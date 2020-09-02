Kupon arazi kapatacağına, otel üstüne otel yapacağına; parasını, vaktini “dünyayı değiştirebilecek” projelere harcıyor Elon Musk. Son numarası Neuralink’in de Alzheimer’a çare olacağı düşünülüyor. Sadece...
Amerikalı dâhi iş insanı Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink’i duymuşsunuzdur.
İnsanın kafatasını delecekler, bozuk para büyüklüğünde bir çip yerleştirecekler.
Çip takma işlemini, bu işe özel tasarlanmış robot doktor 1 saatte yapacak.
Hem Alzheimer gibi hastalıklara iyi gelecek hem de insan beyniyle bilgisayarı doğrudan birbirine bağlayabilecekler.
Oturduğunuz yerden bilgisayar oyunu oynayabileceksiniz mesela.
Domuzlar üstünde deneyip başarılı sonuçlar elde etmişler. Bir basın toplantısı düzenleyip bütün dünyaya ilan ettiler.
Yalnız bu, Elon Musk’ın ilk mega projesi değil.
Elektrikli otomobil Tesla’yı herkes biliyor zaten.
Sonra dünyayı çok hızlı yeraltı trenleriyle birbirine bağlama projesi var.
Bir de 2030’da Mars’ta ilk insan kolonisini kurmayı hedefliyor.
2030 dediğinize de şunun şurasında 9 sene kaldı.
Elon Musk dünyada en hayran olduğum insanlardan biri.
Kupon arazi kapatacağına, otel üstüne otel yapacağına; parasını, vaktini bu cins “dünyayı değiştirebilecek” projelere harcıyor.
Sadece...
İşte bir “Sadece” var orada: Projeler bu kadar çok olunca kafa karıştırıyor.
Ben mi sabırsızım bilmiyorum ama daha biri sonuçlanmadan beş tane daha yenisi açıklanınca insanda bir “Acaba?” kuşkusu uyanıyor.
Tabii ki kredisini tüketmedi. Ortada bir “Jet-Elon” durumu yok.
“Şunu yapacağım, bunu yapacağım” diye kimseyi dolandırıp parasını almaya kalkmadığı da aşikâr.
Yapacak bir şey yok, çaresiz üç-beş sene daha sabredip bekleyeceğiz.
Ne demişler? Takma kafana çipten başka...
Kendine dışarıdan bakabilmek
Nebahat Çehre ne tatlı kadın.
Bebek’te objektiflere yakalanmış; “Yeni proje var mı?” diye soran gazetecilere, “Bambaşka bir karakterle ekrana dönmek istiyorum, çünkü ben de kendimden bıktım” demiş.
Yaşla başla, şununla bununla alakalı değil; insanın kumaşında olması lazım kendisine dışarıdan bakabilme yeteneği.
Bir mesaja bakarım bir de ifşa edene...
Basketbolcu Kerem Tunçeri, oyuncu Aslı Enver ile ilişkisinin arifesinde ortaya dökülen ve ilişkinin başlamadan bitmesine neden olan eski mesajlaşmaları için “Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor” diye röportaj verdi.
Biz mi yazdık mesajları?
O zaman ifşa edebilecek insanlara, ifşa içeriği taşıyacak mesajlar yazmayacaktın.
Bu ülkenin genci
Almak istediği otomobil, ÖTV zammıyla 295 binden 330 bine çıkan oyuncu Kubilay Aka isyan etti: “Bu ülkenin genci olarak hayal kuramaz oldum.”
Yeni neslin başarılı bir yıldızı Kubilay. Elbette ki 300 binlik arabayı, hatta fazlasını hak ediyor. Ama biraz sakin aslan parçası.
Sen o farkı tek bir dizi bölümünden alacağın ücretle çıkarırsın.
Senin kadar şanslı olmayan fakirlerin hayalleri ne olacak?
Sarı saçlarından sen suçlusun
Edis, Gülşen’le yeni düeti “Nirvana” için saçlarını sarıya boyattı.
Yakışmış mı? Evet.
Şarkıya çok ısınamasam da klibe, aralarındaki elektriğe, imajlarına, özellikle de styling’e bayıldım.
Ama bu “Gel gel sarışınım gel” halleri yeni değil Edis’in. Askere gitmeden önce de bir tur “sararmıştı”.
Tek endişem:
Zaten çok gür saçlı sayılmaz, ikide bir bu kadar Oryal basarsa yakında saç ektirmek zorunda kalacak.
Takma kafana çipten başka
Kupon arazi kapatacağına, otel üstüne otel yapacağına; parasını, vaktini “dünyayı değiştirebilecek” projelere harcıyor Elon Musk. Son numarası Neuralink’in de Alzheimer’a çare olacağı düşünülüyor. Sadece...
Amerikalı dâhi iş insanı Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink’i duymuşsunuzdur.
İnsanın kafatasını delecekler, bozuk para büyüklüğünde bir çip yerleştirecekler.
Çip takma işlemini, bu işe özel tasarlanmış robot doktor 1 saatte yapacak.
Hem Alzheimer gibi hastalıklara iyi gelecek hem de insan beyniyle bilgisayarı doğrudan birbirine bağlayabilecekler.
Oturduğunuz yerden bilgisayar oyunu oynayabileceksiniz mesela.
Domuzlar üstünde deneyip başarılı sonuçlar elde etmişler. Bir basın toplantısı düzenleyip bütün dünyaya ilan ettiler.
Yalnız bu, Elon Musk’ın ilk mega projesi değil.
Elektrikli otomobil Tesla’yı herkes biliyor zaten.
Sonra dünyayı çok hızlı yeraltı trenleriyle birbirine bağlama projesi var.
Bir de 2030’da Mars’ta ilk insan kolonisini kurmayı hedefliyor.
2030 dediğinize de şunun şurasında 9 sene kaldı.
Elon Musk dünyada en hayran olduğum insanlardan biri.
Kupon arazi kapatacağına, otel üstüne otel yapacağına; parasını, vaktini bu cins “dünyayı değiştirebilecek” projelere harcıyor.
Sadece...
İşte bir “Sadece” var orada: Projeler bu kadar çok olunca kafa karıştırıyor.
Ben mi sabırsızım bilmiyorum ama daha biri sonuçlanmadan beş tane daha yenisi açıklanınca insanda bir “Acaba?” kuşkusu uyanıyor.
Tabii ki kredisini tüketmedi. Ortada bir “Jet-Elon” durumu yok.
“Şunu yapacağım, bunu yapacağım” diye kimseyi dolandırıp parasını almaya kalkmadığı da aşikâr.
Yapacak bir şey yok, çaresiz üç-beş sene daha sabredip bekleyeceğiz.
Ne demişler? Takma kafana çipten başka...
Kendine dışarıdan bakabilmek
Nebahat Çehre ne tatlı kadın.
Bebek’te objektiflere yakalanmış; “Yeni proje var mı?” diye soran gazetecilere, “Bambaşka bir karakterle ekrana dönmek istiyorum, çünkü ben de kendimden bıktım” demiş.
Yaşla başla, şununla bununla alakalı değil; insanın kumaşında olması lazım kendisine dışarıdan bakabilme yeteneği.
Bir mesaja bakarım bir de ifşa edene...
Basketbolcu Kerem Tunçeri, oyuncu Aslı Enver ile ilişkisinin arifesinde ortaya dökülen ve ilişkinin başlamadan bitmesine neden olan eski mesajlaşmaları için “Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor” diye röportaj verdi.
Biz mi yazdık mesajları?
O zaman ifşa edebilecek insanlara, ifşa içeriği taşıyacak mesajlar yazmayacaktın.
Bu ülkenin genci
Almak istediği otomobil, ÖTV zammıyla 295 binden 330 bine çıkan oyuncu Kubilay Aka isyan etti: “Bu ülkenin genci olarak hayal kuramaz oldum.”
Yeni neslin başarılı bir yıldızı Kubilay. Elbette ki 300 binlik arabayı, hatta fazlasını hak ediyor. Ama biraz sakin aslan parçası.
Sen o farkı tek bir dizi bölümünden alacağın ücretle çıkarırsın.
Senin kadar şanslı olmayan fakirlerin hayalleri ne olacak?
Sarı saçlarından sen suçlusun
Edis, Gülşen’le yeni düeti “Nirvana” için saçlarını sarıya boyattı.
Yakışmış mı? Evet.
Şarkıya çok ısınamasam da klibe, aralarındaki elektriğe, imajlarına, özellikle de styling’e bayıldım.
Ama bu “Gel gel sarışınım gel” halleri yeni değil Edis’in. Askere gitmeden önce de bir tur “sararmıştı”.
Tek endişem:
Zaten çok gür saçlı sayılmaz, ikide bir bu kadar Oryal basarsa yakında saç ektirmek zorunda kalacak.