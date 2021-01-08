Sosyal medyadan kendisi çıksa daha iyi

4 Eylül 2019; Harbiye Açıkhava Sahnesi.
Protokol ünlüden geçilmiyor: Murat Boz, Murat Dalkılıç, Fettah Can, Acun llıcalı, Aslı Enver, Zeynep Bastık, Büşra Pekin...
İlk Habiye Açıkhava konserinde Oğuzhan Koç’u yalnız yalnız bırakmamışlar.
Oğuzhan Koç tek tek isimlerini sayarak “önemli misafirlerine” teşekkür ediyor.
Teşekkür etmek için saydığı isimler arasında o sırada sevgili olduğu Yağmur Tanrısevsin ve ilişki yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir de var.
Herkesle birlikte bu iki yakın arkadaşın da isimlerini sayıyor. Hatta Yağmur Tanrısevsin’in adını söylerken elini kalbine götürüyor.
O sırada henüz “Demet-Oğuzhan” ilişkisine dair ortada fol yok, yumurta yok.
Çünkü bu işin bir aritmetiği var ve karşımızdaki Demet Özdemir.
Bu işlerin sihirbazı.
O bir şeye tam olarak “var” demediği sürece biz ne vardır diyebiliriz ne de yoktur.
Onlarca bölüm Can Yaman’la aşkı var mı yok mu diye koca memleketi (sadece memleketi mi, o sıra Can Yaman hayranı İtalyanlar, İspanyollar çeşitli dünya milletlerini) kanırtmış bir kadından bahsediyoruz.
Hatta hatırlarsınız, bir ara Can Yaman “libido” falan diye ego patlaması laflar ediyordu... O sırada Demet Özdemir’in de adı geçecek gibi oldu, hemen bir ulak gönderip tek bir cümleyle Can’ı sustalıya çevirdiği rivayet edilir.
Öyle bir susma ve susturma ustası.
Peki şimdi neden konuşulmasına izin veriyor olabilir?
◊ Mimarlık okudun... Yatay mimari mi, dikey mimari?
- Tabii ki yatay. Hem yükseklik korkum olduğu için hem de “yedi tepeli” şehrimizin daha fazla canına kıyılmaması için.
◊ Yatay futbol mu, dikey futbol mu?
- İflah olmaz bir Barcelona taraftarı olarak yatay futbol demem lazım ama Xavi ve Iniesta gidince o futbolun incelikleri ortadan kalktı. Sürekli “tiki taka”yla hayat geçmiyor, dolayısıyla: Dikey futbol.
◊ Klasik soru: Pele mi, Maradona mı?
- Açık ara Maradona. Çünkü sahada ve hayatta belirsizliğin, kaotizmin, estetiğin, zarafetin, insan bedeninin oyunla kuracağı ilişkinin en uç noktasının temsilcisi. Ayrıca oyunculuk sonrasında da macerası, bize sundukları bitmedi. Pele’nin öyküsü zirveye ulaşıncaya kadardı, Maradona’nınsa ölüme kadar sürdü, belki gelecekte de sürecek. Hakkında en çok film çekilen efsanelerden biri Maradona. Belgesel ya da kurgusal birçok yapıma ilham kaynağı olmuş.
Serdar Ortaç bütün program boyunca omuzlarının düşmemesi, dik durup sağlıklı görüntü vermek için çok çabaladı.
Biliyorsunuz, zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Üstelik bu mücadele, hayatının en parasız dönemine denk geldi. Borç içinde.
Haftada bir şarkı yumurtlayan altın tavuk, yıllardır kurudu.
Özel hayatı da parlak değil.
Bazı ilişkiler yaşıyor görünüyor ama tam olarak ne olduğunu ne kendisi anlayabiliyor ne bize anlatabiliyor.
Yine de gecenin en azimlilerinden biriydi.
Enerjikti. Sadece kendi alanını değil, bütün stüdyoyu iyi kullanıyordu.
Performanslarını bazen ayakta, bazen yerlere çömelerek sergiledi. Koltuğuna çakılmadı yani. Oturduğu zamanlardaysa dediğim gibi:
Demek yılın son günü yazı yazıyoruz, yılın ilk gününde okunacak.
Bir yıl sonrasına mektup gibi. Siz ne koyardınız mektubunuza?
Yeni yıl kararları mı, 2020’den çıkardığınız dersler mi, umut mu, dilek mi?
Atın atın, biraz ondan biraz bundan. Bol olsun çeşit.
Başka ne eklemek gerekir? Dilenememiş özürler? Kesin.
Hakkımızın yendiği, yanlış anlaşıldığımız, pişmanlıklar falan da oldu ama daha güzel şeyler var önce koyacak.
Tuhaf değil mi? Hem enkaz hem de salgın bize bir derin nefes alabilmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı tekrar. O yüzden teşekkürleri koymak lazım mektuba alıp verdiğimiz her sağlıklı soluk için.
Geçirdiği ikinci zayıflama ameliyatından sonra kilo vermesi durdurulamıyor.
Kendi deyişiyle, böyle giderse yazı göremeyecek.
Operasyonları yapan doktorlarını “Söylemezsem Olmaz” adlı programına çıkardı.
İlk mide küçültme ameliyatını yapan doktor, “Biz sizi revizyon ameliyatına uygun bulmamıştık. Bu tip ameliyatlardan sonra ikinci ameliyatlar deneniyor. Ama belli şartları var. Hastanın ilk ameliyattan sonra kurallara uyması, birtakım ilaçlar kullanması gerekiyor. Yoksa ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor.”İlk doktorun söylediklerinden biraz Serengil’in zaten zor bir ikinci ameliyata girdiği anlaşılıyor.
İkinci ameliyatı yapan da “Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek.”
İkincinin söylediklerindense “Yaşadıklarınız normal, iki-üç ay daha sabretmeniz gerek” mesajı çıkıyor. En azından bu iyi. Ama bir başka yeni ameliyatın bahsi geçiyor.
İşin tuhafı, hepsini doktorların ağzından onunla aynı anda dinleyip aynı anda öğreniyorsunuz.
İnsanlar empatiyi en kolay sağlık söz konusu, can söz konusu olunca kurabiliyor sanki...
Sanki tıp eğitimi almışım gibi soranlar oluyor: “Aşı hakkında bir sürü iddia dolaşıyor. Sen gazetecisin, bilirsin, aşı olacak mısın? Biz de olalım mı?”
Bunu soranlar da aklı başında, üniversite falan bitirmiş insanlar.
En başından beri aşı yanlısıyım.
“Peki hangisi?” diye soranlara da “Keşke mümkün olsa Çin, Alman, Amerikan üçünü birden olsam” diye cevap veriyorum.
Bu sefer internette elden ele dolaşan aşı karşıtı videolar gönderiyorlar.
Arkadaş günde 250 kişinin ölmesinden daha kötü ne olabilir ki?
Bıktım artık sokağa çıkamamaktan, sevdiklerimle görüşememekten, sosyalleşememekten, pandemi yüzünden işi gücü altüst olan tanıdıklarımın hikâyelerini dinlemekten...
Bu aşı karşıtı cenah, kendi içinde parçalı.
◊ İkisi de çok ses getirdi. Siz olsanız ilk hangi kitabınızı okurdunuz: “Pop Dedik”i mi “100 Şarkıda Memleket Tarihi”ni mi?
- Önce “Pop Dedik” çünkü sonrasında yazdıklarımın ve yazacaklarımın temeli o.
◊ İkisinde de programlar yaptınız: Televizyon mu radyo mu?
- Radyo. O mikrofonun başında insanlara bir şeyler anlatmayı seviyorum. Asla vazgeçemem.
Başka bir büyüsü var.
2 buçuk ayda 22 kilo veren Deniz Seki Instagram canlı yayınında zayıflama sürecini anlatıp, konserlerde kulise koşu bandı istediğini açıkladı.
Çünkü günde 50-75 dakika yürümesi gerekiyormuş.
Yürüsün, yürümekle kulis aşınmaz. Ama organizatörleri kendi aralarında konuşurken düşünsenize:
- Koşu bandını nereden bulacağız şimdi? Satın alsak, başka kimse de kullanmaz, öyle kalacak köşede...
- Acaba benim evdekini mi getirsek? Ama o da eski tip, sığmaz ki bu kapılardan...
Şaka bir yana, Deniz Seki’nin az buz kilo değil verdiği, formunu koruma azmi takdire şayan tabii.
Ama ne bileyim önce yürüyüşünü yapsa, seki seki çaydan geçse, sonra evinde duşunu alsa mis gibi, kulise pırıl pırıl gelse olmaz mı? Bir saç, bir makyaj, hop sahne...
Müzikseverler Yenikapı’daki arabalı konserler sayesinde eğlence özlemlerini giderdi.
Şehrin gecelerine ölü toprağı serpilmiş gibi, her yer yeniden kapalı, sokağa çıkma yasağı var.
- Birçok mekân açılmamak üzere kapandı. Elemanlar, biriken işgücü dağıldı. Kentin kült kulüplerinden Roxy’nin işletmecisi Mersin’de muz üretmeye başladı. Yılların perküsyonisti Müslüm Döner pazarda maske satıyor...
- Gece hayatındaki bütün bu hasara rağmen tek tük güzel şeyler de oldu şehirde. Bunlardan biri Karaköy’de JW Marriott Oteli’nin terasına açılan Sky Bar. Pandemiye denk gelmese başka bir ilgi objesi olurdu. Salgın biter bitmez olacaktır.
- Sonra Şişli’de açılan Safiye Kabare... Çoktandır kimse böyle geniş şov kadrolu bir masrafın altına girmek istemiyordu. Göze aldılar. Yine 2000’in İzzet Çapa kafası. Drag queen’ler falan... Biraz daha Batılı. Biraz daha turistik.
- Cihangir tavernalandı bu kış: Tanisia. Ortada sirtakili, kenarda çat çat çat tabak kırmalı.
- Nusr’et’in Nişantaşı’ndaki yeni yerinin önünde bekleyen kuyruğun gerçek müşteri olup olmadığı tartışıldı.
- Şef Maksut Aşkar ile şarap uzmanı Levon Bağış’ın Nişantaşı’nda açtığı Foxy de var. Bütün şef arkadaşları, yeme-içme dünyasından simalar oradaydı.
“Merve ile Birlikte Olmak” adlı bir video yayımladı. İlişkiler hakkında öğütler veriyor, ideal erkekteki özelliklerden bahsediyor...
Paylaşım iki yönden eleştirildi. İlki, teknik.
Videoda Merve Boluğur sanki böyle biraz karanlık bir yerde, kısık sesle ve bilgisayarın beyaz ışığında çekim yapmış.
Tavsiye almaya değil, büyü bozdurmaya gelmişiz gibi bir atmosfer...
Sonra çok tekliyor; metin akmıyor.
O kafayı arkaya atışlar falan samimi olmamış.
İkinci eleştiri, daha temel bir yerden: İlişkiler konusunda tavsiye verecek kişi Merve Boluğur mu olmalı?
Son yıllarda özel hayatının çok iyi gitmediği bilinen bir şey.
15 yıllık sıkı dostlar Beren Saat ile Belçim Bilgin, Magnet Quarterly dergisi için birbiriyle röportaj yaptı.
Çok güzel de pozları var.
İki insan arasında gerçek hayattan bir duruşu, onların bir aradaykenki renklerini, iklimlerini görebiliyorsunuz.
Bir çekim ya da klip falan için birbirini hiç tanımayan iki modelin bir araya gelmesindense bu çok daha sıcak.
Sadece röportajın bir yerinde Beren’in Belçim’e söylediği bir şey var. Ona biraz takıldım.
Diyor ki Beren: “Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”
İlk bakışta çok güzel bir laf. Yani biz öyle birbirini tamamlayan dostlarız ki sende olmayan bende, bende olmayan sende var.
Şöyle deniyor imza kampanyasının metninde:
“Sosyal medya mecralarında yer alan içerik üreticileri (influencer) kendi sosyal medya kanallarında markaların isimlerini geçirerek, vergi ödemekten kaçarak reklam yapmaktadırlar. Bu kampanyada sen de ol.” Hakan Hepcan’ı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Hatta diyebilirsiniz ki “Kendisi eski fenomen olmasaydı, şimdi eskisi kadar ünlü olsaydı, aynı reklamları bizzat almayacak mıydı...”
Bilemem. Günahı boynuna. Ama yaptığı şey bir başlangıçtır, bir adımdır. Burada asıl mesele, bir sonuç alınıp alınmayacağı.
Bence çok zor. Şirketler her yıl reklam bütçelerinin belli bir oranını sosyal medyaya ayırdıkları sürece, bu para bir şekilde bu mecralara akacak. Ve birileri de bu işlerden deli gibi para kazanmaya devam edecek. Sözüm kimsenin kazancına değil.
Sorun, asgari ücretliden vergi alınırken milyonları götüren bu insanların tek kuruş ödemeden kazanç sağlaması.
Tabii neyin reklam olduğunu, neyin olmadığını ispatlaması neredeyse imkânsız. Çünkü biliyorsunuz genelde şöyle dönüyor işler: “Herkes rujumun markasını sormuş, söyleyeyim...”
“Üstümdeki elbise mi? Bilmem nereden aldım...”
◊ Paşa torunu olmanın nesi güzel: Tarih kitaplarında dedenizi okumak mı, sat sat bitmeyen antikalar mı?
- Dokuz nesil ailesini bilen nadir insanlardan biriyim ama sat sat bitmeyen antikalarım hiç olmadı. Tabii ki tarih kitaplarından onların devlet yönetiminde ne kadar önemli görevler yaptıklarını bilmek çok güzel bir şey. Sultan Aziz’in Zaptiye Müşiri Pepe Mehmet Paşa’dan itibaren hepsinin çok önemli görevlerini okumak insana değişik bir gurur yaşatıyor.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Anadolu Yakası. Kadıköy’de, Khalkedon topraklarında doğdum. O insanlar İstanbul’a Bizanslılardan önce gelmiş, bu toprakların ilk sahipleri.
◊ 1938 doğumlusunuz. Hangisinin bitişini daha mutlu hatırlıyorsunuz: Katılmadığımız II. Dünya Savaşı mı, asker gönderdiğimiz Kore Savaşı mı?
- II. Dünya Savaşı’nın bitişi... Evet, savaşa katılmadık ama babam yine de üç kez askere alındı. Savaş bittiğinde eve dönmesi ailemizin en mutlu olayıydı.
◊ Gençken hangisi size daha inanılmaz geliyordu: Bir gün insanoğlunun Ay’a ayak basacağı mı, Berlin Duvarı’nın yıkılacağı mı?
Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.
Açıklamada “biz” deniliyor, buradan kendisiyle birlikte Serkan Altuniğne ve Selçuk Erdem adına da yapıldığı anlaşılıyor, çünkü suçlamalar bu üç sevilen karikatüriste birden yapılıyor.
Gelin önce açıklamayı okuyalım, özetle şöyle diyor:
“Haklı olduğumuz bir konuda suçlanmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Karikatürlerimizden kazanç sağlayanlar, kendi çıkarları doğrultusunda bize saldırıyor. Fakat telif haklarını sonuna kadar koruma ve emeğimizi savunma çabasındayız. Sadece ve sadece izinsiz karikatür yayınlayan internet sitelerine dava açılıyor. Ticari amaç gütmediğini iddia eden onca siteye baktığımızda, siteye ya reklam alıyor ya da kendi işini pazarlamak üzere kurulmuş.”
Buraya kadar her şey normal. Telif hakkı kutsaldır, kimse kimsenin emeği üzerinden kazanç sağlayamaz, eğer yaparsa cezasını çekmelidir.
Ama iş orada bitmiyor.
Şikâyetçilerin iddiası şu:
Sosyal medyada, blog’da, forumlarda, ticari olmayan hatta yıllardır inaktif sitelerde paylaşılmış karikatürler için alakalı alakasız sıradan insanlara yüklü tazminat (30 bin lira gibi) davaları açılıyor, davanın geri çekilmesi için yine yüklü miktarlarda para (7 bin lira gibi) isteniyor.
4105 numaralı daire...
Kapı, girişin hemen ardından salona açılıyor.
Modern çizgileri olan, sade bir dekorasyon:
Oturma grubu, şömine, dev ekran televizyon ve piyano... Boydan boya Boğaz manzarası. Tahminimce Bomonti’deki gökdelenlerden birinin tepesinden bakıyor şehre.
Sonra evin içinde dolaşmaya başlıyoruz. Yatak odası da salonla aynı manzaraya bakıyor ama burada İstanbul’u jakuziden seyredebiliyorsunuz.
Dev bir tuzlu su akvaryumunun olduğu mutfakta ister yemek masasında, ister pişirme tezgâhına eklemlenmiş bar kısmında takılabiliyorsunuz.
Mutfaktan, partiler için tasarlanmış kulüp kısmına geçiyorsunuz. Hem DJ kabini hem de pek az gece mekânında görebileceğiniz büyüklükte bir bar kısmı var.
Dairedeki her şey kişisel parmak iziyle çalışıyor.
Dün Hürriyet’te Burak Coşan’ın hazırladığı otellerde yılbaşı tatili haberini okumuşsunuzdur.
Yeni yıla sokağa çıkma yasağında girmek istemeyenler şimdilik faaliyetlerine devam eden otelleri tercih ediyor.
“4 gün boyunca yine evde oturacağımıza, hiç yoktan bir değişikliktir” diye düşünenler var.
Eski yılbaşı partileri, konser ve eğlenceler yok ama restoranından kafesinden, sosyal mesafeli düzenlenen küçük etkinliklerinden yararlanılabiliyor çünkü.
Oteller de buna göre paketler hazırladı. Lüks klasmanda dört gece için 6 bin Euro’ya kadar tırmanıyor fiyatlar.
Ben bunu bir tık ileri götüreyim: Oteller arasında da en çok kayak otelleri tercih sebebi.
Çünkü kayak, snowboard yapılan pistler otel arazisi içinde kabul ediliyor. Yani sokağa çıkma yasağı nedeniyle binanın içine tıkılmıyorsunuz, açık havaya çıkıp sporunuzu yapma imkânınız da var.
Berrak Tüzünataç yüzü, boynu, kolları ve göğsünün her yerine çeşitli büyüklüklerde “Bla bla bla” (falan filan) yazarak Instagram’da paylaştı.
Bir değil, iki değil, peş peşe çok tartışılacak üç kare.
Aslında fotoğraflar öyle bir kadrajlanmış ki derin dekolteli bir kıyafetten fazlası yok.
Peki neden çok tartışılacak? Çünkü aynı zamanda direkt nüdizme gönderme yapan, çıplaklığı çağrıştıran pozlar.
Paylaşımların altında yaptığı İngilizce açıklamada bunun sanatçı arkadaşları Burcu Karademir ve Esra Gülmen ile yaptığı ortaklaşa bir çalışma olduğunu yazmış.
“Bedenlerimiz üzerinde lüzumlu lüzumsuz konuşmaya hakkınız yok” gibisinden feminist bir mesaj vermeye çalıştığını tahmin ediyorum.
Artık isimlerini eskisi kadar sık duymasak da hatırlarsınız, 2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı.
Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
◊ Avustralya’daki restoranınız Efendy’nin ünlü müdavimlerinden hangisini daha çok seviyorsunuz: Nicole Kidman mı, Rebel Wilson mı?
- Kesinlikle Rebel. Nicole Kidman ve aslında pek çok başka önemli insan da var ama Rebel bir başka. Çünkü hem bize sürekli geliyor hem de bizim mahallemiz Balmain’de yaşıyor. Dünyanın en tatlı müşterisi. Türk yemeklerini çok seviyor. Çok da iyi bir insan. O yüzden Hollywood’da yıldızı gittikçe yükselen Rebel Wilson diye cevap veriyorum buna.
◊ Hangi yemeğinize daha çok güvenirsiniz: Avustralya’da yılın yemeği seçilen alinaziğinize mi kadayıflı karidesinize mi?
- Alinazik! Hem restoranımıza hem de şef olarak bana hakikaten çok prestij kazandırdı. İnsanlar da bayılıyor yemeye.
◊ Elinizin lezzetinde kimin daha çok hakkı var: Restoranında yetiştiğiniz anneniz mi, size Avusturalya’da danışmanlık yapan, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren mi?
- Musa Usta’nın restoranımıza büyük katkıları oldu. Bize destek oldu, kafamızı değiştirmemizi sağladı. Ama yıllardır beraber çalıştığımız için el lezzetim daha çok annemden geliyor.
Sosyal medyadan kendisi çıksa daha iyi
Murat Dalkılıç delirip, geçen hafta eski sevgilisi Hande Erçel’i, bu hafta da aralarında Acun Ilıcalı gibi çok önemli ismin bulunduğu dostlarını takipten çıkardı, köprüleri attı. Canı yanan bir ergen gibi. Neden bir süre bir yerlerde ruhunu ve markasını dinlendirmiyor?
Murat Dalkılıç’ın kendi kendine ettiğini dışarıdan gözlemleyip üzülmemek zor.
Canı yanan bir ergen gibi davranıyor. Delirip delirip yaptığı şeyler “cool” havasına şuna buna değil, artık doğrudan sosyal çevresine, kişisel ilişkilerine, önemli dostluklarına zarar veriyor.
En son yılbaşı programına eski sevgisi Hande Erçel ile Kerem Bürsin’i çıkardı diye Acun Ilıcalı’yla köprüleri attı, sosyal medyada takibi bıraktı. O ve başka birçok insanı.
Bir nevi erken girilmiş 40 yaş bunalımı yaşıyor gibi. Yeteneklerinizin ve fiziki kuvvetinizin zirvesinin artık geride kaldığını hissedersiniz.
Üstelik ömrünüzün önemli bir kısmı da geçmiştir...
“Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir” gibi açıklamalar yapmaya başladı. Bu söylediklerinden 37 yaşındaki Dalkılıç’ın aslında hangi kafada olduğunu anlıyoruz biraz...
◊ Gücünü kaybetmiş...
◊ Kadınların saygısını yitirmiş...
◊ Hatta bu yüzden sevgilisini kaybetmiş zannediyor kendini.
Evet, son bir-iki senedir önceki birkaç seneye nazaran daha az üretken, daha az popüler belki.
Ama herkes biraz öyle değil mi? Zaten bir senedir pandemi var. Kimin filmi, kimin turnesi rayında gitti ki?
Ama asıl tetikleyici, ayrıldığı sevgilisi Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki sinerji oldu.
Belki kendisini Kerem Bürsin ile kıyaslıyor ve onun tercih edildiğini düşünüyor.
Onlarla kurulan her teması, kendisine ihanet olarak algılıyor.
Aslında faul yaptı
Kimse sesini çıkarmadı ama geçen hafta Hande Erçel’i takipten çıkarırken yaptığı açıklama da “faul”dü. “Özel hayatını çok gösteriyor, çok gözüme sokuyor” türünden bir açıklama. Erçel, Bürsin’le birlikte olabilir de olmayabilir de. Ama Murat Dalkılıç’la aralarında muhtemelen bir centilmenlik anlaşması vardır. İki taraf da birbiri aleyhinde olumsuz açıklamalar yapmayacak, bundan sonraki ilişkileri hakkında olumlu/olumsuz yorumlardan (var, yok, iyi, kötü, vs.) kaçınacak...
İşte Dalkılıç bunu da çiğnedi prensipte.
O sözler, Hande Erçel’in Kerem Bürsin’le ikide bir yaptığı paylaşımların “özel hayat” olduğunun Murat Dalkılıç tarafından ilan edilmesiydi aslında.
Biraz dinlense
Bundan sonra Hande-Kerem ikilisiyle görüşen, iş yapan, ilişki kuran herkesi takipten çıkaracaksa, kendisi çıksa sosyal medyadan daha iyi.
Hiç olmazsa ilişkilerini zehirlemez durduk yere.
Üstelik kefelerden birine “Hande + Kerem”i koyuyorsa. Yeldeğirmenleri gibi olur. Oluyor.
Kariyeri boyunca hep pozitif şeylerle hatırlanan, güleç, şirinlik muskası bir insan Murat Dalkılıç.
Neden bir süre bir yerlerde ruhunu ve markasını dinlendirmiyor?
Demet Akalın’ı özel bankacılıktan atmaları
Demet Akalın, Exxen’i indirmek için uğraştığına dair bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine bir takipçisi şarkıcıya “Zenginleri kabul etmiyor” yorumunu yaptı.
Akalın cevap olarak “Oğlum banka, param yok diye özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini, eskidendi o” yazdı.
İki ya da üç kare sonra annesine hediye olarak otomobil aldığı haberi vardı.
Anneye bir araba hediye etmek artık zenginlik alameti sayılmıyor elbette.
Ama üst üste gelince demek bende şey oldu...
AÇIKLAMA KARNESİ
Eda Taşpınar ile yollarını ayıran Çağrı Atakan, “Survivor” yarışmasına gitti.
İkili birbirleri hakkında neredeyse aynı kelimeler ve aynı sıralamayla şu yorumu yaptı:
“Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik.”
Hiçbir sızıntıya yer vermeyecek netlikte, gayet medeni.
Hatta şaşırtacak kadar.
Tebrikler.
Her iki tarafa da bundan sonraki hayatlarında mutluluklar.
◊ Karşılıklı saygı: 9
◊ Örnek final: 7
◊ Yoruma kapalı: 10
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