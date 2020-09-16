Van’a dağ başı mı dediniz? Orada bir durunuz...

Çoğumuzun depremle, yıkık binalarla hatırladığı Van, aslında Doğu’nun şaşırtıcı derece ileri şehirlerinden biridir. Keşke İstanbul’dan “yazıp tutmak” yerine senaristler bir kez olsun gidip görmüş olsalardı.
Show TV’de yayınlanan “Arıza” dizisinde, Yeşim Salkım’ın canlandırdığı Melek Tekinoğlu karakteri, Van kenti için “dağ başı” deyince Vanlılar ayağa kalktı, sosyal medyada kampanya başlattı.
Şehrin güzelliklerini paylaşıp kentlerini tanıtmaya uğraşıyorlar.
Ben dizilerdeki, filmlerdeki replikleri gerçekmiş gibi ciddiye alıp tepki verilmesine karşıyım.
Dizideki karakter ölünce helva dağıtanlar, film setinde Bizans askeri rolündekilere saldıranlar, neler hatırlıyoruz.
Dizide kötü bir karakter var diye, “Yok (misal olsun diye söylüyorum) kasapları kötü gösteriyorlar, yok (yine misal olsun diye) mefruşatçıları kötü gösteriyorlar” diye dizilere dava açan meslek grupları olmuştu hatta.
Bana hepsi saçma geliyor.
Katil uşak da olabilir, avukat da, muhasebeci de. Ama Vanlıların bu olayda haklı oldukları bir yan var.
O da bence senaristlerin eksikliği.
Çoğumuzun depremle, yıkık binalarla hatırladığı Van, aslında Doğu’nun şaşırtıcı derece ileri şehirlerinden biridir.
Keşke İstanbul’dan “yazıp tutmak” yerine bir kez olsun gidip görmüş olsalardı.
Beş yıldızlı otellerini, piyano eşliğindeki beş çaylarını, inanılmaz renkli, çeşitli ve nezih gece hayatını, yerel ve dünya mutfağı yapan şık restoranlarını, sörf yapılan sahillerini görseler zaten “Van” ile “dağ başı” kelimelerini aynı cümlede kullanmak akıllarının ucundan bile geçmezdi.
Kars treni ve Kars trend oldu ya...
Van da trend olsa hakikaten yeridir.
Gerçekten böyle bir cahillik yok
Oyuncu Burcu Kıratlı, düzenlediği partide korona vakaları ortaya çıkan, üstüne bir parti daha düzenleyip “Abartıldığı kadar vaka yok” açıklaması yapan Türkiye güzeli Şevval Şahin’e bodoslama girdi:
“Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek? 10 kişi az mı? Gerçekten böyle bir cahillik yok.”
Haklı mı? Haklı.
Bir kelime fazlası, bir kelime eksiği var mı? Yok.
Şevval Şahin hayat tarzıyla, antipati yaratan açıklamalarıyla “yeni Şeyma Subaşı” olma yolunda ilerliyor.
Zaten bir halt etmişsin. Artık bir sus, biraz çekil kenara, değil mi yani?
Burak Özçivit’in yeni imajı
Dizi için uzattığı saçlarını kestiren Burak Özçivit’in, yine rol gereği saçlarını kestirirken yaptığı paylaşım 1 milyon kadar beğeni aldı.
Paylaşıma yorum yapanlardan biri de eşi Fahriye Evcen: “Her zaman çok iyiydi ama böyle bir başka.” Buradan anlıyoruz ki yakışıklı jönü kısa saçlı sevenler eşi dahil çoğunlukta.
Uzun saçlı halini tercih edenler de üzülmesin, Hakan Bayrakçı yetişti.
Ünlü araştırma şirketi başkanı, CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programında günden güne gözümüzün önünde yeni bir Burak Özçivit’e dönüşüyor.
Kabul, önceden de karizmatikti ama uzatıp arkadan topladığı yeni saçlarıyla “Kuruluş”, “Diriliş” gibi bir dizide pekâlâ başrol alabilir. Yapımcılara duyurulur.
Kitap okumak ceza mıdır?
Sakarya Valiliği, kentteki denetimler sırasında maske takmadığı tespit edilen 65 kişiye 58 bin lira para cezasının yanı sıra 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası vermiş.
Kitap okumanın ceza olarak verilmesini tuhaf karşılayanlar var. Eğer 7 göbek İskandinavsanız haklı bir hassasiyet olabilir tabii.
Ama okuldaki ders kitabı dışında hayatında hiç kitap kapağı açmamış ne kadar insan olduğunu bilseniz, böyle düşünmezdiniz. Maske takmayanlara müstahak bence.
Hatta keşke Dostoyevski’nin (yayınevine göre 600-700 sayfa arasında değişen) “Suç ve Ceza”sını verseler...
Van’a dağ başı mı dediniz? Orada bir durunuz...
Çoğumuzun depremle, yıkık binalarla hatırladığı Van, aslında Doğu’nun şaşırtıcı derece ileri şehirlerinden biridir. Keşke İstanbul’dan “yazıp tutmak” yerine senaristler bir kez olsun gidip görmüş olsalardı.
Show TV’de yayınlanan “Arıza” dizisinde, Yeşim Salkım’ın canlandırdığı Melek Tekinoğlu karakteri, Van kenti için “dağ başı” deyince Vanlılar ayağa kalktı, sosyal medyada kampanya başlattı.
Şehrin güzelliklerini paylaşıp kentlerini tanıtmaya uğraşıyorlar.
Ben dizilerdeki, filmlerdeki replikleri gerçekmiş gibi ciddiye alıp tepki verilmesine karşıyım.
Dizideki karakter ölünce helva dağıtanlar, film setinde Bizans askeri rolündekilere saldıranlar, neler hatırlıyoruz.
Dizide kötü bir karakter var diye, “Yok (misal olsun diye söylüyorum) kasapları kötü gösteriyorlar, yok (yine misal olsun diye) mefruşatçıları kötü gösteriyorlar” diye dizilere dava açan meslek grupları olmuştu hatta.
Bana hepsi saçma geliyor.
Katil uşak da olabilir, avukat da, muhasebeci de. Ama Vanlıların bu olayda haklı oldukları bir yan var.
O da bence senaristlerin eksikliği.
Çoğumuzun depremle, yıkık binalarla hatırladığı Van, aslında Doğu’nun şaşırtıcı derece ileri şehirlerinden biridir.
Keşke İstanbul’dan “yazıp tutmak” yerine bir kez olsun gidip görmüş olsalardı.
Beş yıldızlı otellerini, piyano eşliğindeki beş çaylarını, inanılmaz renkli, çeşitli ve nezih gece hayatını, yerel ve dünya mutfağı yapan şık restoranlarını, sörf yapılan sahillerini görseler zaten “Van” ile “dağ başı” kelimelerini aynı cümlede kullanmak akıllarının ucundan bile geçmezdi.
Kars treni ve Kars trend oldu ya...
Van da trend olsa hakikaten yeridir.
Gerçekten böyle bir cahillik yok
Oyuncu Burcu Kıratlı, düzenlediği partide korona vakaları ortaya çıkan, üstüne bir parti daha düzenleyip “Abartıldığı kadar vaka yok” açıklaması yapan Türkiye güzeli Şevval Şahin’e bodoslama girdi:
“Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek? 10 kişi az mı? Gerçekten böyle bir cahillik yok.”
Haklı mı? Haklı.
Bir kelime fazlası, bir kelime eksiği var mı? Yok.
Şevval Şahin hayat tarzıyla, antipati yaratan açıklamalarıyla “yeni Şeyma Subaşı” olma yolunda ilerliyor.
Zaten bir halt etmişsin. Artık bir sus, biraz çekil kenara, değil mi yani?
Burak Özçivit’in yeni imajı
Dizi için uzattığı saçlarını kestiren Burak Özçivit’in, yine rol gereği saçlarını kestirirken yaptığı paylaşım 1 milyon kadar beğeni aldı.
Paylaşıma yorum yapanlardan biri de eşi Fahriye Evcen: “Her zaman çok iyiydi ama böyle bir başka.” Buradan anlıyoruz ki yakışıklı jönü kısa saçlı sevenler eşi dahil çoğunlukta.
Uzun saçlı halini tercih edenler de üzülmesin, Hakan Bayrakçı yetişti.
Ünlü araştırma şirketi başkanı, CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programında günden güne gözümüzün önünde yeni bir Burak Özçivit’e dönüşüyor.
Kabul, önceden de karizmatikti ama uzatıp arkadan topladığı yeni saçlarıyla “Kuruluş”, “Diriliş” gibi bir dizide pekâlâ başrol alabilir. Yapımcılara duyurulur.
Kitap okumak ceza mıdır?
Sakarya Valiliği, kentteki denetimler sırasında maske takmadığı tespit edilen 65 kişiye 58 bin lira para cezasının yanı sıra 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma cezası vermiş.
Kitap okumanın ceza olarak verilmesini tuhaf karşılayanlar var. Eğer 7 göbek İskandinavsanız haklı bir hassasiyet olabilir tabii.
Ama okuldaki ders kitabı dışında hayatında hiç kitap kapağı açmamış ne kadar insan olduğunu bilseniz, böyle düşünmezdiniz. Maske takmayanlara müstahak bence.
Hatta keşke Dostoyevski’nin (yayınevine göre 600-700 sayfa arasında değişen) “Suç ve Ceza”sını verseler...