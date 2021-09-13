Starlık beni terk etmeden ben onu terk ettim

Bensu Soral ile Hakan Baş kısa süre önce haklarında çıkan “ayrılıyorlar” iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.
Hakan Baş’ın başka bir kadınla eğlenirken görülmesi üzerine mesele yeniden alevlendi, çift sosyal medyadan yeni ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada kafa karıştıran iki nokta var. Bakalım ünlem (!) koyduğum yerler sizin de dikkatinizi çekecek mi:
“Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.
Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda (!) olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç (!) içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.”
Ne deniyor: “Birbirimizden haberdar olduğumuz...”
Ne demek bu: Gizli, kaçamak bir şey yok; Hakan’ın oraya gittiğini biliyordum, haberdardım.
BİR İTALYAN
Galata Kulesi’nin dibinden Karaköy’e doğru kıvrılıyorsunuz; dar ve biraz izbe sokaklarda ilerlerken birden vaha gibi karşınıza çıkıyor. ‘Böyle de bir yer mi varmış’ sorusundan keyif alan bir ‘şehir kurdu’ysanız gönül rahatlığıyla misafir götürebilirsiniz. Salı akşamı yan masada sevgilisi Dinç Aydoğdu ile yemek yiyen Hande Ataizi birilerine telefonda ballandıra ballandıra bu yeni keşfini anlatıyordu mesela. Kırık sarı duvarlar, kırık sarı aydınlatmalar, Fransız balkonlar, kemerli pencereler... Burası İtalyandan ziyade Fransız Mağrip’ini hatırlatıyor. Hatırlatması da normal çünkü burası eski bir Fransız ilkokulu. Zaman içinde öğrencisizlikten atıl kalmış. Yapılış esprisine sadık olarak restore edildi, artık Ecole St. Pierre Hotel. Otelin odalarının baktığı iç avlusu da İtalyan restoranı IL Cortile. Ahtapot carpaccio, ceviz soslu pansotti, karidesli ravioli, güveçte balık ve dana kaburga gibi yemeklerde iddialılar. Pizzalar 56-92, makarnalar 62-160 lira. Yemeğe gitmeseniz bile o atmosferde bir kokteyl için uğrayabilirsiniz. Ferahlık sevenlere sgroppino’yu öneririm, 85 lira.
(0212) 244 26 74BİR LEVANTEN
IL Cortile ile kıyaslandığında çok daha makul bütçeli bir mekân Levanten Meyhanesi. Ağırlıkla öğrenciler, genç beyaz yakalılar gidiyor. Hem sokak meyhanesi hem kapalı alanı var. 20.00’de canlı müzik başlıyor. ‘Keman ve gitarla Sezen şarkıları’ diye tarif edebilirim tarzlarını. Pazarları yine keman ama bu sefer gitar yerine ut ve klarnetle ‘fantazi-arabesk’ akşamı yapıyorlar. Mekânın adı Levanten ama Levanten lezzetleri yok, bildik meyhane menüsü var. Hiçbiri fena değil, Ermeni usta Egemen Bey’in elinden çıkıyor. Patlıcan közleme ve bezelye ezmeyi beğendim. Ama Karaköy ve canlı müzik denilince asıl fark fiyatlarda: Mezeler ağırlıkla 26-30 lira, mücver, paçanga ve kıymalı börek 30’ar lira. (0533) 431 40 11BİR LÜBNANLI
Ajda ise semtin yeni Ortadoğulusu. Oryantal şov eşliğinde, sunumları oldukça ilginç Lübnan lezzetleri servis eden bir eğlence mekânı. Renkli bir ortamı var. Burayı daha çok kalabalık gruplar tercih ediyor. En çok da bekârlığa veda geceleri için... Hafta sonları kabare şov yapılıyor. Mekân 19.00-2.00 arası açık. Meze, ara sıcak, ızgara tabağı kişi başı 225 lira. (0537) 261 11 41 55 LİRA
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Yıldız Tilbe “şanlı aşı direnişi”ne devam ediyor. Konser iptal ediyor, PCR yaptırıyor da aşı vurulmuyor.
Aşısını yaptırdığına dair söylentiler çıkıyor, “Olmadım, aşı maşı olmayacağım” diye açıklama yapıyor, durduğu yerden milim kımıldamadığını gösteriyor.
Aşı karşıtı destekçileri de mest oluyor bütün bu jestlerine.
Halbuki her şeyden önce bu aşı tartışmasını bir kenara bırakıp...
Kendini tehlikeye atıyor diye üzülmek, evhamlanmak lazım Yıldız Tilbe için.
Binlerce insanın, binlerce nefesin önünde konsere çıkıyor.
Bir küçük rüzgâr yüzlerce kişinin soluğunu taşıyor sahneye.
Maximum Kart 20’nci yılını Zeki Müren’li bir reklam filmiyle kutluyor.
Film dediysem hakikaten film gibi: 2 dakika, 26 saniye.
Başından sonuna gülümseyerek izliyorum. Neden mi? Bilmem, ölümünden çeyrek asır sonra, sırf onu görmek bile mutlu ediyor insanı galiba.
Üç yerinde kıkırdadım hatta reklamın...
Biri, alışveriş yaparken gördüğü yakışıklı cansız mankene şaşırıp “Bu kim be!” dediği an.
İkincisi, yine bir yerde telefonla ödeme yapacak, o sırada telefonda konuştuğu kişiye “Kapat Nezih, kapat” diyor.
Üçüncüsüyse hani ellerini kavuşturarak yaptığı klasik bir hareketi var ya, sosyal medyadaki teşekkür emojisi gibi...
İstanbul’daki taksi meselesine şehrin esnaf odası çözüm buldu: Zam.
Başkan Eyüp Aksu’nun söylediğine göre eğer taksilere zam gelirse talep düşecek, böylece sıkıntı da ortadan kalkacak. “Hazır yolcu var, ben en iyi hizmeti, en ucuza nasıl veririm?” kaygısı yerine...
“Daha az yolcu taşıyıp daha çok kazanalım” mantığı. Aslında tam da “Şu yolcular olmasa mis gibi hizmet vereceğiz” kafası.
Taksimetre ücretlerini uzun uzun anlatıyor sayın başkan ama taksi plakalarının fiyatına hiç değinmiyor. Sayı sınırlı olduğu için yıllar içinde artarak inanılmaz rakamlara dayandı.
Sıradan bir şoförün girip de zaman içinde kendi plakasının sahibi olması imkânsız. Plakalar artık bir yatırım aracı. Bu parayı yatıran kişi de günlük olarak faizden ne gelecekse, onu yevmiye olarak kafadan şoförden istiyor.
Taksi şoförlerini strese sokup, vatandaşla asıl çatıştıran da bu günlük kirayı (yevmiyeyi) çıkarma telaşı.
Fakat bunlar sayın başkanın ilgi alanında değil.
“Tahdit”in kent ulaşımı için artık bir “tehdit”e dönüşmesinden bahsetmiyor.
◊ 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?
- Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor. (Gülüyor)
◊ Ressam anne, piyanist baba... Hangisine daha çok çektin?
- Çöp adam bile çizemediğime göre babama benzediğim aşikâr. Kesin, babama daha çok çektim.
◊ İkisini de çalıyorsun, hangisi daha sensin: Gitar mı, piyano mu?
- Keşke gücüm olsa da piyanoyu her yere taşıyabilsem. Her yerde benimle olduğu için gitar diyorum. Hatta bagajımda her zaman bir “acil durum gitarı” bulunur.
◊
Leman Sam, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında kumasıyla aynı evde yaşadığını anlattı.
Aslında tam böyle denemez, daha karmaşık bir durum.
Videodaki o bölümü defalarca dinledim, anladığım şu:
Şimdi Leman Hanım, eşi Selim Sam tarafından aldatılmaya başlıyor.
Yıllar önce tabii.
Leman Hanım o sırada zaten boşanmak istiyor.
Ama eşi, bu ilişki üçgeni devam etsin istiyor.
Gineli şarkıcı Mori Kante’nin 1987’de yayımladığı ‘Yeke Yeke’ şarkısı Afrikalı bir sanatçının o güne kadarki en yüksek satış rakamına ulaşmıştı. Bütün dünya gençleri gibi biz de kasetçalarları başa sara sara ezberlemiştik zor sözlerini: “Bi sounkouroun lou la donkégna, aaaa, aa...” 35 yıl sonra Taksim’in göbeğinde tekrar duyacağım hiç aklıma gelmezdi.
Kemerli duvarlar, dev tanrıça heykeli, yukarıdan sarkan hasır avizeler, küpler, tropik bitkiler ve kulağınızda Mori Kante. Tepenizde Intercontinental Oteli yükselmese kendinizi çok rahat Zanzibar’da falan sanabilirsiniz Ginza’da.
Geçen hafta eski People’ın yerine açıldı. Pandemiden dolayı bahçe ve açık alan genişletilmiş. İçeride, kapalı alandaysa müzik kısıtlamasından sonra faaliyete başlayacak X Room adında 300 kişilik bir after kulübü olacak. 1.00’de açılıp 5.00’te kapanacak.
1.5 TONLUK HEYKEL
TLC kanalında denk geldikçe takılıp kaldığım bir program var:
“Emlak Avcıları”.
Dünyanın çeşitli yerlerinde bazen 500 bin, bazen milyon dolara ev arayan insanları konuk ediyorlar.
Konuklar da emlakçıların kendilerine sunduğu seçenekler arasından en sonunda bir evde karar kılıyorlar.
Parası çok ama ne evler, ne malikaneler, ne mahalleler, nasıl manzaralar, nasıl sahiller...
O kadar param var da ev mi arıyorum? Değil tabii.
Ama izlemesi, hayal kurması bile keyifli.
Kendinizi “Ben olsam havuzluyu değil, manzaralıyı tercih ederdim” ya da “Plaja sıfır olan, şehir merkezindekinden daha iyiydi” falan derken buluyorsunuz.
Haluk Levent önümüzdeki yılın 26 Kasım’ında yurtdışına yerleşeceğini açıkladı.
Yangın, sel, deprem...
O kadar alışmıştık ki onu ve kurucusu olduğu AHBAP üyelerini her felakette ülkenin her köşesinde görmeye...
Haberi duyan herkes gibi, bende de bir şok etkisi, bir “omuz düşüklüğü” yaratmadı desem yalan olur. Artık müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istiyormuş.
Yıllardır hayali olan yurtdışında sentezler yapmak, müzikal arayışlarda bulunmak...
AHBAP’daki görevini de başka bir arkadaşına devredecek. Bir yanıyla haklı. Daha önce de depremzedelere yardım etmiş, çevre konularında faaliyetler göstermişti ama AHBAP’ın kurulmasıyla birlikte, son 6 yılda neredeyse bütün mesaisini bu işlere ayırdı. Koşuşturmada kendi konserini unutmuşluğu var.
Bir müzik insanı olarak artık asıl meşgalesine dönmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Artık müzik direktörü bile isyanlardaymış. En çok nereye yerleşeceğini merak ettim: Bir Avrupa ülkesi mi? Ya da ABD?
Her neresi olursa olsun, kendisi için verimli olacağına eminim. Oradan yeni fikirler, yeni teknikler, yeni şarkılarla döneceğine de.
◊ 1 Temmuz, Yengeç kadını... Hangisi daha zor: Ev hayatına düşkün olup çalışmak mı, zaman zaman kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeniz mi?
- Zaman zaman kendimi ifade etmekte güçlük çekmek daha zor galiba. (Gülüyor)
◊ Çamlıca Kız Lisesi mezunusunuz. O yıllardanen çok neyi özlüyorsunuz:
Kız kıza şamatayı mı, tasasız, kaygısız günleri mi?
- Ya en çok o tasasız, kaygısız günleri özlüyorum aslında.
◊ Kariyerinizde hangisidaha önemli: Kendi şarkınızla Pop Show 95’te birinci olmak mı, 1997’de Yıldız Tilbe’nin “Hiç Kimse Değilim”iyle ilk albümünüzü yayınlamanız mı?
- Tabii ki Pop Show 95’te birinci olmam.
Teknenin isminin neden ‘Yaralı Ceylan’ olduğunu ben de merak ettim. Meğer Bahattin Kaptan’ın bir arkadaşı varmış. En büyük hayali bu isimde bir tekne sahibi olmakmış. Askerde şehit düşünce kaptan onun bu isteğini yaşatmak istemiş.
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi belde merkezinden civar koylara günübirlik tekne turu yapan çok... Ama böylesi yok: Yaralı Ceylan. Hikâyesi 1969’da başlıyor. Kaptan Bahattin Taşdibi o zamanlar Bodrumlu genç bir balıkçı. Teknesi küçük mü küçük: 7 metre. İkişer-üçer kişi, turistleri balık avı turlarına götürmeye başlıyor. İşte günübirlik turlar da böylece ortaya çıkıyor.
Bahattin Kaptan “Bu işi ben başlattım. O zamanlar yabancı turist hiç yok. Hep yerli turistlerle...” diye anlatıyor. Yolcu sayısı arttıkça tekneyi de büyütmeye başlamış. 7 metreden; önce 10.5, sonra 12, sonra 22 ve şimdi en son 27.5 metrelik teknesiyle sefere çıkıyor. Hatta 1986’da 12 metrelik teknenin açılışını (ilk turunu) Zeki Müren yapmış.
O zamandan bu zamana kimler binmemiş ki o tekneye! “En son geçen sene Ajda Pekkan arkadaşları için kapattı. Hangi birini sayayım ki, aklına hangi ünlü gelirse...” diye anlatıyor Bahattin Kaptan. Acun Ilıcalı da iki kez ‘Var mısın Yok musun’ ekibiyle gezmiş.
İSTEYENE BALIK, İSTEYENE VEGAN
Hepimiz toplandık, Kibariye’yi reklam yapmakla suçluyoruz.
Neymiş efendim, kocası onu aldatmadığı halde aldattı haberlerine ses çıkarmamış.
Konuyu sündürerek gündemde kalmış, bu sayede konserler, programlar almış.
İyi, güzel de “Kocam beni aldattı” diye ortaya çıkan Kibariye değil ki.
Magazin medyası olarak bir hata yaptık, bambaşka birini Kibariye’nin eşi sandık, olmayan haberi “Ali Küçükbalçık yakalandı” diye herkese duyurduk.
Haberi biz doğrulatacağımıza şimdi “Niye yalanlamadın?” diye Kibariye ve eşinden hesap soruyoruz.
Salı günü, 12.30, Eminönü’deki Boğaz Hattı iskelesi... Kadın-erkek, yerli-yabancı, çoluk çocuk 100’e yakın insan sıcağın altında bekleyiş içinde. Derken Sarayburnu tarafından bütün sürreelliğiyle ‘Le Vapeur Magique’ (Sihirli Vapur) beliriyor denizde.
Sürreel çünkü geçen yüzyıldan kalmış gibi. ‘Gibi’ değil aslında, zaten geçen yüzyıldan kalma.
Suya ilk kez 1976’da indi, adını Kıbrıs şehidi gazeteci Adem Yavuz’dan aldı, yıllarca İstanbul’un iki yakası arasında milyonlarca yolcu taşıdı.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hâlâ “Açar”ı kullanmaya devam ediyor?
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
Biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
Sürücü Erdal Unal da onu gideceği yere kadar götürdü.
Şarkıcının motosiklet tepesinden çektiği videoda ikisi de çok eğleniyor görünüyor.
O sırada kasksız olmaları büyük faul tabii ama...
Gençlik aşısı gibi Hande Yener. İnsan gülümseyip “Bravo ya” demeden edemiyor.
Bu, hikâyenin bizim payımıza düşen kısmı.
Siz bir de Erdal’ın havasını düşünsenize:
“Bir gün yine yolda gidiyorum, Hande Yener otostop çekti...”
Bari kadın ve çocukları kurtarsak
◊ Pandemi dalgalar halinde sürüyor. Bu dönemde böyle bir festival yapmaya nasıl karar verdiniz?
- 48 senedir Amerika’da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri ruhumda sanatla ilgili hep bir heyecan vardı. Zaman zaman konser projelerimiz oldu. Türkiye’den birçok sanatçı ağırladık. Mesela Türk Günü Yürüyüşü için Mustafa Sandal’ı getirdik. Amerikalıların bir sözü var: “Sky is the limit”.
“Limit gökyüzüdür” anlamında kullanıyorlar. Benim de aklıma Amerika’da daha büyük bir Türk projesi yapmak geldi.
Vatandaşlarımız bir araya toplamak, Türkiye’nin tanıtımını yapmak, Türkiye’deki sanatçı arkadaşlara destek olmak istedik. Projeye inandık ve yapmaya karar verdim. İlk kez böyle bir festival gerçekleşecek.
◊ Daha önceden festival tecrübeniz var mı?
- Benim yok ama ekibimizin var. Oradaki ortağım Serkan Kubat konser alanları yönetiminde tecrübeli. Türkiye ve dünyada birçok uluslararası projede yer almış Levent Süleyman Ağaoğlu ve eşim Jesi Albayrak var.
◊
◊ Ocak, Oğlak burcu. İlişkide nesi daha zor: Aşırı kıskançlık mı, iki güzel sözde yelkenlerin hemen suya inmesi mi?
- İkincisi maalesef. Tatlı dile zaafım var, o yüzden asla gurur yapıp arkamı dönüp gidemem... Kıskançlığımı ehlileştirdim.
◊ Bankacıy-dın, istifa edip “Tebrikler Kovuldunuz!” adında bir kitap yazdın. Anı olsun diye mi, kurumsal hayattan intikam mı?
- (Gülüyor) Yalan yok, intikam en büyük motivasyonumdu ama sadece benim başıma gelen şeyler olduğunu düşünüyordum, herkese ilham olacak bir dertleşme yolculuğuna dönüştü bir anda.
◊ Tek kişilik gösterinin adı “Kaan Sekban Saçmalar”. Hakikaten saçmalıyor musun, saçmalıklarımızı mı yüzümüze vuruyorsun?
22 yaşında ünlü olan arabesk sanatçısı Bergen (Sarılmışer), sahnedeyken kocasının yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybetti.
Bununla da barıştı, müziğine devam etti, albüm için falan fotoğraf çektirmesi gerektiğinde yüzünün sağ tarafını saçlarıyla kapatıyordu.
“Acıların kadını”nın bitmemişti çilesi, 30 yaşında yine kocası tarafından kurşunlanarak can verdi.
32 sene önce, 14 Ağustos’u 15’e bağlayan gece.
Bugün ölüm yıldönümü.
Hayatının film olmasına karar verildi. Normalde şimdiye çoktan girmiş olması gerekiyordu vizyona.
Starlık beni terk etmeden ben onu terk ettim
Dört yapraklı yoncanın en sarışını... Yeşilçam’ın zarif ve Avrupai yüzü... Zaten Paris’te uzun dönem sefirelik de yaptı Filiz Akın. Uzun süredir çeşitli rahatsızlıklarla mücadele ediyor. En son akciğerlerindeki sorun nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Fakat bütün bunlar onu hayata tutunmaktan geri bırakmıyor, ardı ardına kitaplar yazıyor. Sonuncunun adı “Hayatın Provası Yok”. Gurme bir yaşamdan süzülmüş nadide reçetelerden, tavsiyelerden oluşuyor. Sorularımın birçoğunun cevabını kitapta buldum zaten. Geri kalanı ise menajeri ve kitabın editörü Bircan Silan’ın yardımıyla hasta yatağından yanıtladı.
◊ 2 Ocak, Oğlak burcu... Nesi daha yorucu: Aşırı gerçekçiliği mi, fazla sebatkârlığı mı?
- Hayal kur uç, uç, ama aklını da yanına al! Gerçekleri kabullenmek lazım. Ama sınırlarımı zorlamayı da denedim ben. Hayallerimin ötesinde bir yere ulaşma şansım, sevgi ve saygıyla alkışı tatma şansım oldu iyi ki.
◊ Oğlak karamsarlığı... Bardağın yarısı boş mu, dolu mu yani?
- Yükselen burcum Terazi olduğu için mi bilmem, “Oğlak karamsarlığı” yaşamıyorum. “Dolu tarafından bak” denir ya... Moralim bozulmasın diye bardağa bakmam bile. Çünkü tamamıyla boş da olabilir. Hep mücadele etmek lazım. Bardak boşsa bile, olmayacak olsa bile hayaller kurar, umuda yolculuk yaparım... Sevgi en çok ihtiyacım olan şey. Neşe de en çabuk kana karışan ilacım. Beni asıl zorlayan, üzülünce hasta olmam.
◊ 7 aylıkken erken konuşmaya başlamışsınız ama 2 yaşında yürümüşsünüz. İleri zekâ mı, tembellik mi?
- Meğerse annem ben düşmeyeyim diye oturduğum yere yastıklarla duvarlar örüyormuş. Bir gün onları kaldırıp “Hadi emekle bari” deyince ben tıpış tıpış yürümüşüm. (Gülüyor) Çok erken konuşmam anneme göre ileri zekâ olarak abartılmış ama sonra ilkokul 2. sınıfta matematikten zayıf almamla son bulmuş bu efsane...
◊ Ankara Koleji’nde yatılıyken kısa saç, oğlan çocuklarıyla kavga, karnede kırık notlar... Hâkim babayla sürekli şehir değiştirmeye mi,
anne-babanın ayrılmasına mı isyan?
- Annemle babam... Onlar ayrılınca çok yaramaz; ağaçların, çocuk parklarının tepelerine tırmanan bir çocuk olmuşum. O parlak çocuk imajı yerle bir olmuş. Yaşım sınıfımdakilerden küçük olduğu, bir de sarışın, kısacık saçlı bir kız olduğum için “Civciv” diyorlardı bana.
◊ Gençken ikisini de yapmışsınız... En çok hangisini severdiniz: Halk dansları mı, ritmik jimnastik mi?
- Halk danslarını da, ritmik jimnastiği de çok severek yaptım, ayıramam.
◊ Bu dördüncü kitabınız. Faydalı olmak mı, iz bırakma çabası mı?
- Boş durmayı sevmiyorum. Hayattan öğrendiklerim, bir çay sohbeti gibi, hatta bazen tartışarak kitaba dönüştü. Bana iyi gelen her şeyi paylaşmak, o güzelliği çoğaltmak istiyorum. Okumak, notlar almak, bir şeyler yazıp çizmek hayatıma anlam katıyor.
Hayatımız bir misafirlik ve bir kereye mahsus. Provası yok, geriye alabilmek yok, tekrarı yok... Ona göre... Son yaşadığım sepsis koması da hayatın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteren bir örnek. Kıl payı kurtuldum ölümden. Sağlık en önemli şey hayatta. Sağlığınıza bir kapital gibi, mümkün olduğu kadar iyi ve organik beslenerek özen gösterin. Güzelleşmekten çok sağlık için, az da olsa disiplinli egzersiz yapın.
BİR DÖNEM UÇAK VE GEMİ BİLETİ SATTIM
◊ Oyuncu olmasaydınız... Kayıt yaptırdığınız arkeolojiye mi devam ederdiniz, annenizin yolundan gidip yeğeniniz Zeynep Tosun gibi
modacı mı olurdunuz?
- Ankara Koleji’ni bitirdiğimde mimar olmak için ODTÜ’de okumak istedim. Ama bizi dikiş dikerek geçindiren annem merdivenden düşüp belini incitince, uçak ve gemi biletleri satan Katoni şirketine girip çalışmak zorunda kaldım kısa bir müddet.
Arkeoloji bölümüne sırf devam zorunluluğu olmadığı için girmiştim. Artist dergisinin açtığı yarışmayı kazanınca yönetmen Memduh Ün’ün Ankara’ya kadar gelip ikna etmesiyle annemle kendimizi İstanbul’da bulduk.
◊ Sinemayı bırakmak... Tercih mi, zorunluluk muydu?
- Sinemada tam kendime göre en anlamlı dönemi yaşıyordum ki, hayatımıza televizyon girdi. Televizyonun gelişiyle insanlar yeni oyuncaklarıyla evlerine kapandılar. “Dallas”, “Aşk Rüzgârı” gibi dizilerle yepyeni dünyalarda gezinmeye başladılar. Sinema salonları seyircisiz kaldı.
Sonra seks filmleri furyası başladı. Kendi hesabıma Yeşilçam döneminin bittiğini düşündüğüm için “Sinema beni bırakmadan ben onu bıraktığımı” ilan ettim. Kadın-erkek arasındaki bir aşk ilişkisi gibi, starlık beni terk etmeden, ben onu terk ettim.
HAYAT BİLGİSİ
Kayıp bürosu yok ki eski dostları bulasın...
◊ Sizce güzel ama fakir doğmak mı avantajlı, zengin ama çirkin mi?
- Herkes bebeklerin bile güzel olanlarına sempati duyar, daha sevecen davranır. Bu bebek güzellerin büyüdüklerinde hem aşk hem de iş hayatında seçme imkânı daha fazla olur. Hatta genç kız çok güzelse, yoksulsa bile çoğu zaman yaşam ona arka çıkar ve fakir gelip fakir gitmez.
◊ Peki para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Konfor garanti de mutluluğun garantisini veremeyeceğim. O işler daha çok taht ve baht meselesi. Mutluluğu bitmek tükenmek bilmeyen bir iştahla bir şeyler satın almakta sanıyoruz. Oysa tek bir hayatımız var. Hayatı iyileştirmek için olmalı projeler.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Dostlar hayatımızın tam ortasında. Derdimizi kendi derdi, sevincimizi kendi sevinci gibi yaşayan dostlarımız varsa, hayattaki en büyük serveti kazanmış sayılırız. Omuzunda ağladığın bir arkadaş kadar kıymetlisi olabilir mi? Böyle dostlar bulduğunuzda sıkıca sarılın, kaybetmeyin onları. Dostluk bürosu yok ki başvurup yeni arkadaşlar edinebilesin. Veya kayıp bürosu yok ki eski dostları bulasın.
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yalandan daha çok.
◊ Saz çalıp anı yaşamak mı, geleceğe hazırlanmak mı?
- Hayatı ve yaptığın işi hiç ölmeyecek gibi ciddiye almalısın. Elinden geleni yaptıktan sonra da yarın ölecekmiş gibi yaşa... Birbirine çok tezat gibi görünen bu iki görüş çok zor ama imkânsız değil.
◊ Saz demişken... Bütün müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Müzik aletleri. Sporun sağlık için, gençlik için, moral için önemli olduğunu bilirim ama yapmam.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Obur ve geveze ben olmayayım da... (Gülüyor) Gerisi mesele değil.
◊ 25 yaşına dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?
- Ne Dolmabahçe ne de 25 yaşına geri dönmek... Sadece, ailem, sevdiklerim ve dostlarımla sevgi ve şefkati hissettiğim bir zaman dilimi...
POPÜLER ŞEYLER
Cem Yılmaz’ın şovlarında koltuktan düşerim
◊ İkisinden de etkilendiğinizi söylüyorsunuz: Dostoyevski mi, Proust mu?
- İkisinin de yeri ayrı. Bu edebiyatçılar, biraz uçuk arkadaşlar. Şizofrenik durumları var. Yazarken kafalarından geçenleri sanki bir başkası yönlendiriyor.
◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Unutulmayan efsane Tarık Akan, kartpostallarıyla genç kızların sevgilisiydi. Oynadığı filmler Cannes gibi pek çok festivalde ödüller kazandı. Çok genç yaşta kaybettik. Ediz Hun ise hiç yaşlanmıyor ve hep yakışıklı. “Ankara Ekspresi” filmiyle Altın Portakal’ı kazanmak unutulmaz bir anı benim için.
◊ Peki şimdikilerden Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Bu isimleri yarıştırmak çok hoşuma gitmiyor. Kıvanç’ın Oscar’a aday adayı olan film ve dizilerde ters rollerdeki başarısı inanılır gibi değil. Burak Özçivit’e ise yurtdışında bile çok ilgi var.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Beren bir yarışmada yeteneği ve güzelliğiyle hemen parladı. Serenay için tam bir Türk güzeli diyemeyeceğim. Avrupai bir tip. Ama her oynadığı rolde acayip başarılı ve “Bundan daha iyi oynanamazdı” dedirtiyor insana. Büyüleyici bir yanı var.
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz’ın şovlarında koltuktan düşecek kadar gülerim. Ata Demirer’in filmlerine de bayılırım. Hele Demet Akbağ’la gangsterlerin eline geçtiklerinde yaptıkları kör taklidine...
ÖZEL MESELELER
Aşkın karşıtı nefret
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Sevginin karşıtı kayıtsızlık olabilir ama aşkın karşıtı nefret bence.
◊ Evlilik... Aşkı öldürür mü, uzatır mı?
- Aşk, evlenince biter diye bir kural yok. Önemli olan sevgiye dönüşmesi... Yaşlandıkça, aynı evde yaşamakla aşk dönüşür. Beraber umutları, sevgiyi çoğaltıyorsanız, “Sana ihtiyacım var” demeden bile birbirinizin yanında oluyorsanız maya tutmuş demektir. Bizim ilişkimizde (eşi Sönmez Köksal’ı kastediyor) bunlar var. Tünelin sonundaki ışığı beraber görebiliyoruz.
◊ Otoriter anne mi, arkadaş anne mi oldunuz?
- Anneler ve babalar evlatlarına arkadaş kadar anlayışlı ve yakın olmalı. Ama arkadaşın yeri ayrı, annenin yeri ayrı. Çocukların, sınırları çizecek bir anneye ihtiyacı var. Fiziki olarak setteydim ama aklım hep evdeydi. Oğlumla yeterince, gönlümce ilgilenemiyordum. Hep suçluluk duyuyordum bundan. Hele daha 5 yaşında “Yumurcak” filmiyle kendisi en büyük yıldız oluveren bir evladınız (İlker İnanoğlu) varsa... O telaş hiç bitmiyor. Oğlunuz büyüse, kocaman bir adam olsa bile.
◊ Peki sonradan çocuk mu, torun mu ağır basıyor?
- Oğlumun sevgisinin önüne ne geçebilir? Bebek, küçük çocuk sevmek, okşamak başka bir keyif. Torunum Los Angeles’ta yaşıyor. Özlüyorum onu ama çok sık bir araya gelemiyoruz. Oğlumla da onun oğluyla da aramızda hep bu özlem duygusu...
KÜÇÜK KEYİFLER
Yeni bir gün nasip olunca şükrediyorum
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Midemden tüpten beslendiğim için ikisi de yok maalesef. Laktozsuz, glütensiz, eksik olan proteini dengeleyen kimyevi mama var sadece. Ama eskiden olsa acısız, soğansız Adana kebap derdim.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Denizi göreyim de neresi olursa olsun, fark etmez.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Tavla da satranç da bilmiyorum maalesef. Kitabı tercih ederim.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Ben tam bir sabah insanıyım.
◊ Peki gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Gündoğumu beni büyülüyor. Her seferinde yeni bir güne daha uyanmak... Nasip olunca şükrediyorum.
GÜNDELİK HALLER
Gece yatarken hiçbir şey duymuyorum
◊ Yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Sağ kulağım ameliyatla iptal edildi. Sol kulağımla da ancak aletle duyabiliyorum. Yatarken onu da çıkardığım için hiçbir şey duymuyorum.
◊ Hatırlamadığınız biri size samimi davranıyor. Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Kim olduğunu çıkarmaya çalışıyorum. Herkesi hatırlamak mümkün olsaydı keşke...
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Uçakta/otobüste ha bire omuzunuzda uyuyan bir teyze var. İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- İnce, ince... (Gülüyor)
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış.
◊ Gittiğiniz mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta mı bırakırsınız, çaktırmadan köpeğe mi verirsiniz?
- Köpeğe.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Bodrum.