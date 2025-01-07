Yarımada’nın yarısı kime?

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Ferdi Baba kızının Tayfur soyadını bile kullanmasını istemiyordu. Defaatle yazdım, “Bu adam zaten hasta, bunlar yüzünden bir şey olacak” diye. Ömrü bu kadarmış.

Fakat “küs olmadıkları” halde hastaneye bile gitmeyen bu insanlar şimdi açıklama üzerine açıklama yapıyor. Yok efendim, hastaneye gitselermiş, hayranları orada da kendilerine kötü davranırlarmış. Yahu ölünün arkasından atmayın bari! Baştan aşağı bahane. Ferdi Baba sizinle barışsa hangi hayranı onu çiğneyip de size fiske vurabilirdi?

Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre Ferdi Tayfur’un Adana, İstanbul ve Marmaris’te onlarca evi, villası hatta yarımadası varmış.

Anladınız mı şimdi o cenaze başında küfürleşmenin asıl nedenini?

Çıkın deyin ki:

“Mirastan zerre kadar pay istemiyoruz, hiçbir zaman da istemeyeceğiz.”

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O zaman inanalım samimiyetinize, kaybedilmiş baba üzüntünüze.

Klipte oynayan kim?

Umut Akyürek, Ferdi Tayfur’un “Fadime’nin Düğünü” klibinde kendisinin oynadığını açıkladı. Hani şu trans bireyli klipte.

Oysaki röportaj yaptığımızda, o kişinin bir travesti olduğunu, kendisinin ısrarıyla klipte rol aldığını, sonra da öldürüldüğünü anlatmıştı Ferdi Tayfur.

Gerçekten Gonca ismiyle bilinen Cüneyt Vağdar (Gonca) Mayıs 2000’de evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Akyürek belki bu klibin bir kısmında falan rol almıştır.

Şu işe bir açıklık getirse de bilsek...

Ajda’nın kendiyle dalgası

Önceki gece galası yapılan “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filminde bir atı seslendiren Ajda Pekkan, gazetecilere konuşurken şöyle dedi: “O atı çok sevdim. Hep at olarak kalmak istiyorum, dermişim...”

O “dermişim” lafına çok güldüm.

Çünkü muhtemelen kendisi de söyledikten sonra fark etti nasıl şuursuz bir laf ettiğini.

Öyle bıraksa olmaz, ertesi gün bütün manşetler “At kalmak istiyorum” diye çıkacak. “Dermişim” diyerek durumu kıvırıp, kendiyle dalga geçmiş oldu.

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Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Buenos Aires’e

Wanda Nara Arjantinli rap’çi sevgilisi L-Gante’den ayrılmış, Icardi’yle fotoğraflarını tekrar yüklemiş sosyal medya hesabına.

Herhalde Icardi, Wanda’nın “hayalimdeki ev” dediği villayı satın aldığı içindir.

Umarım bizim şapşik yanılıp da tekrar dönmeye falan kalkmaz bu kadına.

Dönmez değil mi?

Bak garantisini de veremiyorum şimdi...

Uzun ömrün formülü

Erkekler kendilerinden 7 yaş genç kadınla evlenirlerse ömürleri uzuyormuş, kadınlarınsa genç erkeklerle evlendiklerinde ömürleri kısalıyormuş. Profesör Behçet Yalın Özkara açıkladı, elinde bu konuda yapılmış araştırma da varmış.

İsminin önünde “profesör” yazan koca koca akademisyenlerin böyle şeylerle uğraşması bana tuhaf geliyor, o ayrı.

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Ama uzun ömürle ilgili ille de bir kıstas belirlenecekse orada yaştan önce devreye giren başka bir sürü etmen var bence:

Mesela kadının dırdır kapasitesi...

Bak formülü de var: Erkeğin ömrü=(Dırdır+pahalılık)-yaş farkı

Mali’nin montu, Nurseli’nin makarnası, Berna’nın balığı...

Yemeğe, alışverişe gidip hayat pahalılığından şikâyet ediyor Mehmet Ali Erbil, Nurseli İdiz ve Berna Laçin. Biri mont bakmış, emekli maaşıyla nasıl alsınmış, diğeri bir tabak makarnaya şu kadar vermiş, beriki en son ne zaman balıkçıya gitmiş hatırlamıyormuş.

Hayat pahalılığından şikâyet etmek elbette herkesin hakkı.

Herkes kendi bütçesi oranında zorlanıyor eski standartlarını devam ettirmekte.

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Ama bırakın da kazandığı, mutfak masrafına yetmeyenler konuşsun öncelikle.

Mehmet Ali Erbil için “Mont alamıyor” diye dertlenecek değil kimse.