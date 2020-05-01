Tak VR gözlüğünü* haydi festivale, konsere!

Bundan yıllar sonra festival tarihlerine bakanlar, 2020’de sanki II. Dünya Savaşı çıkmış gibi bir tabloyla karşılaşacaklar.
Burning Man, Coachella, Ultra, Glastonbury gibi anlı şanlı festivaller iptal edildi, geniş katılımlı dev konserler en azından uzunca bir süre hayal gibi görünüyor.
Öyle ya, ne yapacaksınız? Binlerce insanın kamp kurduğu, aynı alanda müzik dinlediği rock konserlerinde sosyal mesafe uygulayıp kıyafet ve tarzların sergilendiği Coachella, Big Burn gibi festivallere maskeyle mi katılacaksınız?
Kaç kişinin cebinde parası olacak?
Hadi diyelim ki o ülkede tehlike azaldı... Ama bunlar uluslararası organizasyonlar. Dışarıdan gelenlerin bulaştırıcılığını nasıl engelleyeceksiniz?
Mesele bütün dünyada çözülse bile psikolojik etkileri devam edecek. Hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir salgının ortaya çıkabileceği fikri ve travması, insanları toplu halde bir araya getiren bütün etkinlik, mekân ve toplantılardan uzak durma psikolojisi yaratacak.
Bugünkü bilgi ve akılları olsa virüsü bütün İngiltere’ye yaydığı söylenen Cheltenham Festivali’ne 250 bin kişi katılır mıydı
dersiniz?
Hepsini geçtim, ekonomik durgunluk ve işsizlik küresel olarak yükseliyor. Siz düzenleseniz bile bu festival ve konserlere katılmak için kaç kişinin cebinde parası
olacak?
Haliyle eğlence ve gece hayatı hızlı bir değişime uğruyor. Etkinlikler ardı ardına dijital ortama taşınmaya başladı. Örneğin,
23 Mart’ta düzenlenmesi gereken Ultra Müzik Festivali internette.
Big Burn İstanbul dijitale geçiyor
Türkiye’de de durum farklı değil: Üç yılda 60 binden fazla müzikseveri ağırlayan en büyük elektronik müzik festivali Big Burn İstanbul, bu yıl dijitale geçeceğini duyurdu.
Herkes kulaklığını takacak, sosyal temas olmadan konserleri evinden dinleyecek. Aynı anda çeşitli platformlarda arkadaşlarıyla sosyalleşecek.
Hep kötü tarafından bakmayın canım! Önümüzdeki yeni döneme iyi adapte olabilirsek avantajları da çok: Mesela yol parası yok. Kapıda aldı-almadı; güvenlik terörü kalktı. Yayınlar bir gün ücrete bağlansa bile biletler çok daha ucuz olacak.
Bundan 20-30 yıl önce uçağa atlayıp festivale katılmaya, konser izlemeye mi gidiyorduk başka şehre, yurtdışına? Kaç kişinin pasaportu, vizesi, uçak parası ödeyecek imkânı vardı? Paşa paşa ekrandan izlerdik her şeyi. Bırakın orasını da Şeyma Subaşı düşünsün.
Sadece... Sakın bunu fırsat bilip büyük ev buluşmaları falan yapmaya kalkmayın; kaş yapalım derken göz çıkarmayalım.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Monster Energy Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Gökçe Özer
Süreç uzarsa sanal etkinlikler biletli ticarete dönüşebilir
◊ Dünyada festival kültürü nereye evriliyor?
Şu anda bir belirsizlik ve yarı panik hali hâkim. Koronavirüsün yarattığı durgunluk ve eve kapanma hali tüm dünya için farklı bir eşik. İki farklı düşünce var: Birincisi, insanların daha izole bir hayata yönelecekleri ve organizasyonlara katılan insan sayısının azalacağı. Diğeriyse insanların zincirlerinden kurtulmuş gibi kendilerini dışarı atıp eğlenecekleri şeklinde. Ben ikinci düşünceye daha
yakınım.
◊ Dijital etkinlikler ilerleyen günlerde artacak mı?
Amaç, eve kapanan insanların hayatını biraz olsun renklendirip moral verebilmek. Ama herkesin beklentisi yakında normalleşmenin başlayacağı ve hayatın eski haline döneceği yönünde. Bu sürecin uzaması bu tip dijital etkinliklerin formatlarının değişmesine ve evrilmesine neden olur. ‘Orada olma’ deneyimini farklılaştırır. Özellikle VR teknolojisi daha etkinleşebilir. Şu anda ücretsiz olan tüm bu sanal etkinlikler biletli bir ticarete dönüşebilir.
◊ Etkinliklerin geleceği için öngörünüz ne?
Kış sezonunda her şeyin normale döneceğini, Kurban Bayramı’ndan itibaren de ufak ufak hareketlenmenin başlayacağını düşünüyorum. Ama umarım bu sürede sektör çok yara almadan ayakta kalabilir.
◊ Evde dijital festival için önerileriniz var mı?
Öncelikle iyi bir kulaklık/ses sistemi. Rahat kıyafetler, arkadaşlarınızla takılabileceğiniz Zoom, Houseparty gibi bir aplikasyon ve tabii ki geleceğe dair umut...
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Siber suçlular DJ’leri kullanıyor
AMAN DiKKAT!
Bütün dünyadaki festivaller korona krizi nedeniyle iptal edilince ünlü sanatçı ve DJ’ler Facebook Live, YouTube, Twitch gibi çevrimiçi yayın servislerine yöneldi. Ama bu yayınları takip ederken dikkatli olmalısınız.
Siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin açıkladığı rapora göre DJ Mag dergisinin dünyanın en popüler DJ’leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiği keşfedildi. Bunlar arasında David Guetta, Calvin Harris,
DJ Snake ve Alan Walker gibi isimler de var.
İnternette daha güvenli müzik keyfi için sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin.
Çevrimiçi dinlemek amacıyla müzik indirmek için Spotify veya Audiomack gibi güvenilir kaynakları kullanın.
YOUTUBE’DAN 16 SAAT KESİNTİSİZ YAYIN
9 Mayıs Cumartesi 14.00’te başlayıp 16 saat kesintisiz devam ederek pazar sabahı 06.00’da sona erecek Big Burn, www.bigburn2020.com adresinden ücretsiz olarak takip edilebilecek. Festivale katılacağı kesinleşen DJ ve gruplar şöyle: Anıl Vardareli, Coyu, Cure-Shot, Evrim de Evrim, Junior OC & Verde, Philipp Straub, Procombo, Tangun, Teenage Mutants, Victor Ruiz. Hafta içi netleşecek ayrıntılı programı festivalin internet sitesinden takip edebilirsiniz.
Tak VR gözlüğünü* haydi festivale, konsere!
Eğlence ve gece hayatı hızlı bir değişimin içinde. Etkinlikler ardı ardına dijital ortama taşınmaya başladı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de durum aynı. Mesele, yeni dijital döneme ayak uydurma meselesi. Eski kuşaklar bu konuda daha avantajlı. Sizde durum nasıl? Eğleniyor muyuz gençler?* Sanal gerçeklik gözlüğü
Bundan yıllar sonra festival tarihlerine bakanlar, 2020’de sanki II. Dünya Savaşı çıkmış gibi bir tabloyla karşılaşacaklar.
Burning Man, Coachella, Ultra, Glastonbury gibi anlı şanlı festivaller iptal edildi, geniş katılımlı dev konserler en azından uzunca bir süre hayal gibi görünüyor.
Öyle ya, ne yapacaksınız? Binlerce insanın kamp kurduğu, aynı alanda müzik dinlediği rock konserlerinde sosyal mesafe uygulayıp kıyafet ve tarzların sergilendiği Coachella, Big Burn gibi festivallere maskeyle mi katılacaksınız?
Kaç kişinin cebinde parası olacak?
Hadi diyelim ki o ülkede tehlike azaldı... Ama bunlar uluslararası organizasyonlar. Dışarıdan gelenlerin bulaştırıcılığını nasıl engelleyeceksiniz?
Mesele bütün dünyada çözülse bile psikolojik etkileri devam edecek. Hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir salgının ortaya çıkabileceği fikri ve travması, insanları toplu halde bir araya getiren bütün etkinlik, mekân ve toplantılardan uzak durma psikolojisi yaratacak.
Bugünkü bilgi ve akılları olsa virüsü bütün İngiltere’ye yaydığı söylenen Cheltenham Festivali’ne 250 bin kişi katılır mıydı
dersiniz?
Hepsini geçtim, ekonomik durgunluk ve işsizlik küresel olarak yükseliyor. Siz düzenleseniz bile bu festival ve konserlere katılmak için kaç kişinin cebinde parası
olacak?
Haliyle eğlence ve gece hayatı hızlı bir değişime uğruyor. Etkinlikler ardı ardına dijital ortama taşınmaya başladı. Örneğin,
23 Mart’ta düzenlenmesi gereken Ultra Müzik Festivali internette.
Big Burn İstanbul dijitale geçiyor
Türkiye’de de durum farklı değil: Üç yılda 60 binden fazla müzikseveri ağırlayan en büyük elektronik müzik festivali Big Burn İstanbul, bu yıl dijitale geçeceğini duyurdu.
Herkes kulaklığını takacak, sosyal temas olmadan konserleri evinden dinleyecek. Aynı anda çeşitli platformlarda arkadaşlarıyla sosyalleşecek.
Hep kötü tarafından bakmayın canım! Önümüzdeki yeni döneme iyi adapte olabilirsek avantajları da çok: Mesela yol parası yok. Kapıda aldı-almadı; güvenlik terörü kalktı. Yayınlar bir gün ücrete bağlansa bile biletler çok daha ucuz olacak.
Bundan 20-30 yıl önce uçağa atlayıp festivale katılmaya, konser izlemeye mi gidiyorduk başka şehre, yurtdışına? Kaç kişinin pasaportu, vizesi, uçak parası ödeyecek imkânı vardı? Paşa paşa ekrandan izlerdik her şeyi. Bırakın orasını da Şeyma Subaşı düşünsün.
Sadece... Sakın bunu fırsat bilip büyük ev buluşmaları falan yapmaya kalkmayın; kaş yapalım derken göz çıkarmayalım.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Monster Energy Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Gökçe Özer
Süreç uzarsa sanal etkinlikler biletli ticarete dönüşebilir
◊ Dünyada festival kültürü nereye evriliyor?
Şu anda bir belirsizlik ve yarı panik hali hâkim. Koronavirüsün yarattığı durgunluk ve eve kapanma hali tüm dünya için farklı bir eşik. İki farklı düşünce var: Birincisi, insanların daha izole bir hayata yönelecekleri ve organizasyonlara katılan insan sayısının azalacağı. Diğeriyse insanların zincirlerinden kurtulmuş gibi kendilerini dışarı atıp eğlenecekleri şeklinde. Ben ikinci düşünceye daha
yakınım.
◊ Dijital etkinlikler ilerleyen günlerde artacak mı?
Amaç, eve kapanan insanların hayatını biraz olsun renklendirip moral verebilmek. Ama herkesin beklentisi yakında normalleşmenin başlayacağı ve hayatın eski haline döneceği yönünde. Bu sürecin uzaması bu tip dijital etkinliklerin formatlarının değişmesine ve evrilmesine neden olur. ‘Orada olma’ deneyimini farklılaştırır. Özellikle VR teknolojisi daha etkinleşebilir. Şu anda ücretsiz olan tüm bu sanal etkinlikler biletli bir ticarete dönüşebilir.
◊ Etkinliklerin geleceği için öngörünüz ne?
Kış sezonunda her şeyin normale döneceğini, Kurban Bayramı’ndan itibaren de ufak ufak hareketlenmenin başlayacağını düşünüyorum. Ama umarım bu sürede sektör çok yara almadan ayakta kalabilir.
◊ Evde dijital festival için önerileriniz var mı?
Öncelikle iyi bir kulaklık/ses sistemi. Rahat kıyafetler, arkadaşlarınızla takılabileceğiniz Zoom, Houseparty gibi bir aplikasyon ve tabii ki geleceğe dair umut...
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Siber suçlular DJ’leri kullanıyor
AMAN DiKKAT!
Bütün dünyadaki festivaller korona krizi nedeniyle iptal edilince ünlü sanatçı ve DJ’ler Facebook Live, YouTube, Twitch gibi çevrimiçi yayın servislerine yöneldi. Ama bu yayınları takip ederken dikkatli olmalısınız.
Siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin açıkladığı rapora göre DJ Mag dergisinin dünyanın en popüler DJ’leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiği keşfedildi. Bunlar arasında David Guetta, Calvin Harris,
DJ Snake ve Alan Walker gibi isimler de var.
İnternette daha güvenli müzik keyfi için sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin.
Çevrimiçi dinlemek amacıyla müzik indirmek için Spotify veya Audiomack gibi güvenilir kaynakları kullanın.
YOUTUBE’DAN 16 SAAT KESİNTİSİZ YAYIN
9 Mayıs Cumartesi 14.00’te başlayıp 16 saat kesintisiz devam ederek pazar sabahı 06.00’da sona erecek Big Burn, www.bigburn2020.com adresinden ücretsiz olarak takip edilebilecek. Festivale katılacağı kesinleşen DJ ve gruplar şöyle: Anıl Vardareli, Coyu, Cure-Shot, Evrim de Evrim, Junior OC & Verde, Philipp Straub, Procombo, Tangun, Teenage Mutants, Victor Ruiz. Hafta içi netleşecek ayrıntılı programı festivalin internet sitesinden takip edebilirsiniz.