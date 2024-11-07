Wanda nefretçileri 5’e ayrılıyor

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O dönem henüz ortada transfer falan yok. Icardi’nin eşi ve aynı zamanda menajeri olarak Wanda Nara, Galatasaray tarafından İstanbul’da ağırlanıyor.

Ama ne ağırlama: Zamanın parasıyla geceliği 33 bin liralık odada konaklatmalar, Icardi teklifi kabul ederse Bebek’te ailece kalacakları villaları gezdirmeler falan...





Tam bir Kara Melek

Transfer bu kadının iki dudağı arasında, çünkü Icardi öz kız kardeşini bile bir kalemde silecek kadar karısının iki dudağına bakıyor. Wanda 37 yaşında (O zaman 35), tuttuğunu kopararak gelmiş, sunucu, oyuncu, iş kadını ve fenomen.

Futbol ikonu kocasının iki misli takipçisi var.

Kadın, aslında başka bir Arjantinli futbolcu Maxi Lopez’in karısı. Icardi ile Lopez arkadaş. Icardi’yle aşk yaşamaya başlıyor. Milli Takım birbirine giriyor.

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Bu birlikteliğe Maradona bile karşı. Arkadaşının eşiyle evlenen bir futbolcu olarak Icardi’nin milli takımda olmaması gerektiğini söylüyor. Tam bir Kara Melek.

Türk seyircisiyse onu bir barışıp bir ayrılmalı ilişkisi, sosyal medyadan esirgemediği cesur pozları ve Arjantinli sevgilisi rap’çi L-Gante ile bir yakalanıp bir inkârlı kaçamaklarıyla tanıdı.

KİM, NEDEN SEVMİYOR?

◊ Taraftar:

Bir yükseltip bir düşürerek takımın yıldızı Icardi’nin performansını etkiliyor. Maçlara konsantre olacağına Icardi’nin onun peşinden Arjantin’e gidişlerine kızıyorlar.

◊ Yaşlı teyzeler ve tribünler:

Bu ikisi yan yana pek az gelir ama Wanda konusunda birleştiler. Icardi’yi sempatik buluyorlar, aldatmalar karşısında bu körü körüne bağlılığı ona yakıştıramıyorlar.

Haklı da çıkıyorlar, en son Arjantin’den dudak dudağa görüntüleri geldi Wanda’nın rap’çi ile. Icardi’nin “çocuklara DNA testi” yaptırma kararında bu teyze-tribün ittifakının etkisi büyük bence.

◊ Dişsizciler:

Bu da beyaz yakalı bir nefret grubu. Çoğunluğu sosyal medyada yorum yapan fenomen ve yarı fenomen beyaz yakalı kadınlar. Wanda’yı ve tercihlerini aşırı varoş buluyorlar. Tipi kayık, dişsiz rap’çiyle birlikte olmasına şaşırmıyorlar. Wanda ile rap’çi için şöyle yorumları var: “Dış görünüş önemli değil demiş. O da farkında, eleman fareye benziyor...”

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◊Hakkaniyetçiler:

Türkiye’den gördüğü tepki karşısında dayanamayan Wanda Nara manifesto gibi bir açıklama yayınladı. “Hür doğdum, hür yaşarım” tadında. Icardi onu hayvanları vermemekle falan tehdit ediyormuş.

Hakkaniyetçiler, ince eleyip tutarsızlıklara dikkat çekiyorlar. Madem Icardi onu tehdit ediyor, 29 Ekim’deki dijital platform röportajına niye ilk evlendikleri alyansla katıldı? Icardi o zaman da mı tehdit ediyordu? Cadılar Bayramı’nda kızların fotoğrafına Icardi’yi etiketledi. Icardi paylaşmadı bile. Tövbe, şeytan diz çöker bu kadının yanında...”

◊ Simge:

Olaylarla hiç alakası yok aslında ama durumdan faydalanmayı, ekmeğini yemeyi de biliyor. İstemem, yan cebime durumu. “Aşkın Olayım” diye, Nuh Nebi’den kalma bir şarkısı var. Cimbom tribünleri şu parçayla Icardi’yi özdeşleştirince sanki “gölge yenge” oldu. Icardi-Wanda arasında ne zaman böyle bir kriz yaşansa durduk yere gündemde ilk sıralara yükseliyor: “Haydi Simge, şimdi değil de ne zaman?” O da bunu köpürtmek için elinden geleni yapıyor, o takımdan olmamasına rağmen kutlamalarına katılıyor falan...