Yarışmalar da online oldu

Bu yıl koronavirüs nedeniyle Vodafone’un düzenlediği ses yarışması ve Redbull’un düzenlediği breakdance müsabakaları da internet üzerinden yapılıyor.
Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması’nda yarı finalistler belli oldu. Tüm Türkiye’den 11 bini aşkın başvurunun alındığı yarışmada, 8 ilden 10 genç yarı finale katılmaya hak kazandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ilk kez online ortamda yürütülecek yarı final sürecinde gençler,
15 Mayıs’a kadar online koçluk alacak. Ardından, yarı finalistler için halk oylaması başlayacak.
Yarı finale kalan isimler şöyle: Alara Cihan, İrem Özcivan, Gülşah Kömür, Yağmur Elisa, Dilşah Satıroğlu, Furkan Uluoğlu, Berkan Ökten, Mustafa Örs, Muhammetcan Otu ve Müge Köymen.
Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve Acunn.com’da yayınlanacak performanslar halk oylaması ve ‘Mustafa Sandal puanı’ ile değerlendirildikten sonra üç finalist belirlenecek.
Ardından bir kez daha halk oylaması yapılacak. Yarışmanın birincisi, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.
Bu yıl internet üzerinden yapılan bir başka yarışma da uluslararası breakdans yarışması Red Bull BC One. 18 yaş ve üstü herkes, videosunu sosyal medya hesabına @redbullbcone ve #redbullbreakingrecords etiketiyle yükleyerek başvuru yapabiliyor.
19 Mayıs’a kadar yapılabilecek başvurularda katılımcılardan beklenen, air flares ismiyle bilinen imza figürü (şu kafanın üstünde dönülerek yapılan) en fazla sayıda gerçekleştirmek.
Hareketi dünya çapında en fazla yapan katılımcılar, Red Bull BC One Dünya Finali heyecanını yerinde izleyecek.,
Cem Yılmaz’ın evlilik açıklaması
Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ünlü komedyen/oyuncu/yönetmen/ vs. evlenecekleri iddiaları üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı: “Haberim olsa evlenmem, evlensem haberim olur.”
“Evlensem haberim olur” gayet makul: Hangimizin olmaz ki?
“Haberim olursa evlenmem” kısmı biraz karışık: Demek Cem Yılmaz’a bir gece ansızın basmak lazım nikâhı...
Ya da öyle bir şey.
Bütün magazin hesapları “esprili” diye nitelemiş açıklamayı.
Artık ne anladılar, neye bu kadar gülüp eğlendilerse.
Neşeli Türkiye işte...
Biz peşin peşin ikinci dalgaya hazırlanalım
Semt pazarları, minibüsler, merkezi yerler, ara sokaklar... Sokağa çıkma yasağı biter bitmez eskisinden de beter hale geliyor.
Kendim çıktığım için değil, işi gereği gidip gelen tanıdıklarımdan biliyorum.
İstiklal Caddesi’nin halini, Bodrum girişinde araç kuyruklarını gördünüz mü?
Sanki pandemi değil, bayram tatili.
Sosyal mesafe hak getire.
E o zaman biz niçin evde kapalı kalıyoruz? Sokağa çıkamayan yaşlılara, gençlere yazık değil mi?
Bütün toplum hassasiyet göstermeyince bir kısmımızın kurallara, çağrılara riayet etmesinin, evde izole olmasının hiçbir anlamı yok.
Bu iş böyle giderse kazandığımız başarılar da heba olacak. Birinciden çıkamadan kendimizi ikinci dalganın içinde bulacağız.
Sar başa, sar başa... Siz iki ay kendinize hakim olamıyorsunuz diye biz ömrü billah evde mi oturacağız?
Yarışmalar da online oldu
Bu yıl koronavirüs nedeniyle Vodafone’un düzenlediği ses yarışması ve Redbull’un düzenlediği breakdance müsabakaları da internet üzerinden yapılıyor.
Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması’nda yarı finalistler belli oldu. Tüm Türkiye’den 11 bini aşkın başvurunun alındığı yarışmada, 8 ilden 10 genç yarı finale katılmaya hak kazandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ilk kez online ortamda yürütülecek yarı final sürecinde gençler,
15 Mayıs’a kadar online koçluk alacak. Ardından, yarı finalistler için halk oylaması başlayacak.
Yarı finale kalan isimler şöyle: Alara Cihan, İrem Özcivan, Gülşah Kömür, Yağmur Elisa, Dilşah Satıroğlu, Furkan Uluoğlu, Berkan Ökten, Mustafa Örs, Muhammetcan Otu ve Müge Köymen.
Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve Acunn.com’da yayınlanacak performanslar halk oylaması ve ‘Mustafa Sandal puanı’ ile değerlendirildikten sonra üç finalist belirlenecek.
Ardından bir kez daha halk oylaması yapılacak. Yarışmanın birincisi, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.
Bu yıl internet üzerinden yapılan bir başka yarışma da uluslararası breakdans yarışması Red Bull BC One. 18 yaş ve üstü herkes, videosunu sosyal medya hesabına @redbullbcone ve #redbullbreakingrecords etiketiyle yükleyerek başvuru yapabiliyor.
19 Mayıs’a kadar yapılabilecek başvurularda katılımcılardan beklenen, air flares ismiyle bilinen imza figürü (şu kafanın üstünde dönülerek yapılan) en fazla sayıda gerçekleştirmek.
Hareketi dünya çapında en fazla yapan katılımcılar, Red Bull BC One Dünya Finali heyecanını yerinde izleyecek.,
Cem Yılmaz’ın evlilik açıklaması
Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ünlü komedyen/oyuncu/yönetmen/ vs. evlenecekleri iddiaları üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı: “Haberim olsa evlenmem, evlensem haberim olur.”
“Evlensem haberim olur” gayet makul: Hangimizin olmaz ki?
“Haberim olursa evlenmem” kısmı biraz karışık: Demek Cem Yılmaz’a bir gece ansızın basmak lazım nikâhı...
Ya da öyle bir şey.
Bütün magazin hesapları “esprili” diye nitelemiş açıklamayı.
Artık ne anladılar, neye bu kadar gülüp eğlendilerse.
Neşeli Türkiye işte...
Biz peşin peşin ikinci dalgaya hazırlanalım
Semt pazarları, minibüsler, merkezi yerler, ara sokaklar... Sokağa çıkma yasağı biter bitmez eskisinden de beter hale geliyor.
Kendim çıktığım için değil, işi gereği gidip gelen tanıdıklarımdan biliyorum.
İstiklal Caddesi’nin halini, Bodrum girişinde araç kuyruklarını gördünüz mü?
Sanki pandemi değil, bayram tatili.
Sosyal mesafe hak getire.
E o zaman biz niçin evde kapalı kalıyoruz? Sokağa çıkamayan yaşlılara, gençlere yazık değil mi?
Bütün toplum hassasiyet göstermeyince bir kısmımızın kurallara, çağrılara riayet etmesinin, evde izole olmasının hiçbir anlamı yok.
Bu iş böyle giderse kazandığımız başarılar da heba olacak. Birinciden çıkamadan kendimizi ikinci dalganın içinde bulacağız.
Sar başa, sar başa... Siz iki ay kendinize hakim olamıyorsunuz diye biz ömrü billah evde mi oturacağız?