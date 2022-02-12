Surat astıran hesap pusulaları

Sultanahmet’teki Cağaloğlu Hamamı’nda açılan şık ocakbaşı Oryantal, enstrümantal müzik eşliğinde, mumlu masalarda sütlü-sodalı çöp şiş, lime rendeli yağlı kara, kuyrukyağına sarılıp pişirilmiş küşleme gibi lezzetler sunuyor. Üstelik öncesine ya da sonrasına hamam sefası ekleyebilirsiniz.

Ayda bir, iki ayda bir düzenli olarak hamama giden tanıdıklarım var. Ruh ve beden sağlığı için iyi olduğu gibi kent soylu da bir davranış bence. Yakın arkadaşlar arasında yapılan hamam sefaları çoğunlukla başka bir etkinlikle ikileniyor. Önüne veya sonuna ya bir yemek ya bir öğleden sonra içkisi, bazen sergi, konser falan ekleniyor. Bir nevi Doğu’nun gentlemen’s kulübü. Tek seansta sağlık, huzur, terapi, sohbet, sanat, dedikodu...

Dünyanın en zengin hamam kültürüne sahip şehirlerinden İstanbul’da böyle bir ritüel oturtamamış olmak benim eksikliğim. Tellaktan duyulan utanç da cabası. Aradan geçen yıllarda sanki hiç su yüzü görmemişim...



Oryantal, pazar hariç her gün 12.00-00.00 arası açık. (531) 239 17 41

ETTEN ÖNCE PİDE

Cağaloğlu Hamamı şehrin en şıklarından. Tellaklar dövmeli falan. İmparatorluk döneminde yaptırılmış son hamammış. Müşterileri üst gelir grubundan turist ve Türkler. Ömer Şerif’ten Kate Moss’a, Cameron Diaz’dan, John Travolta’ya buranın huzurunu/keyfini üzerine tas tas dökmeyen yok. Sertab Erener’in Eurovision klibi burada çekildi. New York Times, Dünyanın Görülmesi Gereken 100 Mekânı arasında gösterdi mesela. Fiyatlar da ona göre tabii. Hamam, kese, köpük masajı ve ikramlar 50 Euro. Ek masaj istedikçe fiyat 300 Euro’ya kadar çıkabiliyor.