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Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Songül Karlı’yla perhiz-lahana turşusu
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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Songül Karlı’yla perhiz-lahana turşusu

20 Eylül 2020

Yazın çektiği bikinili pozunu sosyal medyaya koyan türkücü Songül Karlı olay olmuş. Ne oldu, ne zaman oldu; ben kaçırmışım.

Doğum günü vesilesiyle dün bir açıklama yapan Karlı, oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu söylemiş:
“Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!”
Songül Karlı’yla perhiz-lahana turşusu

Tamam, buraya kadar perhiz...
Ama konuşması bitmiyor ki Songül Karlı’nın.
Bakın bu da lahana turşusu...
“Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. Dördüncü operasyon kapıda.”

Paparazzilere Serenay Sarıkaya tatili
Serenay Sarıkaya Kuruçeşme’de bir kafede görüntülendi. Gazeteciler kendisine “Yeni bir proje var mı?” diye sordu.
Sarıkaya’nın cevabı şöyle: “Daha dün konuştuk. Sizinle ne yapacağız biz? Beni birkaç gün çekmeyin, sonra bir daha sorun, aynı şeyleri konuşuruz tekrar.”
Şimdi o gazetecinin gazeteyle konuştuğunu düşünebiliyor musunuz:
- Şef, Kuruçeşme’de Serenay Sarıkaya’yı görüntüledik. “Beni birkaç gün çekmeyin” dedi.
Eee?
- Diğer basın mensubu arkadaşlarla düşündük ki Serenay Hanım da böyle deyince, biz de şöyle iki-üç günlüğüne Riva’ya mivaya kaçsak madem...
Tabii canım tabii, hatta benim yerime de pirzola yiyin. Yalnız dönüşte muhasebeye uğrarsınız.
Songül Karlı’yla perhiz-lahana turşusu

 

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