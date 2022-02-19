Balmumcu’daki Mövenpick otelinde açılan Da Vittorio’nun başında, Bursa’daki restoranıyla hatırı sayılır bir müdavim kitlesi edinen Vittorio Sindoni var. Şef Vittorio masanıza gelip makarnanıza mantar rendelerken bir yandan da neşeli üslubuyla yemeğinizin özelliklerini anlatıyor.

Yenilenen Balmumcu Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’ta artık üç yeni mekân var. Bunlardan ilki, giriş katındaki L’avenue Plaza Cafe. Fransız mutfağı ağırlıklı, balkon kısmı çok şirin, tatlılar şahane. İkincisi, 1950’den beri Osmanlı-Türk mutfağı sunan Hünkâr Lokantası’nın yeni şubesi. Üçüncüsüyse otelin muhteşem manzaralı teras katına açılan Da Vittorio adlı İtalyan restoranı.

Da Vittorio’nun başında, İstanbul Şişhane’den sonra Bursa’da açtığı restoranıyla hatırı sayılır bir müdavim kitlesi edinen Vittorio Sindoni var. Sicilya kökenli, bol ödüllü New York’lu şef, Türkiye’ye 1996’da Paper Moon’un açılışı için gelmiş. Sonra kendi mekanını açmış. Bursa’da sevilmesi şaşırtıcı değil. İnanılmaz bir enerjisi var. Otelin sahibiyse Bursalı işinsanı Cavit Çağlar. Şimdi kurabildiniz mi Bursa’dan İstanbul’a transferinin bağlantısını?



Şef Vittorio, Türk ve İtalyan mutfaklarının benzeştiğini söylüyor: Bol balık, kuzu, domates, zeytinyağı, meyve ve sebze... En sevdiği yerel ürünleri sorduğumdaysa sarımsak, soğan, patlıcan ve enginarı sayıyor.

MÜŞTERİLERLE İÇ İÇE

İtalyan bir şefin restoranına gitmenin en güzel yanı, şefin kendini mutfağa hapsetmemesi, dışarı çıkıp garsonlarla birlikte servis yaparken müşterilerle sohbet etmesi galiba. Vittorio Şef de bunu hakkıyla yerine getirenlerden. Masanıza gelip risotto’nuza mantar rendelerken neşeli üslubuyla yemeğinizin özelliklerini anlatıyor. Mesela carpaccio’yu siyah trüf tozuyla servis ediyor (165 lira). Ev yapımı ravioli’leri ricotta peyniri ve ıspanakla dolduruyor (150 lira). 24 saat pişirdiği bir dana eti var: Rigatoni stroganoff. Parmigiano ve stracciatella peyniri olmazsa olmaz ikilisiymiş bu yemeğin (195 lira).

Fiyatlardan da anlayacağınız üzere Da Vittorio üst segment bir restoran. Müşterileri öğlenleri civar plazalarda çalışan işinsanları ve beyaz yakalılar; akşamlarıysa çiftler, arkadaş grupları ve otelde kalan yabancılar. Yemeğinizi yedikten sonra Boğaz manzarasına karşı dans imkânı da var, DJ Türkçe-yabancı parçalar çalıyor.