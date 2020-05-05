Vatandaş Türkçe Konuş-2

Hashtag’lerinizi bile İngilizce’den bire bir çevirirseniz işte böyle olur. “Evde Kal Türkiye”, “Evde Kal Türkiye” diye diye trend oldu zannediyorlar, kız kurularına gün doğdu.
Adamların hashtag’i “#stayathome”. Kelimesi kelimesine çevirirseniz “evde kal” demek ama anlamını çevirmeye kalkarsanız Türkçesi “#evdençıkma”.
Çünkü bizde “evde kalmak” evlenememek demek.
Nasıl bir camiaya mensupsam etrafımda 40’ını geçmiş çok kız kurusu var.
Hepsi evde kalmak trend oldu sanıyor.
Mesela Ayşe.
İki senede bir, birini bulur, buluşurlar, neyse işte bir yemek, üstüne sinema... Sonra da bunu bir daha arayan soran olmaz.
Kapat tezgahı, bir daha ilk sinema iki sene sonra. En son 2018’de “Bohemian Rhapsody” filmini gördü mesela.
Hatta bir keresinde adamı ertesi sabah aradı, adam demiş ki “Yoldayım, işe gidince dönerim.”
Dört sene oldu herif işe varamadı hâlâ...
En sonunda dayanamadım mesaj attım. “Sen bu kampanyayı tamamen yanlış anladın, bu öyle bir şey değil, Tinder minder ne varsa yürü” yazdım.
Hayır, kadında yumurta kalmadı, yeğensiz kalacağım!
Halbuki görseniz dalyan gibi: Boysa boy. Ense en. Eller, ayaklar benden kıdemli.
Yüzü biraz kemikli.
Allah çirkin yaratmış fakat yanına şansını koymamış.
Diyeceğim o ki siz böyle “#EvdeKalTürkiye #EvdeKalTürkiye” diye kampanya düzenledikçe nelere sebep olduğunuzun farkında değilsiniz.
Uyan Türkiye! Zürriyetin kuruyor...
NOT: Kimse üzerine alınmasın... İsimler, tarihler, süreler, filmler falan ne varsa bilerek değiştirilmiştir.
Pınar Altuğ ve diğer kadınlar
Hadi ben yukarıda kadınları kızdırmak için mavra yapıyorum ama bu gerçek yaşanmış bir olay. Buna ne diyeceksiniz:
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan için “jigolo” diyen takipçisini ifşa etti.
Peki bu olaydan ne öğrendik?
◊ Kadın kadının kurdudur
Pınar Altuğ 45, eşi Yağmur Atacan 36 yaşında. Evet, filmlerde öğretilen “ideal aşk” kalıplarına uymuyor olabilir. Ama ha ayrıldı ha boşanacak temennilerine karşın 12 yıldır evliler. Bu 12 yılda hiçbirimiz bir kavgalarına, gürültülerine, aldatmalarına, rezaletlerine tanık olduk mu? Ne istiyoruz mutlu mesut geçinen insanlardan?
9 yaş küçük olan erkek değil, kadın olsaydı yine saldıracak mıydınız böyle? Neden kadın olunca böyle pervasızlaşıyoruz?
Ve bunu yapan yine başka bir kadın oluyor?
◊ Kadın kadının aynasıdır
Takipçi şöyle yazmış: “Yüzünüz çok çirkin. Kocanız yanınızda zorla mı duruyor? Yoksa jigolo mu?” Pınar Altuğ’u güzel bulmayabilirsiniz. Bence de ortalama mesela. Ama çirkin diyeni de Allah çarpar.
Altuğ üşenmemiş, bunu yazan kadının profiline girmiş.
Kendisine “Yüzünüz çirkin” diye yazan abla biraz iri. Hani kadını biz erkekler metalaştırıyorduk? Neden biri öbürünü çirkinlikten vuruyor? Neden öbürü kendisine çirkin diyeni, dış görünüşüyle ifşa ediyor?
◊ Kadın kadına musallattır
Bu, Pınar Altuğ&Yağmur Atacan çiftiyle alakalı yazdığım ikinci yazı. İnsanın zoruna gidiyor. Çünkü magazinlik bir durumları yok, kendi hallerinde yaşayıp gidiyorlar.
Özel hayatlarına burnumu sokmuş gibi hissediyorum. Ama bir önceki yazı da yine bir kadın yüzündendi. Eğri oturalım, doğru konuşalım:
Kadınlar kadınlara bunu hep yapıyor...
Vatandaş Türkçe Konuş-2
Hashtag’lerinizi bile İngilizce’den bire bir çevirirseniz işte böyle olur. “Evde Kal Türkiye”, “Evde Kal Türkiye” diye diye trend oldu zannediyorlar, kız kurularına gün doğdu.
Adamların hashtag’i “#stayathome”. Kelimesi kelimesine çevirirseniz “evde kal” demek ama anlamını çevirmeye kalkarsanız Türkçesi “#evdençıkma”.
Çünkü bizde “evde kalmak” evlenememek demek.
Nasıl bir camiaya mensupsam etrafımda 40’ını geçmiş çok kız kurusu var.
Hepsi evde kalmak trend oldu sanıyor.
Mesela Ayşe.
İki senede bir, birini bulur, buluşurlar, neyse işte bir yemek, üstüne sinema... Sonra da bunu bir daha arayan soran olmaz.
Kapat tezgahı, bir daha ilk sinema iki sene sonra. En son 2018’de “Bohemian Rhapsody” filmini gördü mesela.
Hatta bir keresinde adamı ertesi sabah aradı, adam demiş ki “Yoldayım, işe gidince dönerim.”
Dört sene oldu herif işe varamadı hâlâ...
En sonunda dayanamadım mesaj attım. “Sen bu kampanyayı tamamen yanlış anladın, bu öyle bir şey değil, Tinder minder ne varsa yürü” yazdım.
Hayır, kadında yumurta kalmadı, yeğensiz kalacağım!
Halbuki görseniz dalyan gibi: Boysa boy. Ense en. Eller, ayaklar benden kıdemli.
Yüzü biraz kemikli.
Allah çirkin yaratmış fakat yanına şansını koymamış.
Diyeceğim o ki siz böyle “#EvdeKalTürkiye #EvdeKalTürkiye” diye kampanya düzenledikçe nelere sebep olduğunuzun farkında değilsiniz.
Uyan Türkiye! Zürriyetin kuruyor...
NOT: Kimse üzerine alınmasın... İsimler, tarihler, süreler, filmler falan ne varsa bilerek değiştirilmiştir.
Pınar Altuğ ve diğer kadınlar
Hadi ben yukarıda kadınları kızdırmak için mavra yapıyorum ama bu gerçek yaşanmış bir olay. Buna ne diyeceksiniz:
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan için “jigolo” diyen takipçisini ifşa etti.
Peki bu olaydan ne öğrendik?
◊ Kadın kadının kurdudur
Pınar Altuğ 45, eşi Yağmur Atacan 36 yaşında. Evet, filmlerde öğretilen “ideal aşk” kalıplarına uymuyor olabilir. Ama ha ayrıldı ha boşanacak temennilerine karşın 12 yıldır evliler. Bu 12 yılda hiçbirimiz bir kavgalarına, gürültülerine, aldatmalarına, rezaletlerine tanık olduk mu? Ne istiyoruz mutlu mesut geçinen insanlardan?
9 yaş küçük olan erkek değil, kadın olsaydı yine saldıracak mıydınız böyle? Neden kadın olunca böyle pervasızlaşıyoruz?
Ve bunu yapan yine başka bir kadın oluyor?
◊ Kadın kadının aynasıdır
Takipçi şöyle yazmış: “Yüzünüz çok çirkin. Kocanız yanınızda zorla mı duruyor? Yoksa jigolo mu?” Pınar Altuğ’u güzel bulmayabilirsiniz. Bence de ortalama mesela. Ama çirkin diyeni de Allah çarpar.
Altuğ üşenmemiş, bunu yazan kadının profiline girmiş.
Kendisine “Yüzünüz çirkin” diye yazan abla biraz iri. Hani kadını biz erkekler metalaştırıyorduk? Neden biri öbürünü çirkinlikten vuruyor? Neden öbürü kendisine çirkin diyeni, dış görünüşüyle ifşa ediyor?
◊ Kadın kadına musallattır
Bu, Pınar Altuğ&Yağmur Atacan çiftiyle alakalı yazdığım ikinci yazı. İnsanın zoruna gidiyor. Çünkü magazinlik bir durumları yok, kendi hallerinde yaşayıp gidiyorlar.
Özel hayatlarına burnumu sokmuş gibi hissediyorum. Ama bir önceki yazı da yine bir kadın yüzündendi. Eğri oturalım, doğru konuşalım:
Kadınlar kadınlara bunu hep yapıyor...