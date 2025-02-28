Türkan Güneş, Gülşen Ay

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Medya ve sosyal medya da bunu kullanmayı seviyor, çünkü söz konusu Gülşen Bubikoğlu olunca çok tıklanıp, çok okunuyor.

Gülşen Bubikoğlu’nu zaman zaman Türkan Şoray’la kıyaslayanlar da var, o zaman iki tarafın fan’ları birbirine giriyor.

Ben Gülşen Bubikoğlu’nun en çok “Gırgıriye” serisindeki halini severim. Kenar mahallenin güzel dilberi, hayatta kurnaz ama aşta saf, yamuk yamuk gülüp ne kadar erkek varsa kendine âşık eden hallerini...

Hele o kalın kalın kollarını havaya kaldırıp oynaması... Film gereği sahnede şarkı söylerken öyle cilvelidir ki gazinoyu kapatmışsınız da sadece size özel konser veriyor hissi yaratır insanda. Öyle bir göz teması var kamerayla.

Türk sinemasının sultanı elbette Türkan Şoray. Bunda bizzat Gülşen Bubikoğlu’nun da hemfikir olduğunu düşünüyorum.

Ama Güneş başka, Ay başka. İkisinin de ayrı ayrı güzelliği var. Yeşilçam’ın Güneş’i Türkan’sa, Ay’ı da Gülşen işte.

Tamamen farklılar.

Bubikoğlu ille de kıyaslanacaksa dönem ve kontenjan itibarıyla Aydan Şener’le kıyaslanmalı.

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İspanyol ekmeğini kim yiyecek?

Yanarım yanarım, Volkswagen Arena’daki Kibariye&Buika konserine gidemediğime yanarım.

Şimdi telafi mahiyetinde konserin videolarını izliyorum.

“Sevdam Ağlıyor”u birlikte o kadar güzel söylediler ki açıp bir dinlemeniz lazım.

Biri İspanyol, diğeri Türk; Akdeniz’in batı ve doğu ucundan bu iki yanık ses muhteşem bir sinerji yakalamışlar.

Yıllar önce Öykü&Berk Gürman kardeşler yapmıştı benzer bir şey.

Türk ve İspanyol nağmelerini karıştırarak “Evlerinin Önü Boyalı Direk”i söylemişlerdi.

Oradan yürüyebilirlerdi, yani alışıldık Türk türkülerini İspanyol ezgileriyle karıştırmaktan. Ama olmadı.

Önce iki kardeş birbirine düştü, sonra bu yoldan sapıp kendini normal pop mecrasına attı Öykü Gürman.

Umudum bitmiş değil, Kibariye ve Buika da ispatladı ki burada hâlâ yenecek çok ekmek var.

Bakalım kim akıl edecek...

Vatandaş Gülşen...

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Gülşen makyajsız, gündelik eşofmanlı haliyle markette alışveriş yaparken görüntülendi.

Gülşen’e benzetemeyen mi ararsınız, annesi sanan mı, “60 yaşında gibi” diyen mi...

Çünkü insanlar sahnedeki seksi pozlarına o kadar alışmış ki doğal halini yadırgıyor.

Peki ne bekliyordunuz arkadaşlar?





Veli toplantısına, oy kullanmaya, spora, cenazeye, markete falan da mı o kıyafetlerle katılmasını?

Ne güzel işte, kadın sahne dışı zamanlarda son derece kendi halinde. Makyaj falan da yapmayıp cildini dinlendiriyor.

Sadece o sahne kıyafetleri içinde son derece taş görünen Gülşen, gündelik kıyafetlerle aşırı zayıf duruyor.

Herkesin konuştuğu o seksi karelerin bedeli de bu galiba.

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Bitmeyen mimik polemiği

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Az Önce Konuştum” programında Altın Portakal töreninde Nihal Yalçın’a karşı sergilediği tavrı savundu.

Biliyorsunuz, Yalçın’a ödülünü vermek için sahneye gelen Karadağlı, sanatçının konuşması uzayınca sıkıldığını belli eden mimikler yapmıştı:

“Diyelim ki gerginim, sana ne? Yüzümdeki mimiklerin hesabını mı vereceğim? Sadece konuşmasındaki bazı şeylere katılmadığım için bunu mimiklerimle belki belli etmiş olabilirim...”

İyi, güzel; insan gergin olabilir tabii ama orası psikolog koltuğu değil. Milyonlarca insanın izlediği bir tören.

Böyle bir gerginlik varsa mazeret bildirirsiniz, ödülü sizin yerinize başkası verir, olur biter.

Aynı şeyin kendisine yapıldığını düşünelim. Tamer Karadağlı Altın Portakal almış, ödül konuşması sırasında aynı mimikleri arkasındaki Nihal Yalçın yapıyor. Ülkenin en büyük sinema ödül töreninde...

Üstelik de oyunculuğunu çok beğendiğini söylediği bir hanım oyuncuya karşı.

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Söz konusu Wanda’ysa gerisi teferruat

GS’li Icardi’nin boşandığı Wanda Nara, erkekler tarafından da çok sevilmiyor ama Türk kadınlarının neredeyse yüzde 100’ü Wanda karşıtı.

‘Yılın kadını’ ödülü almak için İstanbul’a gelince, önce “Jüriyi ve kriterlerini merak ediyoruz” diyen Gülben Ergen tırnaklarını çıkardı, ardından 40 yıllık hasmı Seren Serengil, Gülben’in safında yer tuttu.

Öyle bir “ortak düşman” ki, söz konusu Wanda’ysa gerisi teferruat durumları oluştu.