Sokakta partiliyoruz

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İSTANBUL

İki yakanın gözdeleri

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, kutlamaların doğal adresi ama kalabalık ve hırgür o kadar fazla oluyor ki gitmeyi bırakın, bence bir yerden başka bir yere gitmek için bile geçmeyin. Anadolu Yakası’nda Bağdat Caddesi, Moda’daysa eskiden McDonald’s havuzunun olduğu Ayvalıtaş Meydanı, ‘Barlar Sokağı’ olarak bilinen Kadife Sokak, Ayı, B.O.B, Fil, Belfast gibi popüler mekânların olduğu Moda Caddesi ile sahil toplanma yerlerinden. Ama semt sakinleri son birkaç yıldır belli bir saatten sonra kalabalığın ‘hırçınlaştığını’ söylüyor. Avrupa Yakası’ndaysa Nişantaşı Abdi İpekçi Meydanı’na dev yılbaşı ağacı kuruldu, cadde süslendi. 21.00’de Gökçe konseri ve DJ etkinliği var.

(Akşam hava sıcaklığı tahmini 7 derece)

BODRUM

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Teoman sahnede

Her yıl Belediye Meydanı’nda yapılan kutlamalar bu sene 5 Aralık’ta bir dizi açık hava konseriyle başladı. Bu akşam 20.30’da sahnede Teoman olacak. Bodrumlular, yazlıkçılar ve yılbaşı için dışarıdan gelenler meydandan Barlar Sokağı ve marina istikametine yayılıyor. Konserlere kale üstünde yapılan havai fişek gösterisi eşlik ediyor. (Akşam hava sıcaklığı tahminen 8 derece)

ANKARA

Parklar ya da kulüpler

Büyükşehir ya da Çankaya belediyelerinin bir etkinliği yok ama insanlar aileleriyle Kuğulu Park, Güven Park gibi yerlerde bir araya geliyor. Gençlerin tercihiyse 6:45, IF Performance Hall, Pixel, Kite, Pub Locale gibi bar ve kulüplerin olduğu Tunalı Hilmi Caddesi, Tunus Caddesi, Bestekâr Sokak, IF Sokak... (Akşam hava sıcaklığı tahmini -2 derece)

İZMİR

Meydanda konser

Gençler erken saatlerde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geliyor. Ama kutlamaların bu seneki asıl adresi Gündoğan Meydanı. 21.00’de DJ Özgür Güler setin başında. 22.30’da sahneye Gülşen çıkacak. Oluşabilecek kalabalıktan dolayı Birinci Kordon trafiğe kapanacak.

(Akşam hava sıcaklığı tahminen 6 derece)

ANTALYA

Yapay kar kullanıldı

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Yeni yıl heyecanı 24’ü itibariyle Cam Piramit’te yılbaşı pazarıyla başladı. Bu akşamsa hem Cam Piramit’te hem de Cumhuriyet Meydanı’nda DJ performansları olacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü süslemeler ve LED ışıklandırmalar yaptı. Bunların yanı sıra yapay kar makineleri her iki meydanı da karla kapladı. (Akşam hava sıcaklığı tahminen 8 derece)

ÇEŞME

Kesintisiz müzik

Eğlence perşembe akşamından itibaren DJ partileriyle başladı. Bu akşam Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda Pınar Aylin konseri var. Alaçatı Cumhuriyet Meydanı’ndaysa Grup Renk, DJ Ertunç Yılmaz ve DJ Göktuğ Gönce çalacak.

(Akşam hava sıcaklığı tahminen 12 derece)

Bu akşam sen neredesin?

CUMARTESİ ATEŞİ

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Yıldız Tilbe Ankara Hilton Garden Inn’de, Suzan Kardeş Levent Wyndham Grand’da, Buray İzmir Arena’da, Nükhet Duru Kapadokya Cave Resort’ta, Selami Şahin Büyükçekmece Eser Premium Hotel’de, Soner Sarıkabadayı Gaziantep The Arena Hotel’de, Ayta Sözeri Kartal Jolly Joker’de, Kibariye İzmir Best Western Premier Hotel’de, Cem Adrian Gaziantep Jolly Joker’de, Aynur Aydın Kahramanmaraş Hayal Kahvesi’nde, Ceylan Ertem Eskişehir Barikat’ta, Göksel Kars Sarpino Mountain Hotel’de, Petek Dinçöz Bursa Otantik Park Hotel’de.

Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?

* Aramızdan bazılarının yeni yıla Şile Sahilköy’deki Sahil Kamp’ta kuracakları çadırlarda gireceğini...

200 liralık ‘Çadırını da Al Gel’ etkinliğinde Soul Grinders ve DJ’li after parti yapılacağını... (0530) 049 17 90



* Yine aramızdan bazılarının yeni yılın ilk gününü Ritz Carlton’daki ‘Farm to Brunch’ kahvaltısıyla karşılayacağını...

1.750 liralık etkinlikte Michelin listesine giren Atölye’nin doğal lezzetlerinin sunulacağını... (0212) 334 44 44

5000 LİRA

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Alaçatı’daki The Stay Warehouse’da bugün yapılacak yılbaşı yemeği ve partisine giriş ücreti... Parti gündüz başlayacak, ertesi sabaha kadar sürecek. (0232) 970 78 29