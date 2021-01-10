Trabzon’da, 26 yaşında...

Murat Dalkılıç delirip, geçen hafta eski sevgilisi Hande Erçel’i, bu hafta da aralarında Acun Ilıcalı gibi çok önemli ismin bulunduğu dostlarını takipten çıkardı, köprüleri attı. Canı yanan bir ergen gibi. Neden bir süre bir yerlerde ruhunu ve markasını dinlendirmiyor?

Murat Dalkılıç’ın kendi kendine ettiğini dışarıdan gözlemleyip üzülmemek zor.

Canı yanan bir ergen gibi davranıyor. Delirip delirip yaptığı şeyler “cool” havasına şuna buna değil, artık doğrudan sosyal çevresine, kişisel ilişkilerine, önemli dostluklarına zarar veriyor.

En son yılbaşı programına eski sevgisi Hande Erçel ile Kerem Bürsin’i çıkardı diye Acun Ilıcalı’yla köprüleri attı, sosyal medyada takibi bıraktı. O ve başka birçok insanı.

Bir nevi erken girilmiş 40 yaş bunalımı yaşıyor gibi. Yeteneklerinizin ve fiziki kuvvetinizin zirvesinin artık geride kaldığını hissedersiniz.

Üstelik ömrünüzün önemli bir kısmı da geçmiştir...

“Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir” gibi açıklamalar yapmaya başladı. Bu söylediklerinden 37 yaşındaki Dalkılıç’ın aslında hangi kafada olduğunu anlıyoruz biraz...

◊ Gücünü kaybetmiş...

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