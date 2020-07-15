Tarkan’ın hareketlenen sosyal medyası

Haziran ayında birden bire ne oldu bilmiyorum ama Tarkan’ın sosyal medyasında gözle görünür bir değişim oldu. Belki de bir sosyal medya uzmanı tuttu ya da varsa değiştirdi.
4.5 milyon takipçisi olmasına rağmen Megastar Tarkan sosyal medyayı yoğun kullanan bir star değil.
Instagram hesabına bakıyorum, bugüne kadar toplam 310 paylaşım yapmış.
Şöyle bir geri dönüp taradım, ortalama ayda bir paylaşım ya var ya yok.
Mesela 27 Şubat’ta var, sonra bir daha 3 Nisan’da. Koca mart ayı boyunca hiçbir şey paylaşmamış yani.
Sonra bir daha 20 gün sonra 23 Nisan’da. Bayram paylaşımı.
Fakat haziran ayı bir kırılma noktası olmuş gibi. Paylaşımlar 1 Haziran’da ABD’de öldürülen George Floyd ile başlıyor.
Hemen üç gün sonra korona maskesi paylaşımı yapmış.
11 Haziran’da aynı gün içinde üç paylaşım birden. Hepsi eski konserlerden #tbt.
Sonra 21 Haziran’da aynı gün üç paylaşım daha: Bu kez kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımları.
Dört gün sonra Michael Jackson ölüm yıldönümü... Üç gün sonra Türkan Şoray’ın doğum günü...
Temmuza da hızlı girdi Tarkan. 2 Temmuz’da hem bir reklam çekimi #tbt’si hem de eski, uzun saçlı halinden bir #tbt koydu.
Üç gün sonra da şimdiki halini paylaşıp “Saçlarımı uzatsam mı, kestirsem mi?” diye sordu.
Altı gün önce bir Hasankeyf duyarlılık paylaşımı ve dört gün önce de dağ keçilerinin avlanmasına karşı yürütülen kampanyaya destek paylaşımı yaptı.
En son dün, Sezen Aksu’nun doğum günün kutladı, beraber çekilmiş bir fotoğrafları eşliğinde:
“İyi ki doğdun Sezen’im. İyi ki varsın sen. Sen olmasaydın ne yapardık? Eksik olurdu her şey. Kalplerimize her dokunuşunla daha da anlam kattın hayatlarımıza. Teşekkürler.
Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Ve de o harika şarkılarınla ruhumuza ilaç gibi geleceğin yıllar. Seni çok seviyorum.”
Sosyal, kültürel ve doğal hassasiyet
Haziran ayında ne oldu bilmiyorum ama Tarkan’ın sosyal medyasında bir hareketlenme var.
“Pandemide sıkıldı, sosyal medyaya sardı” diyeceğim ama karantina haziranda başlamadı ki. Belki de Tarkan, bir sosyal medya uzmanı tuttu ya da varsa değiştirdi.
Hesabında işlediği ana temalar öncelikle tabii ki kendisi, saçı başı, konserleri, yaptığı işler. Sonra George Floyd, Hasankeyf, dağ keçileri gibi sosyal, kültürel ve doğal konulardaki hassasiyet.
“Dünkü Sezen Aksu’nun doğum günü paylaşımı ne o zaman?” diye soracaksınız tabii.
O da bir çeşit “kültürel miras” sayılmaz mı?
Tarkan’ın hareketlenen sosyal medyası
Haziran ayında birden bire ne oldu bilmiyorum ama Tarkan’ın sosyal medyasında gözle görünür bir değişim oldu. Belki de bir sosyal medya uzmanı tuttu ya da varsa değiştirdi.
4.5 milyon takipçisi olmasına rağmen Megastar Tarkan sosyal medyayı yoğun kullanan bir star değil.
Instagram hesabına bakıyorum, bugüne kadar toplam 310 paylaşım yapmış.
Şöyle bir geri dönüp taradım, ortalama ayda bir paylaşım ya var ya yok.
Mesela 27 Şubat’ta var, sonra bir daha 3 Nisan’da. Koca mart ayı boyunca hiçbir şey paylaşmamış yani.
Sonra bir daha 20 gün sonra 23 Nisan’da. Bayram paylaşımı.
Fakat haziran ayı bir kırılma noktası olmuş gibi. Paylaşımlar 1 Haziran’da ABD’de öldürülen George Floyd ile başlıyor.
Hemen üç gün sonra korona maskesi paylaşımı yapmış.
11 Haziran’da aynı gün içinde üç paylaşım birden. Hepsi eski konserlerden #tbt.
Sonra 21 Haziran’da aynı gün üç paylaşım daha: Bu kez kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımları.
Dört gün sonra Michael Jackson ölüm yıldönümü... Üç gün sonra Türkan Şoray’ın doğum günü...
Temmuza da hızlı girdi Tarkan. 2 Temmuz’da hem bir reklam çekimi #tbt’si hem de eski, uzun saçlı halinden bir #tbt koydu.
Üç gün sonra da şimdiki halini paylaşıp “Saçlarımı uzatsam mı, kestirsem mi?” diye sordu.
Altı gün önce bir Hasankeyf duyarlılık paylaşımı ve dört gün önce de dağ keçilerinin avlanmasına karşı yürütülen kampanyaya destek paylaşımı yaptı.
En son dün, Sezen Aksu’nun doğum günün kutladı, beraber çekilmiş bir fotoğrafları eşliğinde:
“İyi ki doğdun Sezen’im. İyi ki varsın sen. Sen olmasaydın ne yapardık? Eksik olurdu her şey. Kalplerimize her dokunuşunla daha da anlam kattın hayatlarımıza. Teşekkürler.
Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Ve de o harika şarkılarınla ruhumuza ilaç gibi geleceğin yıllar. Seni çok seviyorum.”
Sosyal, kültürel ve doğal hassasiyet
Haziran ayında ne oldu bilmiyorum ama Tarkan’ın sosyal medyasında bir hareketlenme var.
“Pandemide sıkıldı, sosyal medyaya sardı” diyeceğim ama karantina haziranda başlamadı ki. Belki de Tarkan, bir sosyal medya uzmanı tuttu ya da varsa değiştirdi.
Hesabında işlediği ana temalar öncelikle tabii ki kendisi, saçı başı, konserleri, yaptığı işler. Sonra George Floyd, Hasankeyf, dağ keçileri gibi sosyal, kültürel ve doğal konulardaki hassasiyet.
“Dünkü Sezen Aksu’nun doğum günü paylaşımı ne o zaman?” diye soracaksınız tabii.
O da bir çeşit “kültürel miras” sayılmaz mı?