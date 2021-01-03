Ya aynı şova biz çıksaydık?

Yılbaşı dönemi biz Oğlaklar için çifte muhasebe dönemi. Geçen yılın ve geçen yaşın defterleri aynı anda açılıyor. Daha sert geçiyor. Ama bundan sonra hiçbir şey, geride kalan kadar zor olamayacak.

Demek yılın son günü yazı yazıyoruz, yılın ilk gününde okunacak.

Bir yıl sonrasına mektup gibi. Siz ne koyardınız mektubunuza?

Yeni yıl kararları mı, 2020’den çıkardığınız dersler mi, umut mu, dilek mi?

Atın atın, biraz ondan biraz bundan. Bol olsun çeşit.

Başka ne eklemek gerekir? Dilenememiş özürler? Kesin.

Hakkımızın yendiği, yanlış anlaşıldığımız, pişmanlıklar falan da oldu ama daha güzel şeyler var önce koyacak.

Tuhaf değil mi? Hem enkaz hem de salgın bize bir derin nefes alabilmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı tekrar. O yüzden teşekkürleri koymak lazım mektuba alıp verdiğimiz her sağlıklı soluk için.

