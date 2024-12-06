Tıpkı Johnny Depp-Amber Heard davası

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GS’li golcü Icardi’nin ayrıldığı eşi Wanda Yenge’yle yaşadığı melodramda hangi aşamadasınız?

Gelişmeler öyle üst üste ki takibi çok zor.

Icardi’nin sakatlanıp memleketi Arjantin’deki evine döndükten sonra Wanda tarafından eve zorla girdiği için şikâyet edildiğini ve mahkemeye çıktığını biliyorsunuz.

Güzel ama eski:

Wanda “Silahı da var” diye ihbar etmiş ama evde silah milah bulunamamış.

Buna karşılık Icardi de “Saatlerimi ve nakit paramı çaldı” diye karşı suçlama yaptı Wanda Nara’ya.

Bir yandan da Wanda’nın kendisine tercih ettiği rap’çi L-Gante ile atışmaktan geri durmuyor. Televizyonsa televizyon, sosyal medyaysa sosyal medya: “Bu adamın söylediği her şey yalan!”

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Ama L-Gante vakasını öp başına koy: Icardi, Wanda’nın takım arkadaşlarına bile yazdığını açıkladı.

Bütün bu hengamede Icardi tarafından taciz edildiğini öne süren bir kadın ortaya çıkmıştı aniden. Sahi ona ne oldu? O tiyatroyu da Wanda’nın ayarladığı ortaya çıktı.

Icardi’nin ayrılığına kız ve erkek kardeşi sevinmişti. Kız kardeş öteden beri Wanda’yı büyücülükle suçluyordu.

Erkek kardeş Guido ise ayrılık haberini alınca “Bugün kutlama günü. İğrenç insan sonunda ailemden ayrıldı” diye paylaşım yaptı.

Ama at izi it izine iyice karıştı, Icardi’nin babası ayrı telden çalıyor. Wanda’yla bundan sonra da görüşmeye devam edeceğini söylüyor. Wanda da aile içindeki tek müttefikine selam çaktı; kayınpederinin doğum gününü beraber çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Bu Latin usulü kurna kavgasında başta GS camiası olmak üzere Türk kamuoyu ağırlıkla Icardi’den yana görünüyor. “Cadı kadın karşısında, mağdur âşık” tarafını tutuyor. Yalan yok, ben dahil.

Yalnız dikkat, 3 yılın sonunda artık çok ilginç bir dönemece girmiş bulunuyoruz.

Tarafların bundan sonra atacakları her adım, karşı tarafı mahkemede tufaya düşürmek üzere avukatların şekillendirdiği hukuki stratejiler olacak.

İkinci bir Johnny Depp&Amber Heard davasıyla karşı karşıya olduğumuz kesin.

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Tıpkı o vuruşmadaki gibi, tonla rezilliğe maruz kalacağız.

Nereden mi belli?

Belli, çünkü Icardi en son, o davayı kazanan Depp’in mahkemeden bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

“Mesele adımı temizlemek değil, bana inanan insanları savunmak...”

Dolayısıyla konu hakkında yorum yaparken iki kere düşünmekte fayda var. Aman şahit mahit yazarlar.

Spotify üşengeçliği

Spotify yılın en çok dinlenenlerini açıkladı.

En çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco’dan “Cıstak”...

Doğruculuk yapmadan dinlerseniz gayet eğlenceli: “Cıstak, cıstak, ıslak, ıslak...”

Semicenk geçen yılki gibi bu sene de en çok dinlenen şarkıcı. Sezen Aksu da şaşırmadı, 2017’den beri en çok dinlenen kadın şarkıcı.

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Fakat şaşırtıcı olan, sıradan insanların da yıl boyu ne dinlediklerinin raporunu karne almış çocuk gibi paylaşması.

Herhalde ne kadar sofistike bir müziksever olduklarını “çıkarımsamamız” gerekiyor oralardan da...

Üşeniyor insan.

Yancının mumu yatsıya kadar

Arkadaş-akraba arasında dijital platform şifresi paylaşma halleri var ya... Hiç tavsiye etmiyorum.

Bir kere kullanıcı olarak kendinize bir isim verseniz bir türlü, vermeseniz başka. Ekranda aile babasının, annenin, çocuğun ayrı ayrı hesapları görünüyor.

Bir hesap açıp kendi isminizi verseniz, onların arasında “aileye girmiş” gibi oluyorsunuz.

Bu yüzden kendine “Yancı” nickname’ini alan tanıdığım var.

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Güzel çözüm ama biraz rencide edici.

Yok aileden birinin hesabından devam etseniz, sizin izledikleriniz, sizin yarım bıraktıklarınız, size önerilenler o kişininkiyle karışıyor.

Ayrıca kişinin hangi filmi, hangi diziyi izlediği biraz mahrem bir şey.

Ne tür şeylerden hoşlandığınızı niçin herkes bilsin ki?

Burada herkes ne izlediğinizi, hatta kaçıncı bölüme kadar geldiğinizi bile görüyor. Özel hayat diye bir şey kalmıyor:

“Hani hafta sonu çok işin var diye gelmedin. Ama dizinin bütün sezonlarını bitirmişsin!”

Yok, maruz kalınacak şey değil.