Tarkan’a amca dediler

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İnsana “abi” ya da “abla” diye hitap edilmesi şahane bir şey. Koltuğunuz kabarıyor, kendinizi kıdemli ve olmuş hissediyorsunuz.

Ama bunun çok acı, bir sonraki aşaması var:

Size ilk kez “amca” ya da “teyze” dendiği an.

Genellikle de sokakta, hiç tanımadığınız çocuklar tarafından yüzünüze vurulur.

“Ne amcası ya, ben daha gencim” diye haykırasınız gelir ama nafile. Gittikçe artar o “amca”lar, “teyze”ler.

Zamanla da alışıyorsunuz.

Alışamayanlar da Fransız askısı, botoks manyağı oluyor zaten.

Bizim yaş grubumuz için Tarkan ‘Megastar’. Sadece bizim için değil, “Kuzu Kuzu”, “Kış Güneşi”, “Salına Salına Sinsice” gibi şarkılarıyla Ruslara bile Türkçe ezberletmişti.





KRAL ÇIPLAK



Bana sorsanız dün gibi. Ama takvime baktığınızda Megastar, 51 yaşında.

Şimdiii... Siz-ben 7-8 yaşında bir çocuk olsak, 50 yaşındaki adama ne derdik?

İşte geldik yine o kahreden hitaba: “Amca”...

Nitekim de öyle oldu.

Maltepe konserinde küçük bir çocuk popun kralına “Tarkan Amcaaa” diye tezahürat yaptı.

Orta yaş insanına “tüyler ürpertici” geliyor değil mi?

Çünkü o Megastar.

Çünkü o popun kralı.

Çünkü o seks sembolü.

Çünkü o geniş kitleleri kışkırtabilen bir flört abidesi...

Ama çocuklar dürüst oldukları kadar acımasızlar da.

Meşhur masalda “Kral çıplak” diye bağırabildikleri gibi, “popun kralı”nın da, o kralın tebaasının da “amcalaştığını” vurabiliyorlar yüzümüze.

Tıpkı bizim bir dönemler kibarlığı, insan ilişkilerini, diplomasiyi bilmediğimiz gibi masum ve fazla dürüstler.

Burada önemli olan şu: Aradan geçen uzun yıllar boyunca günün birinde karşına dikilecek bu dürüstlük için kendini ne kadar hazırlayıp ne kadar hazırlayamadığın.

Alnındaki kırışıkla, kalbindeki yorgunlukla, azalan yeteneklerinle bir yastığa nasıl huzurlu baş koyduğun.



İADELİ TAAHÜTLÜ



Gelelim ‘Megastar’ımıza...

Belli ki onca zaman içinde güzel doldurmuş heybesini. Noel Baba tatlışlığında, Nasreddin Hoca bilgeliğinde ara verdi şarkısına ve kendisine “Tarkan Amca” diye seslenen çocuğa öpücük attı.

O sahne sosyal medyada viral olmuş durumda. Çünkü öpücük sadece çocuğa değil; size, bana, her yaş grubuna postalanmış halde aslında.

Enseyi karatmayın, insan 50’sini devirdikten sonra da toplumun her kesimiyle cilveleşip 50’sinden sonra da hâlâ ‘megastar’ olabiliyormuş.

Hayatımıza girdiğin ve bu kadar süre kaldığın için teşekkürler Tarkan.

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Kuzgun girip Finli çıkıyorlar

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Haftanın en tatlış haberini gördünüz mü?

Serinlemek için Van Gölü’ne giren çocukların gölün suyu sodalı olduğu için saçlarının, kaşlarının, kirpiklerinin rengi açılıyormuş.

Şunların şirinliklerine bakar mısınız?

Kafalarından aşağı oryal dökmüş gibiler. Keşke biz de onlarla atlasaydık değil mi göle?

Yavaş hazırlanan erkekler

Oyuncu Nesrin Cevadzade erkekte aradığı kriteri açıkladı: “Hızlı hazırlanması...”

Bugünleri de görecek miydik? Şu anlamda:

Erkek dediğin hızlıca duş alır, pata küte kurulanır, bir kot, bir gömlek, bir ayakkabı, üstüne azıcık jöle, iki de fısfıs sıktı mı hazır ve nazır çıkmaya.

Kadınsa çok uzun sürede hazırlanır, saç baş yapar, kıyafet giyip çıkarır, makyajı vardır, onu arkadaşına danışır, var oğlu vardır anlayacağınız.

∆ Üzülsek mi: Metroseksüellik, şu, bu derken erkeklerin de “premses” takılmaya başlamasına...

∆ Sevinsek mi: Ezelden beri devam eden hazırlanma süresi sorunsalına artık kadınların da ortak olmasına...