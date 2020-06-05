Türkiye’nin ilk #metoo hareketi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadınları, ardı ardına ekran görüntüleri paylaşıyor.
Detaylar tek tek ortaya dökülüyor:
Talha Güldalı. 24 yaşında. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü, üçüncü sınıf öğrencisi.
Yazışmalarda arkasının kuvvetli olduğunu söylüyor.
Önüne ne gelmişse: Özel mesaj, sosyal medya, WhatsApp...
Kampüsteki kadınlara taciz, tehdit, küfür, hakarette bulunduğu iddia ediliyor.
Belli ki bir süre diş sıkılmış; iş patlama noktasına gelmiş.
Kadınlar ardı ardına önceden aldıkları ekran görüntülerini paylaşıyor.
İnternette sörf yaparken altı tanesine falan denk geldim.
Yardım istediklerini söylüyorlar. Şu satırlar itibarıyla Twitter’da TT. “Amaan serserinin teki” deyip geçeceksiniz belki.
Türkiye’de de taciz iddiaları gündeme gelmiyor muydu?
Geliyordu ama bireyseldiler.
Bazen muğlak destek açıklamaları, yarı resmi onaylamalar eşliğinde...
Ve ancak magazinleşebilen bir yanı varsa ana akımda yer bulabiliyordu.
İsimlerini verip vermemeleri önemli değil.
Hukuki süreç nasıl işler, onu da bilmiyorum.
Bence Türkiye’de ilk kez kadınlar sosyal medyada dünyadaki anlamıyla bir #metoo hareketi yürütüyor.
Yani “tek bir kişi hakkında toplu şikayet ve ifşa”.
Ellerinde belgeleriyle...
Mehmet Erdem’in tacizci hassasiyeti
Sosyal medyada, “Birini linç ediyorlar yine. Bu tacizcinin suçu var, onu anladık. Bununla konuşan kızların suçu yok mu?” diye yazdı demokrat müzisyen.
Oy, oy, oy...
Sonra da birtakım küfürler sıralamış.
İrem Derici’nin yeni filmi acayip sürükleyici
Şarkıcı İrem Derici, reklamcı babasının fikirlerinden eskisi kadar yararlanmadığı için pişman olduğunu, bundan sonra babasının sözünü daha çok dikkate alacağını açıklamıştı.
“Daha fazla işbirliği” operasyonu dışarıdan işe yaramış görünüyor.
Derici önce durduk yere, hiç alakası yokken “10 milyonum olsa müziği bırakırım” açıklaması yapıyor...
Pazarlama açısından bakarsanız atılan zarf, çok güzel.
Mektubu pek çok internet sitesi, kanal, yayın, hesapla birlikte Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Antuntaş’ın popüler Instagram programı “Mücbir Sebepler” de açıyor.
Tak, o sırada İrem Derici canlı yayına bağlanıyor! Seyirciyle banka hesap numarasını paylaşıyor.
İddia o ki hesaba para yağıyor...
İrem Derici üç gün boyunca bütün IBAN’lara tek tek paraları geri gönderiyor.
Dikkat ettiyseniz interaktivizmin doruklarındayız şu anda.
Orkestra giriyor...
Üstelik fragman çok sempatik bir reklamcı selamıyla bitiyor: İrem Derici, “Müziği bırakmamı bu kadar istediğinizi bilmiyordum” esprisini patlatıyor.
Patlamanın, haftanın popüler kültüründe açtığı oyuğu hiç umursamadan, nobranca.
Gündemler, boy boy gazete haberleri... Vay canına sayın seyirciler.
Türkiye’nin ilk #metoo hareketi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadınları, ardı ardına ekran görüntüleri paylaşıyor.
Detaylar tek tek ortaya dökülüyor:
Talha Güldalı. 24 yaşında. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü, üçüncü sınıf öğrencisi.
Yazışmalarda arkasının kuvvetli olduğunu söylüyor.
Önüne ne gelmişse: Özel mesaj, sosyal medya, WhatsApp...
Kampüsteki kadınlara taciz, tehdit, küfür, hakarette bulunduğu iddia ediliyor.
Belli ki bir süre diş sıkılmış; iş patlama noktasına gelmiş.
Kadınlar ardı ardına önceden aldıkları ekran görüntülerini paylaşıyor.
İnternette sörf yaparken altı tanesine falan denk geldim.
Yardım istediklerini söylüyorlar. Şu satırlar itibarıyla Twitter’da TT. “Amaan serserinin teki” deyip geçeceksiniz belki.
Türkiye’de de taciz iddiaları gündeme gelmiyor muydu?
Geliyordu ama bireyseldiler.
Bazen muğlak destek açıklamaları, yarı resmi onaylamalar eşliğinde...
Ve ancak magazinleşebilen bir yanı varsa ana akımda yer bulabiliyordu.
İsimlerini verip vermemeleri önemli değil.
Hukuki süreç nasıl işler, onu da bilmiyorum.
Bence Türkiye’de ilk kez kadınlar sosyal medyada dünyadaki anlamıyla bir #metoo hareketi yürütüyor.
Yani “tek bir kişi hakkında toplu şikayet ve ifşa”.
Ellerinde belgeleriyle...
Mehmet Erdem’in tacizci hassasiyeti
Sosyal medyada, “Birini linç ediyorlar yine. Bu tacizcinin suçu var, onu anladık. Bununla konuşan kızların suçu yok mu?” diye yazdı demokrat müzisyen.
Oy, oy, oy...
Sonra da birtakım küfürler sıralamış.
İrem Derici’nin yeni filmi acayip sürükleyici
Şarkıcı İrem Derici, reklamcı babasının fikirlerinden eskisi kadar yararlanmadığı için pişman olduğunu, bundan sonra babasının sözünü daha çok dikkate alacağını açıklamıştı.
“Daha fazla işbirliği” operasyonu dışarıdan işe yaramış görünüyor.
Derici önce durduk yere, hiç alakası yokken “10 milyonum olsa müziği bırakırım” açıklaması yapıyor...
Pazarlama açısından bakarsanız atılan zarf, çok güzel.
Mektubu pek çok internet sitesi, kanal, yayın, hesapla birlikte Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Antuntaş’ın popüler Instagram programı “Mücbir Sebepler” de açıyor.
Tak, o sırada İrem Derici canlı yayına bağlanıyor! Seyirciyle banka hesap numarasını paylaşıyor.
İddia o ki hesaba para yağıyor...
İrem Derici üç gün boyunca bütün IBAN’lara tek tek paraları geri gönderiyor.
Dikkat ettiyseniz interaktivizmin doruklarındayız şu anda.
Orkestra giriyor...
Üstelik fragman çok sempatik bir reklamcı selamıyla bitiyor: İrem Derici, “Müziği bırakmamı bu kadar istediğinizi bilmiyordum” esprisini patlatıyor.
Patlamanın, haftanın popüler kültüründe açtığı oyuğu hiç umursamadan, nobranca.
Gündemler, boy boy gazete haberleri... Vay canına sayın seyirciler.