma sona erdi. Yine, yeni, yeniden, yepisyeni bir “normal”e döndük. “Gündelik hayatın anayasası” iki haftada bir değişiyor.

Dükkânlar açık ama...

Paket servis var.

Sokağa çıkmak serbest ama...

21.00’den sonra yasak.

65 yaş üstü artık “hürgeneral” ama...

10.00-14.00 arası.

Birbirimize göz koymak serbest ama... Nikâh için 1 Haziran’ı beklemek lazım. Yok, 1 Temmuz!

Pardon, tekrar baktım: 1 Haziran’mış.

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“Serenay’a albüm teklif ettim, kabul etmedi alçak!”

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

17 Mayıs 2021
Hakaret anlamında değil bu “alçak”... Hani bazen çok değer verdiklerimizi, hatta çocukları bile kötü sözlerle severiz ya, “Seni çirkin” diye... Öyle bir lafı onun. İlber Ortaylı, Perran Kutman gibi aksiliğin çok yakıştığı nadir insanlardan. Şimdi okuyacaksınız, bana da çok “alçak” dedi röportaj boyunca. Müziğin her alanında var: Besteci, söz yazarı, bas gitarcı, prodüktör... Sezen Aksu’nun yıllar boyu has adamı. En son Demet Evgar, Gonca Vuslateri, Bülent Şakrak, Bergüzar Korel ve Gökçe Bahadır’a albüm projeleriyle gündeme geldi. Yakından tanıdığım için “siz” demek yapmacık geldi, müsaadenizle “sen” diye girişiyorum müzisyen Aykut Gürel’e.

- Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.

◊ Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?

- Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu.

◊ 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?

- İnatçılığı elbette, yalan çünkü...

◊ Söz yazmak mı, beste yapmak mı?

- Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).

◊ Sahne önü mü sahne arkası mı?

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Bir bayramdan bir bayrama

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

16 Mayıs 2021
Bayram bayram diyorduk, koca bayramı da ezdik, gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Önümüzdeki bayramlara bakalım.

Herkes ilk gününü sever bayramın. Ben ikinci gününü.

Çünkü o ilk günün koşuşturmasından sonra bayramın tadı en güzel ikinci gün çıkıyor.

Hem hâlâ bayram hem de ilk günün telaşesi olmuyor.

Ama birinci günün bütün gereklerini yerine getirdim tabii.

Aramam gereken herkesi aradım.

İsmime özel yazılmış bütün tebrikleri tek tek yine “isimle” hitap ederek cevapladım.

Jenerik, tek tuşla herkese gönderilen tebrikleri zaten uzun zamandır kale almıyorum.

Pandemiden dolayı mezarlık-aile ziyareti bu sene zaten yok. Dualarımı okudum, ruhlarına yolladım. Bu koşullar altında olunabilecek en pırıl “

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Pandemi günlüğü: Topu topu 3 gün bırakın da bir bayram edelim

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

14 Mayıs 2021
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Tedbirler 1’e 5 veriyor. Önlemlerle eşzamanlı olarak aşılama oranı da yükselirse bu yaz itibarıyla korona daha az gündemimizde olacak.

Kimsede sıkacak diş kalmadı. Bir aç bir kapan, esnaf perişan.
Tiyatrocular, müzisyenler, sinemacılar kan ağlıyor.
Eve kapanmaktan halkın psikolojisi bozuldu, yılların evlilikleri çatırdıyor.
Diğer yanda otellerde partiler, tatil beldelerinin girişlerinde trafik görüntüleri...
Evet... Sinir bozuyor.
Ama... Moral bozmasın.
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Bunlar istisna.

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“Şeyma çağı”nda evlat yetiştirmek

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

12 Mayıs 2021
Şeyma Subaşı’nın hayatını gördükten sonra, hangi ebeveyn çocuğunu 6 sene tıp okumaya, TUS gibi sınavlara, üstüne bilmem kaç sene ihtisas yapmaya, sonra da hasta yakınlarından dayak yemeye ikna edebilir ki?

Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo (Mohammed Alsaloussi), Şeyma Subaşı’ya Anneler Günü’nde lüks bir cip hediye etti.

Meedo, Şeyma’yı o kadar seviyor ki Bali tatilinde bir adadan diğerine geçerken özel jet bulamayınca, normal yolcu uçağı kapattı sevgilisi ve kerimesi Melisa için.

Şeyma da sağ olsun, çok hazmetmiş bir insan olduğu için bu tür dertlerini halkla paylaşmaktan hiç gocunmuyor.

Kendimden biliyorum, bu özel jet bulamama meselesi gerçekten çok büyük sıkıntı. Zaman zaman benim de başıma geliyor.

Neyse konuyu dağıtmayalım. Ailelerle tanışıldı, çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı’dan sonra ondan daha da zengin Meedo’yu nasıl kaptı, 6 ayda nasıl evliliğe ikna etti, tam bir “başarı” hikâyesi.

Çift evlenecek ama...

Daha şimdiden Şeyma Subaşı’nın

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Ex aşkı bize neler ettin?

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

11 Mayıs 2021
Yok efendim, evli kadın eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış... Yok efendim, Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış... Yahu bize ne? İnsanın ölen aşkını, sevgilisini ya da eşini anması neden kötü olsun?

Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...

Yani Beren Saat’in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray’ı andığı...

Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkâm kestiği doğum günü.

Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini “Benim kahramanım” notuyla paylaştı Instagram’dan.

Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:

Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...

Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...

Yahu bize ne?

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Ozan Dolunay: Aşkın acısı yokluğuna yeğdir

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

10 Mayıs 2021
Oyunculuk kariyerine “küçük tatlı bir yalancı” olarak başladı, sonra “Yüksek Sosyete”, “Zalim İstanbul” gibi dizilerde başrol olarak devam etti. Ozan Dolunay yeni nesil dizi oyuncularının sinemaya en yakıştırılan yüzlerinden. “Oyunculuk, hayatın cilvesi mi?” diye sorunca “Emek ve fedakârlıklarla kendime kattığım bir kazanım” diye çıkışıyor. Ama iş Beşiktaş’a gelince ödülünden geçiyor da takımından geçemiyor: “Çok Sevdik Be Abi!”

◊ 2 Mayıs, Boğa burcu... Nesi daha zor: İnat mı, takıntı mı?
- İnatçı olduğumu söyleyemem ama az da olsa takıntılı olduğum konular var. (Gülüyor)
◊ Sahne mi, ekran mı?
- Sahnede olmak başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ekranda görsellik ön plandayken sahne tamamen duygulara hitap ediyor. Özgür ve yargılanmadığınız bir alan. Dolayısıyla kesinlikle tiyatro sahnesi.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli bir dönemeç: “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi mi, “Killology” oyunu mu?
- “Tatlı Küçük Yalancılar” mesleğe giriş yaptığım dizi. “Killology” ise hem mesleki hem de ruhsal anlamda beni çok geliştiren, ilk tiyatro oyunum. İkisi de benim için çok önemli. Ama birini seçmem gerekirse “Killology” derim.

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Merve Dizdar’ın önlüğü

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

9 Mayıs 2021
Oyuncu Merve Dizdar, ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı. Önlük o kadar büyük ki, okula bugün başlasa ancak olur üzerine. Altına da şunu yazmış: “Seneye de giyersin dediler, 5 sene bu önlükle geçti.” Oh be... Biri de çıkıp küçükken zengin olmadıklarından bahsetti.

Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.
Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.
Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.
Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.



Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.

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Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur

Savaş ÖZBEY

Savaş ÖZBEY

7 Mayıs 2021
“Oyunculukta eğitim” tartışmasında Nilgün Belgün de açıklama yaptı: “Finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitim güçlendirir her zaman.”

Önceki yazılarımda Damla Sönmez’in, oyunculukta eğitimle ilgili görüşlerini yayımladığımız bir haberin başlığına itirazına yer vermiş, haklı olabileceği noktaları taramıştım.
Çok yakın bir zaman önce Nilgün Belgün’ün de aynı şekilde “oyunculukta eğitim” konusuyla gündeme geldiğini hatırlatmıştım.
“Aman yine yanlış anlaşılmayayım” notuyla Nilgün Belgün’den bir açıklama geldi.
Özetle herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylüyor:
“Oyunculuk eğitimle taçlanır. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur. Damla da ben de finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitimi dışlayamayız, eğitim güçlendirir her zaman.”

Biri şu akımı bitirsin

Üst orta yaşlarda yani 20’li yaşları 90’lara denk gelenlerde bir telaş...

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