Türk Curie’leri

91 saat dediğiniz 4 gün eder. Karanlıkta, toz toprak arasında, aç susuz, üstünüzde tonlarca beton... Devlet bile yetişemeyebilir. Sen, ben, biz, hepimiz lazım. Keşke her kuruluşun gönüllü kurtarma ekibi olsa.

İzmir depreminde yurdun dört bir yanından koştular, enkazın pençesinden can kurtarabilmek için günlerce canlarını dişlerine taktılar.

Hepimizin umudu oldular. Kahramanlıklarıyla bizleri ekran başında gözyaşlarına boğdular.

Dedikleri gibi: 2020 yılı bir film olsaydı başrolde arama kurtarma ekipleri olurdu.

En ön planda AKUT’u görüyorduk ama aralarında itfaiyeciler de vardı, madenciler de... Her birini tek tek anmak, isim isim teşekkür etmek gerek.

Çünkü o harala gürele arasında fark edemediğimiz, görüp de belleyemediğimiz kahramanlar da var aslında.

Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal’dan bir mail aldım. Şirket bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurmuşlar.

Ve o ekibin de İzmir’deki enkaz çalışmaları sırasında sahada olduğunu öğrendim.

Ne güzel, keşke her firmanın böyle bir gönüllü ekibi olsa.