Teessüfler TLC, İzmir sadece bu mu?

Haluk Levent önümüzdeki yılın 26 Kasım’ında yurtdışına yerleşeceğini açıkladı.
Yangın, sel, deprem...
O kadar alışmıştık ki onu ve kurucusu olduğu AHBAP üyelerini her felakette ülkenin her köşesinde görmeye...
Haberi duyan herkes gibi, bende de bir şok etkisi, bir “omuz düşüklüğü” yaratmadı desem yalan olur. Artık müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istiyormuş.
Yıllardır hayali olan yurtdışında sentezler yapmak, müzikal arayışlarda bulunmak...
AHBAP’daki görevini de başka bir arkadaşına devredecek. Bir yanıyla haklı. Daha önce de depremzedelere yardım etmiş, çevre konularında faaliyetler göstermişti ama AHBAP’ın kurulmasıyla birlikte, son 6 yılda neredeyse bütün mesaisini bu işlere ayırdı. Koşuşturmada kendi konserini unutmuşluğu var.
Bir müzik insanı olarak artık asıl meşgalesine dönmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Artık müzik direktörü bile isyanlardaymış. En çok nereye yerleşeceğini merak ettim: Bir Avrupa ülkesi mi? Ya da ABD?
Her neresi olursa olsun, kendisi için verimli olacağına eminim. Oradan yeni fikirler, yeni teknikler, yeni şarkılarla döneceğine de.
◊ 1 Temmuz, Yengeç kadını... Hangisi daha zor: Ev hayatına düşkün olup çalışmak mı, zaman zaman kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeniz mi?
- Zaman zaman kendimi ifade etmekte güçlük çekmek daha zor galiba. (Gülüyor)
◊ Çamlıca Kız Lisesi mezunusunuz. O yıllardanen çok neyi özlüyorsunuz:
Kız kıza şamatayı mı, tasasız, kaygısız günleri mi?
- Ya en çok o tasasız, kaygısız günleri özlüyorum aslında.
◊ Kariyerinizde hangisidaha önemli: Kendi şarkınızla Pop Show 95’te birinci olmak mı, 1997’de Yıldız Tilbe’nin “Hiç Kimse Değilim”iyle ilk albümünüzü yayınlamanız mı?
- Tabii ki Pop Show 95’te birinci olmam.
Teknenin isminin neden ‘Yaralı Ceylan’ olduğunu ben de merak ettim. Meğer Bahattin Kaptan’ın bir arkadaşı varmış. En büyük hayali bu isimde bir tekne sahibi olmakmış. Askerde şehit düşünce kaptan onun bu isteğini yaşatmak istemiş.
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi belde merkezinden civar koylara günübirlik tekne turu yapan çok... Ama böylesi yok: Yaralı Ceylan. Hikâyesi 1969’da başlıyor. Kaptan Bahattin Taşdibi o zamanlar Bodrumlu genç bir balıkçı. Teknesi küçük mü küçük: 7 metre. İkişer-üçer kişi, turistleri balık avı turlarına götürmeye başlıyor. İşte günübirlik turlar da böylece ortaya çıkıyor.
Bahattin Kaptan “Bu işi ben başlattım. O zamanlar yabancı turist hiç yok. Hep yerli turistlerle...” diye anlatıyor. Yolcu sayısı arttıkça tekneyi de büyütmeye başlamış. 7 metreden; önce 10.5, sonra 12, sonra 22 ve şimdi en son 27.5 metrelik teknesiyle sefere çıkıyor. Hatta 1986’da 12 metrelik teknenin açılışını (ilk turunu) Zeki Müren yapmış.
O zamandan bu zamana kimler binmemiş ki o tekneye! “En son geçen sene Ajda Pekkan arkadaşları için kapattı. Hangi birini sayayım ki, aklına hangi ünlü gelirse...” diye anlatıyor Bahattin Kaptan. Acun Ilıcalı da iki kez ‘Var mısın Yok musun’ ekibiyle gezmiş.
İSTEYENE BALIK, İSTEYENE VEGAN
Hepimiz toplandık, Kibariye’yi reklam yapmakla suçluyoruz.
Neymiş efendim, kocası onu aldatmadığı halde aldattı haberlerine ses çıkarmamış.
Konuyu sündürerek gündemde kalmış, bu sayede konserler, programlar almış.
İyi, güzel de “Kocam beni aldattı” diye ortaya çıkan Kibariye değil ki.
Magazin medyası olarak bir hata yaptık, bambaşka birini Kibariye’nin eşi sandık, olmayan haberi “Ali Küçükbalçık yakalandı” diye herkese duyurduk.
Haberi biz doğrulatacağımıza şimdi “Niye yalanlamadın?” diye Kibariye ve eşinden hesap soruyoruz.
Salı günü, 12.30, Eminönü’deki Boğaz Hattı iskelesi... Kadın-erkek, yerli-yabancı, çoluk çocuk 100’e yakın insan sıcağın altında bekleyiş içinde. Derken Sarayburnu tarafından bütün sürreelliğiyle ‘Le Vapeur Magique’ (Sihirli Vapur) beliriyor denizde.
Sürreel çünkü geçen yüzyıldan kalmış gibi. ‘Gibi’ değil aslında, zaten geçen yüzyıldan kalma.
Suya ilk kez 1976’da indi, adını Kıbrıs şehidi gazeteci Adem Yavuz’dan aldı, yıllarca İstanbul’un iki yakası arasında milyonlarca yolcu taşıdı.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hâlâ “Açar”ı kullanmaya devam ediyor?
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
Biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
Sürücü Erdal Unal da onu gideceği yere kadar götürdü.
Şarkıcının motosiklet tepesinden çektiği videoda ikisi de çok eğleniyor görünüyor.
O sırada kasksız olmaları büyük faul tabii ama...
Gençlik aşısı gibi Hande Yener. İnsan gülümseyip “Bravo ya” demeden edemiyor.
Bu, hikâyenin bizim payımıza düşen kısmı.
Siz bir de Erdal’ın havasını düşünsenize:
“Bir gün yine yolda gidiyorum, Hande Yener otostop çekti...”
Bari kadın ve çocukları kurtarsak
◊ Pandemi dalgalar halinde sürüyor. Bu dönemde böyle bir festival yapmaya nasıl karar verdiniz?
- 48 senedir Amerika’da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri ruhumda sanatla ilgili hep bir heyecan vardı. Zaman zaman konser projelerimiz oldu. Türkiye’den birçok sanatçı ağırladık. Mesela Türk Günü Yürüyüşü için Mustafa Sandal’ı getirdik. Amerikalıların bir sözü var: “Sky is the limit”.
“Limit gökyüzüdür” anlamında kullanıyorlar. Benim de aklıma Amerika’da daha büyük bir Türk projesi yapmak geldi.
Vatandaşlarımız bir araya toplamak, Türkiye’nin tanıtımını yapmak, Türkiye’deki sanatçı arkadaşlara destek olmak istedik. Projeye inandık ve yapmaya karar verdim. İlk kez böyle bir festival gerçekleşecek.
◊ Daha önceden festival tecrübeniz var mı?
- Benim yok ama ekibimizin var. Oradaki ortağım Serkan Kubat konser alanları yönetiminde tecrübeli. Türkiye ve dünyada birçok uluslararası projede yer almış Levent Süleyman Ağaoğlu ve eşim Jesi Albayrak var.
◊
◊ Ocak, Oğlak burcu. İlişkide nesi daha zor: Aşırı kıskançlık mı, iki güzel sözde yelkenlerin hemen suya inmesi mi?
- İkincisi maalesef. Tatlı dile zaafım var, o yüzden asla gurur yapıp arkamı dönüp gidemem... Kıskançlığımı ehlileştirdim.
◊ Bankacıy-dın, istifa edip “Tebrikler Kovuldunuz!” adında bir kitap yazdın. Anı olsun diye mi, kurumsal hayattan intikam mı?
- (Gülüyor) Yalan yok, intikam en büyük motivasyonumdu ama sadece benim başıma gelen şeyler olduğunu düşünüyordum, herkese ilham olacak bir dertleşme yolculuğuna dönüştü bir anda.
◊ Tek kişilik gösterinin adı “Kaan Sekban Saçmalar”. Hakikaten saçmalıyor musun, saçmalıklarımızı mı yüzümüze vuruyorsun?
22 yaşında ünlü olan arabesk sanatçısı Bergen (Sarılmışer), sahnedeyken kocasının yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybetti.
Bununla da barıştı, müziğine devam etti, albüm için falan fotoğraf çektirmesi gerektiğinde yüzünün sağ tarafını saçlarıyla kapatıyordu.
“Acıların kadını”nın bitmemişti çilesi, 30 yaşında yine kocası tarafından kurşunlanarak can verdi.
32 sene önce, 14 Ağustos’u 15’e bağlayan gece.
Bugün ölüm yıldönümü.
Hayatının film olmasına karar verildi. Normalde şimdiye çoktan girmiş olması gerekiyordu vizyona.
Sonsuzluk havuzundan kent manzarasının tadını çıkarırken kokteyliniz, minik şişme filamingoyla servis ediliyor. Aman dikkat, rüzgârda hemen devrilebiliyor!
Daha geçen hafta ‘Türkiye’nin en serin 10 noktası’nı seçtik. Eğer burayı daha önce keşfetmiş olsaydım kesin kendi öneri listemin en başına koyardım. İki nedenden: Birincisi; konumu gereği sabahtan akşama kadar sınırsız esiyor. “Hep böyle mi” diye sordum.
“Bu ne ki, bazen uçuyor” dedi garson. İkincisi; havuz sabah serin saatlerde güneş alıyor, öğleden sonra iki gökdelenin arasında gölgede kalıyor ve böylece ısınmıyor. Aşağıda Mecidiyeköy yanarken biz yukarıda üşüdük.
Burası Fairmont Quasar otelinin önden beşinci katı. Otelin şık restoranı Ukiyo’nun terasındaki sonsuzluk havuzu... Önden beşinci kat ama havuz tarafından baktığınızda Mecidiyeköy’ün yüksekliğinden ötürü Adalar’dan Çamlıca Kulesi’ne, Şişli’den Taksim’e kadar bütün kent ayaklar altında.
Ancak göğsünüze kadar gelen serinleme havuzunun (derinliği 120 cm) ucuna kadar gidip şehri izliyorsunuz.
Giriş ücreti hiç ucuz değil. Normalde 350, hafta sonu 500 lira. Fakat hafta sonu ücrete atıştırma tabağı veya açık büfe ızgara dahil: Istakozlar, şişler, köfteler...
◊ Pandemi döneminde eğitime hiç ara vermediniz mi?
- Hem devlet hem de özel tüm İsviçre okulları, Mart 2020 ortasından Mayıs 2020 ortasına kadar iki ay boyunca kapanmak zorunda kaldı. Le Régent da, bu dönemde çevrimiçi eğitim verdi. Mayısta normal eğitim hayatımıza geri döndük. O zamandan beri, pandeminin zirvesinde bile okullarımız açıktı.
Öğrencilerimizi her türlü zorlukta yaşayacak şekilde yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde bu felsefemizin sonuçlarını muhteşem şekilde aldık. Çocuklar bütün kuralları uyguladı ve uyum içinde çalıştılar. Çeviklik ve esneklik bizim metodoliojimizde önemli bir alan.
◊ Öğrencileriniz dünyanın en prestijli ailelerinin çocukları. Aileler bu duruma nasıl yaklaştı? Salgında tereddüt etmediler mi?
Pazar günü “Aşısızlar için çember daralıyor” başlıklı bir yazı yazdım.
Aşı olmayanlar için dünyanın çeşitli ülkelerinde alınan tedbirlerden örnekler verip Türkiye’de de durumun paralel bir seyir izleyeceğini söyledim.
Aşı karşıtları çok kızdı tabii. Hem de ne kızmak...
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yazımı paylaşınca altına gelen yorumları bir okusanız... En hafifi “satılmış kalem”di.
Fakat yapacak bir şey yok. Fırıncılar Odası, Kıraathaneciler Federasyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından aşı olmayanlara karşı tavsiye kararları çıktı.
Özetle aşısızı mekâna sokmayın, bünyenizde çalıştırmayın diyorlar.
En son bir ticari kuruluş olan Saran Holding de aşısızlarla yollarını ayırma kararı aldı.
Demet Akalın’ın da söylediği gibi, Allah bir daha yaşatmasın.
Fakat aynı şeyi komşumuz Yunanistan için söylemek mümkün değil.
Tıpkı bizdeki gibi pek çok yerde aynı anda çıkan yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor, halk afet bölgelerinden tahliye ediliyor, bir haftadır gemilerde yaşayanlar var.
Biz alicenap bir halkız.
Zor zamanda yanımızda olanı (en azından olmaya çalışanı) unutmaz, bir kenara yazarız.
Keşke diyorum keşke...
Bizdekileri tamamen söndürsek de komşunun yardımına da koşabilsek.
Felaket bittikten sonra yine hırlaşmaya gürleşmeye devam ederiz nasıl olsa...
◊ Çin: Chuxiong kentinde aşı olmayanların hastane, bakımevi, anaokulu, okul, kütüphane, müzeye girmesine izin verilmeyecek.
◊ Rusya: Hizmet sektörü çalışanları artık aşı olmak zorunda.
◊ Fransa: Cumhurbaşkanı Macron, 15 Eylül’e kadar bütün sağlık çalışanlarının aşı olması gerektiğini söylerken, aşı olmayan Fransız vatandaşlarının 1 Ağustos’tan itibaren kamusal alanlara giremeyeceğini de ifade etti. Ücretsiz PCR testlerinin sonbahardan itibaren devlet tarafından karşılanmasına son verileceğini duyurdu.
◊ İtalya:
“Yeşil pasaport” olarak adlandırılan Covid sertifikasına sahip olmayanlar, restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere giremeyecek.
◊ Birleşik Arap Emirlikleri:
20 Ağustos’tan itibaren bazı kamusal alanlara aşı olanlar girebilecek.
Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yemekler bitince DJ performansı başlıyor.
Salı gecesi Kuruçeşme’den Beyoğlu’na tam bir saatte ulaştık. İnsan trafiğe sevinir mi? Ben mutlu oldum. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi Kuruçeşme-Ortaköy-Çırağan-Dolmabahçe hattı: Milim milim ilerleyen trafik, yan arabalardan gelen müzik sesleri, sağlı sollu kaldırımlarda yürüyenler, elinde bir şeyler atıştıranlar, köpek gezdirenler, gelip geçeni izleyenler... Son yıllarda, özellikle de pandemide öyle ıssız bir hali vardı ki Kuruçeşme’nin, eski halini bilenler için içler acısıydı durum. Halbuki Reina katliamına kadar burası sadece Türkiye’nin değil, dünyanın bildiği bir eğlence noktasıydı. Fakat bu yaz güzel bir hareketlilik var Kuruçeşme’de. Ardı ardına Korto, Boaz, Pasha gibi birbirinden güzel mekânlar açıldı.
Hareketliliğin adreslerinden biri de Sortie. Bu sene mekânı işletmeci Ergun Yıldız devraldı. Hande Yener ve Berksan da Sortie’nin içinde Ello isimli bir Lübnan lokantası açtı. Ben denk gelemedim ama haftanın dört-beş akşamı orada, gelenlerle ilgilendikleri gibi zaman zaman kabine de girip müzik yapıyorlar. Sortie’nin içinde ana restoran dışında Kaşıbeyaz kebapçısı, modern meyhane Cassette, Balıkçı Yılmaz var. Ello, içlerinde en yenisi... Fettuş salata, shish barak, karışık ızgara gibi yöresel lezzetler sunuyorlar. Yemekler bitince ister olduğunuz yerde ister ana piste inip DJ Çağlar Fidan’ın Türkçe ve yabancı şarkılarıyla dans ediyorsunuz. Sortie’ye giriş ücreti yok. Restoranlardan birine rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz, yiyip içtiğinizi ödüyorsunuz. Mesela Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yıllar sonra Kuruçeşme’nin bu canlı, cıvıl cıvıl halini görmek çok güzel. Çok uzun zamandır kupkuru olan Kuruçeşme yeniden akmaya başladı mı, ne dersiniz?
YALIKAVAK MARİNA’NIN 3 YENİSİ
BODRUM
Novikov Italy:
Orman yangınlarıyla birlikte mangalcı avı da başladı. İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda mola bile vermek yasak.
Ha keza Ankara’da da havai fişek kullanımı ve mesire yerlerinde mangal yakılmasına ara verildi.
Öyle bir hava estiriyoruz ama aslında büyük mangalcı falan olduğumuz yok.
Et tüketimimiz ne ki? ABD’de kişi başı yıllık et tüketimi ortalama 26 kilo, Türkiye’de 8.5...
Hepsi barbekü olsa n’olur?
Bizdeki asıl problem “aşırı mangalcı” olmamız değil, tesis olmaması.
Amerikalı evinin bahçesinde barbekü partisi yapıyor konu komşu. Çok şanslı küçük bir azınlık hariç, bizim evlerimiz bahçeli değil.
En sevmediğim ağaç, çam. Çünkü mesafelidir biraz.
Duygularını belli etmez.
Ne sonbaharda yaprak döker ne de ilkbaharda neşelenip yeşerir.
İğneli yaprakları asitlidir; dibinde, döküldüğü yerde ot bitmez.
Tırmansan tırmanamazsın, yaslansan yaslanamazsın çama. Sırtın, kıyafetin reçine içinde kalır.
Şimdi anladık ki reçinesi, kozalağı falan derken diğer ağaçlardan da çabuk tutuşup kül oluyor.
Çam dediğiniz benim gözümde aslında böyle meymenetsiz bir ağaç.
Fakat yaşadığımız yangın felaketinden sonra, çam ormanları yerine başka ağaçlar dikilmesi öneriliyor ya...
Yangın felaketinin öne çıkan simalarından biri de Şahan Gökbakar. Tam bir orman yangın gözlemcisine dönüştü.
Marmaris’ten yaptığı paylaşımın ardından bölgeye üç helikopter gittiği iddia edilmişti.
Şahan bütün bu etkileşime o kadar kaptırdı ki, ikinci bir paylaşımında artık “Buraya da iki helikopter, acil” şeklinde konuşuyordu.
Diğer yandan Şahan Gökbakar’ı bölgedeki mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.
Özetle diyorlar ki: “Şahan’ı kahraman ilan etmek yanlış. Yaptığı yayınlarla kendi evini kurtarmanın derdinde...”
Sonra karşılıklı görüşler kayıtsız kalınamayacak bir beyin cimnastiği şeklinde uzuyor.
Yine özetle...
◊
Teessüfler TLC, İzmir sadece bu mu?
Kanalın “Emlak Avcıları” programı İzmir’i konu aldı. Fonda gösterilen şehri bilmeyen, “Herhalde orta Suriye’de, Rakka’ya komşu bir şehir falan” der. Tamam anladık, programın bir formatı var, herkese bütçesine göre ev bulunuyor falan da... Elalemden pasta-börek, bizden hep mi makarna?
TLC kanalında denk geldikçe takılıp kaldığım bir program var:
“Emlak Avcıları”.
Dünyanın çeşitli yerlerinde bazen 500 bin, bazen milyon dolara ev arayan insanları konuk ediyorlar.
Konuklar da emlakçıların kendilerine sunduğu seçenekler arasından en sonunda bir evde karar kılıyorlar.
Parası çok ama ne evler, ne malikaneler, ne mahalleler, nasıl manzaralar, nasıl sahiller...
O kadar param var da ev mi arıyorum? Değil tabii.
Ama izlemesi, hayal kurması bile keyifli.
Kendinizi “Ben olsam havuzluyu değil, manzaralıyı tercih ederdim” ya da “Plaja sıfır olan, şehir merkezindekinden daha iyiydi” falan derken buluyorsunuz.
O bölümde program nerede çekildiyse acayip de reklamı oluyor böylece. Üç ömür çalışsam o parayı bulamam ama bir imkân olursa bari turist olarak gidip göreyim istiyorsunuz.
Önceki akşam aynı kanalda bu kez İzmir’in konu edildiğini görünce daha bir pürdikkat kesildim.
Kim bilir neler, neler gösterecekler “Ege’nin incisi” için diye...
Çünkü İspanya, Yunanistan falan gibi yerleri o kadar güzel gösteriyorlar ki Allah, İzmir’i öyle bir köpürtülür, rahat rahat 20 bölüm çıkar...
Programın konukları bu kez Kentucky’den İzmir Uzay Kampı’nda çalışmak için gelen iki Amerikalı kadın arkadaş. Kiralık ev bakıyorlar, bütçeleri 500 dolar. Bizim paramızla yaklaşık 4 bin lira. Taşralı kafadarlar da zevksiz mi zevksiz, evlerdeki kötü çekyatlara bayılıyorlar, birbirlerine “Yemekte ayçiçek yağı mı kullansak, zeytinyağı mı?” falan diye soruyorlar.
Fonda gösterilen İzmir’i görseniz, “Herhalde orta Suriye’de, Rakka’ya komşu bir şehir falan” dersiniz.
Her şeyden önce, nasıl becermişlerse günlük güneşlik İzmir’i yağmurlu çekmeyi başarmışlar.
O kadar güzel yeri varken tuhaf sokaklarda, çirkin çirkin binalar...
Kızların buluştuğu yer bir kilim-kafe. Çekimlerin çoğu çarşıda.
Canım Kordon’dan, İzmir’in pırıl pırıl gençlerinden, şahane manzaralarından, medeni yaşamından tek bir kare yok.
Buna mukabil aynı çamurlu otobüs iki kere mi, üç kere mi ne çıktı sahneye.
Sevineceğime, sinirlenip kapattım televizyonu.
Tamam anladık, programın bir formatı var, herkese bütçesine göre ev bulunuyor falan da...
Elalemden pasta-börek, bizden hep mi makarna?
Art niyet aramıyorum tabii ama... Böyle göstereceğinize keşke hiç koymasaymışsınız İzmir’i.
Keserin adaleti
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç’la ilişki yaşamaya başlayan yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ı sosyal medyasından sildi.
Bir bakıma haklı bir tavır tabii. İnsanın aklına “Acaba ben Murat’la beraberken de sevgilimde gözü mü vardı?” sorusu gelir hemen.
Vardı, yoktu, belki sonradan oldu, ayrıntılara vakıf değiliz.
Fakat bildiğimiz şu:
Keser dönüyor, sap dönüyor gün geliyor yanlış hesap Bağdat’tan geri postalanıyor.
Ve bu döngü hiç bitmiyor.
Murat Dalkılıç, Merve Boluğur’dan boşandıktan sonra Hande Erçel’e koşmuştu.
Merve Boluğur o gün bugündür gündemde...
Sırf mesaj kokan ilişkiler yaşadı.
Peki Hande, Murat’a yâr oldu mu?
Bilakis!
Ettiğini bulursun misali, tam evleneceklerken, o da daha da popüleri, daha uzun boylusu için Murat Dalkılıç’tan Kerem Bürsin’e koştu.
Keser bir tur daha attı, bu kez de Hande’yi vurdu.
Eski sevgilisi Murat, nispet eder gibi yakın arkadaşı Sitare’yle aşk yaşamaya başladı.
Kızacak/küsecek, silecek/engelleyecek bir şey yok.
Asıl şamatalısı ne olurdu, biliyor musunuz?
Kaderin keseri bir tur daha dönüp...
Bu sefer de Kerem’le Merve aşk yaşamaya başlarsa...